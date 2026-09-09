Un futbolista de Newell’s fue detenido con un arma de fuego y cinco cartuchos: analizan rescindirle el contrato

Altamirano, en el momento de su detención

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Exactamente dos años atrás, Pablo Eloy Altamirano creía tocar el cielo con las manos. Ricardo Lunari, técnico de Newell’s, lo había convocado para subirlo a Primera División. El chico, de apenas 19 años, que estaba en Newell’s desde las divisiones infantiles pasando por todas las categorías juveniles, supo que estaba ante su gran oportunidad. Volante zurdo, el 27 de septiembre de 2024 ingresó en el segundo tiempo del partido contra Deportivo Riestra y mostró dinámica y habilidad. Su sonrisa parecía garantizar un futuro venturoso. Después tendría participación en los siguientes dos encuentros del equipo rosarino. Pero hubo cambio de técnico otra vez, llegó Mariano Soso y el futbolista categoría 2005 volvió a la Reserva.

Pero no se deprimió: hizo la pretemporada con el plantel grande y una semana antes de cumplir los 20 años, el 23 de enero de 2025, volvió a pisar una cancha profesional, aunque fue solo un minuto en la derrota con Independiente Rivadavia en el debut del torneo. Y, tres fechas más tarde, jugó los 14 minutos finales del triunfo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero desde ese momento el jugador que se pensaba como un proyecto interesante terminó naufragando. Ninguno de los técnicos siguientes de Newell’s le dio otra chance y volvió a participar de la Reserva.

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Si su futuro ya estaba complicado por esas cuestiones deportivas, desde esta madrugada su situación se agravó dramáticamente: fue detenido por portación ilegítima de arma de fuego junto a otra persona y el club del Parque Independencia decidió transferirlo al mejor postor. De promesa fulgurante a la cárcel, una historia que nadie vio venir en Rosario.

Altamirano y su acompañante tenían una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros con cinco cartuchos

La situación que llevó a su detención comenzó anoche 15 minutos antes de las 12, cuando una mujer llamada Ailen Solange de 26 años denunció al 911 que a través de las cámaras de su casa había visto a dos hombres encapuchados con armas de fuego en plena calle y que, tras hacer ostentación de la misma, se habían retirado en un auto negro. La Policía llegó de inmediato y logró a unas cuadras identificar el vehículo, un Fiat Pulse, y a los que viajaban en él. Grande fue la sorpresa cuando se descubrió que uno de ellos era el jugador de Newell’s, Pablo Eloy Altamirano. Junto a él y quien presuntamente habría manipulado el arma estaba Gustavo Lucas, de 27 años. La requisa dio positiva: tenían una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros con cinco cartuchos. Tras hacer la consulta de rigor con la fiscalía, fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría segunda de la zona Sur de Rosario.

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La situación del futbolista ahora está en manos de la fiscalía. Lo más probable es que recupere pronto la libertad pero siga atado al proceso judicial hasta que se determine si tiene responsabilidad y cuál es su participación exacta en el hecho. Lo que es cierto es que su carrera como volante izquierdo acaba de tener una caída pronunciada. Según cuentan en la Comisión Directiva leprosa, el chico tenía unas condiciones muy importantes y fue subiendo de categoría por recomendación de sus técnicos en Juveniles, a punto tal que el club decidió hacerle un contrato largo hasta 2027 para que ninguna otra institución se lo pudiera llevar.

Pero el ambiente que lo rodeaba conspiraba contra su dedicación y su futuro. Y al no poder asentarse rápido en Primera División, el proceso de deterioro se agudizó. De hecho, si bien volvió a Reserva en marzo de 2025, su último partido en dicha divisional data de septiembre del año pasado, frente a Boca de visitante en el predio de Ezeiza de la institución Xeneize. Desde entonces no fue más convocado y por algunos actos de indisciplina se decidió separarlo del plantel y que se entrenara a contraturno de sus compañeros. Y la situación se volvió aún más complicada, por lo que Newell’s lo declaró prescindible y quiso negociarlo en este mercado de pases, que cerró diez días atrás. Pero no hubo ofertas que convencieran y Altamirano se quedó en el club, aunque siguió entrenando apartado. Ahora, con el tema policial como agravante, el equipo rosarino quiere rescindirle el contrato, pero al no estar condenado y ni siquiera procesado, tendrá que resarcirlo en caso de tomar esa decisión.

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El vehículo en el que se movilizaban el futbolista y su acompañante

Así, Altamirano se suma a una larga lista de jugadores que pintaban como futuras estrellas en sus clubes pero el contexto y sus permanentes caídas los terminaron alejando del fútbol para ponerlos en un lugar más cercano a las páginas policiales. Claro que, con sólo 21 años quizá este hecho pueda obrar como un punto de quiebre y que el volante que dos años atrás había ilusionado con su zurda a la hinchada rojinegra, pueda retomar la carrera y así tener un doble triunfo: dejar atrás un camino peligroso y de final incierto y adentrarse de nuevo en la pasión que lo llevó a jugar a la pelota desde los cinco años con innegables condiciones para triunfar.

Altamirano, junto a Ever Banega, en uno de sus encuentros en Primera

Altamirano, con el Coloso del Parque de fondo