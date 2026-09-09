Política

"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

El ex presidente se expresó sobre el fallo de la magistrada Marta Pascual que inhabilitó la nueva legislación que baja la edad de imputabilidad. La Fiscalía de Lomas de Zamora apeló la decisión y remarcó que avanzó sobre facultades del Congreso

Mauricio Macri habla desde un atril naranja con logo PRO. Hay personas de fondo y una pantalla con su imagen a la derecha
Mauricio Macri cuestionó el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. (PRO)
Guardar

En medio de la polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual y remarcó que no respetó la competencia del Poder Legislativo.

A través de un escrito que publicó en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.

PUBLICIDAD

El líder del PRO cuestionó de forma explícita el razonamiento con el que Pascual fundamentó su resolución. Citó un pasaje de la propia sentencia en el que la magistrada reconoció que su decisión partía de presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente señaló que esos elementos nunca fueron presentados en el expediente.

A eso sumó un argumento de orden constitucional. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, escribió. Para el ex mandatario, los tribunales solo pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas, no de forma abstracta o anticipada.

PUBLICIDAD

El resultado de la medida cautelar, según describió Macri, es que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.

Mauricio Macri - Tuit
El tuit de Mauricio Macri

El fallo al que apunta el ex presidente fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en los 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

En ese marco, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y solicitó que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.

Uno de los ejes centrales de la apelación es el uso del instituto del hábeas corpus. El artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de forma actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o amenaza a la libertad personal. Según el recurso presentado por Cerutti, ninguna de esas circunstancias fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido como consecuencia directa de la aplicación de la norma, ni una decisión policial, administrativa o judicial concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad.

Marta Elba Pascual
El ex presidente sostuvo que el Poder Judicial no puede hacer una revisión preventiva de decisiones del Poder Legislativo.

La Fiscalía también cuestionó la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes alcanzados por ese régimen, y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura y los recursos profesionales necesarios para garantizar sus derechos. El Ministerio Público objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos y enumeró una serie de interrogantes que la sentencia no respondió: cuántos adolescentes serán efectivamente incorporados, cuántos podrán ser privados de su libertad, cuál será la capacidad disponible en los establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó en el escrito de apelación.

Marta Pascual tiene más de 35 años de vínculo con áreas de niñez y adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a esas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde, llegó a ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y luego pasó al Poder Judicial bonaerense. También trabajó como consultora de UNICEF y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.

En una entrevista radial reciente, la magistrada aclaró su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.

Temas Relacionados

Mauricio MacriProvincia de Buenos AiresEdad de imputabilidadMenores y delitosúltimas noticiasJuezaMarta Pascual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bioetanol versus biodiésel: el trasfondo de la guerra empujada por azucareros que frustró la sesión en el Senado

Las provincias del norte pelearon por un nuevo régimen que los beneficia y fracturaron a varios bloques de forma horizontal. Al preverse una votación en particular muy delicada, se prefirió frenar y descartar, por ahora, el recinto

Bioetanol versus biodiésel: el trasfondo de la guerra empujada por azucareros que frustró la sesión en el Senado

Virginia Gallardo despidió a Chiche Gelblung con un homenaje cargado de emoción en Diputados

La legisladora de La Libertad Avanza recordó su vínculo personal con el periodista fallecido a los 82 años y lo definió como "parte de mi historia". Legisladores de distintos bloques se sumaron a las palabras de despedida en el recinto

Virginia Gallardo despidió a Chiche Gelblung con un homenaje cargado de emoción en Diputados

La Libertad Avanza logró dictamen en el Senado para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

El plenario de comisiones reunió las firmas para aprobar sin cambios la iniciativa que ya tuvo aval de Diputados. Ocurrió tras más de cuatro horas de debate con Santiago Bausili y Vladimir Werning. “La idea es llevarlo la semana que viene al recinto”, señaló Patricia Bullrich

La Libertad Avanza logró dictamen en el Senado para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Malvinas: el Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones que enviará al Congreso

En Casa Rosada definen el formato de presentación que tendrá la normativa el próximo lunes. El articulado se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica. El viernes, Quirno y Presti viajarán a Tierra del Fuego

Malvinas: el Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones que enviará al Congreso

Por falta de votos, el oficialismo levantó Labor Parlamentaria y no habrá sesión mañana en el Senado

La convocatoria de las 14 horas se suspendió a última hora, cuando se cayó la intención de debatir este jueves en el recinto. La falta de acuerdo en biocombustible imposibilitó a LLA avanzar

Por falta de votos, el oficialismo levantó Labor Parlamentaria y no habrá sesión mañana en el Senado

DEPORTES

Con asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Liverpool de Mac Allister: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Con asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Liverpool de Mac Allister: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

El curioso programa para detectar talentos en el exterior que lanzó el básquet argentino: el formulario que deberán llenar los aspirantes

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

TELESHOW

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

Chiche Gelblung: el cortejo fúnebre ya está en camino al cementerio de La Tablada, escenario del último adiós

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

INFOBAE AMÉRICA

Transportistas paralizan vías hacia la capital y exigen veto a la ley de precios de combustibles, mientras se registran algunos bloqueos

Transportistas paralizan vías hacia la capital y exigen veto a la ley de precios de combustibles, mientras se registran algunos bloqueos

Desde “Che” Guvera al logo de la cerveza Quilmes: las huellas del colonialismo en el arte de América Latina

El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por el hombre buscado por el robo de más de un millón de dólares a una joyería

Un respiro entre la crisis: La Habana celebra el Día de Oshún y la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba

El Ejército y la Policía Nacional Civil en Guatemala realizan una nueva requisa en la cárcel de Puerto Barrios