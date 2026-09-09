Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

Derrick Rose reflexionó sobre el paso del tiempo, su legado en la NBA y el temor a que las nuevas generaciones olviden su carrera (Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images)

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“Fui un ganador”. Con esta frase, Derrick Rose reflexiona sobre su paso por el básquet. Sin embargo, y pese a ese sentimiento, el temor al olvido está presente. El exjugador, que fue el Jugador Más Valioso más joven de la historia de la NBA y se convirtió en una de las figuras de los Chicago Bulls, considera incierto el modo en que será recordado dentro de algunos años.

Retirado desde septiembre de 2024, tras 16 temporadas como profesional, Rose sostuvo que le gustaría que su legado quedara asociado a la intensidad con la que jugó y a su mentalidad competitiva, más allá de una carrera que también quedó marcada por las lesiones.

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La memoria y las figuras de otra época

“A decir verdad, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado mi historia, dentro de unos años probablemente ya no se acordarán de mí”, dijo Rose en una entrevista citada en el texto.

El exbase citó los casos de Wilt Chamberlain y Bill Russell para explicar cómo incluso los grandes nombres pueden perder presencia con los años (Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images)

El exbase planteó que incluso las grandes trayectorias pueden perder presencia entre las nuevas generaciones, en especial en una liga que renueva sus figuras de forma constante y donde el debate público suele concentrarse en los protagonistas del presente.

Para explicar su postura, Rose mencionó a dos referentes históricos de la NBA. “Muchos jóvenes de hoy en día ni siquiera conocen a Wilt Chamberlain, a pesar de que batió muchísimos récords y lo ganó todo. Algunos no conocen a Bill Russell, aunque nadie ganó tanto como lo hizo él”, expresó.

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Chamberlain conserva marcas históricas de anotación y Russell fue el jugador con más campeonatos en la historia de la liga, pero Rose señaló que esos antecedentes no garantizan reconocimiento permanente entre los aficionados más jóvenes.

El deseo de dejar una marca

Derrick Rose afirmó que espera ser recordado por la intensidad con la que jugó y por su condición de ganador (Credit: Stephen Chung/Alamy Live News)

Rose también habló sobre la imagen que espera dejar entre quienes siguieron su carrera. “¿Que cómo quiero que la gente me recuerde? Que jugué con intensidad, que fui un ganador”, afirmó. Su respuesta resume una trayectoria atravesada por momentos de gran impacto, dificultades físicas y una prolongada búsqueda por mantenerse competitivo después de los problemas que limitaron su etapa de mayor proyección.

Su mayor logro individual llegó en 2011, cuando recibió el premio al Jugador Más Valioso de la NBA con los Chicago Bulls. Tenía 22 años y se convirtió en el MVP más joven de todos los tiempos.

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Aquella temporada superó en la votación a Dwight Howard y LeBron James, dos de las principales figuras de la competencia. El reconocimiento confirmó el ascenso de un base que había llevado a Chicago a pelear en la parte alta de la Conferencia Este.

Las lesiones alteraron el recorrido de Rose después de su consagración como el MVP más joven de la historia de la NBA (AP Foto/Elise Amendola)

El premio representó el punto más alto de su carrera, aunque también antecedió una etapa condicionada por las lesiones. Rose había construido su juego a partir de la velocidad, los cambios de dirección, la potencia para atacar el aro y una capacidad atlética que lo distinguía entre los bases de la liga. Las dolencias físicas alteraron ese recorrido y lo obligaron a adaptarse para sostenerse durante más de una década en la NBA.

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Chicago, el centro de su carrera

La relación de Rose con Chicago excedió sus números y sus premios. Nacido en la ciudad, se convirtió en una referencia para los Bulls durante siete temporadas y quedó identificado como una de las figuras más representativas de la franquicia después de la era de Michael Jordan.

Para los aficionados, su irrupción ofreció la posibilidad de que el equipo volviera a competir por el título con una estrella surgida de la propia ciudad.

Nacido en la ciudad, Rose alcanzó su mayor nivel con los Bulls, franquicia que retiró su dorsal número 1 en el United Center (Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

Ese vínculo tuvo una imagen de cierre cuando los Bulls retiraron su dorsal número 1, que quedó ubicado en lo más alto del United Center. La ceremonia de homenaje, realizada en enero de 2026, reafirmó el lugar de Rose en la historia de la organización. El reconocimiento llegó después de su retiro y puso en primer plano la dimensión que adquirió su figura en Chicago, aun cuando su carrera también incluyó etapas en otras franquicias.

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Además de los Bulls, Rose jugó en los New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons y Memphis Grizzlies. Sin embargo, el punto central de su historia permaneció en Chicago, donde alcanzó su mayor nivel y obtuvo el premio que lo ubicó entre los nombres destacados de su generación. Frente a la posibilidad de que el tiempo diluya su recuerdo, Rose dejó claro qué espera que permanezca: la intensidad, la competencia y la voluntad de seguir adelante.