8 dormitorios, 10 baños y piscina con jacuzzi: así es la mansión de USD 13.5 millones que compró la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo

La estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo compró una lujosa mansión en Miami por 13.5 millones de dólares (Instagram Traded Miami)

Guardar

Tras ser traspasado de Milwaukee Bucks a los Miami Heat para la próxima temporada de la NBA, el griego Giannis Antetokounmpo compró una lujosa mansión de 13.5 millones de dólares en Pinecrest, el exclusivo suburbio del sur de Miami-Dade. La estrella del básquet adquirió el inmueble y en las últimas horas se dieron a conocer las imágenes.

La operación fue registrada a nombre de una empresa vinculada al astro griego —una práctica habitual en sus transacciones inmobiliarias— y fue informada el martes por The Real Deal, la publicación especializada en bienes raíces. La propiedad, ubicada en el 6290 de Chapman Field Drive, salió al mercado por 16,3 millones de dólares y fue adquirida por 2,8 millones menos de su precio original.

PUBLICIDAD

La residencia, de construcción reciente, ocupa casi 1.100 metros cuadrados sobre un terreno de algo más de 4.000 metros cuadrados. La nueva casa de Antetokounmpo cuenta con ocho dormitorios, diez baños completos y dos toilettes. Además, cuenta con sala de medios, casa de huéspedes, piscina privada con jacuzzi y cocina exterior. Según la publicación, el inmueble es no ribereño; está ubicado al norte de Deering Bay y al oeste de Gables by the Sea, en una zona que se ha consolidado como destino de compradores que buscan amplitud tanto en metros cuadrados como en terreno.

La propiedad de Pinecrest que adquirió Giannis Antetokounmpo estaba publicada por 16,3 millones de dólares y se vendió por 2,8 millones menos de su precio original (Traded Miami / Instagram)

Uno de los detalles más llamativos del movimiento inmobiliario de Giannis Antetokounmpo es la cercanía con la vivienda de Tyler Herro, quien fue parte del paquete de jugadores enviado a los Milwaukee Bucks a cambio del alero griego. El ahora ex jugador del Miami Heat puso su mansión en Pinecrest a la venta por casi 12 millones de dólares el mismo día en que se oficializó su traspaso, en julio pasado. El jugador había comprado esa propiedad por 10,5 millones de dólares a finales de 2022.

PUBLICIDAD

La transacción fue concretada a través de una empresa vinculada a los abogados de Antetokounmpo en Nueva York, que sigue una estructura de denominación similar a la de sus otras sociedades, según consignó The Real Deal. El jugador y su esposa, Mariah Antetokounmpo, tienen cuatro hijos pequeños, por lo que la amplitud de la vivienda responde también a las necesidades familiares.

La vivienda de Giannis Antetokounmpo quedó cerca de la mansión de Tyler Herro, uno de los jugadores que Milwaukee Bucks recibió en el intercambio con Miami Heat (Trade Miami / Instagram)

El movimiento inmobiliario se concretó semanas después de que Antetokounmpo llegó a los Heat junto con Bobby Portis en uno de los traspasos más resonantes de la temporada baja de la NBA. A cambio, Milwaukee recibió a Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis.

PUBLICIDAD

El jugador de 31 años se sumará a un equipo que también incorporó al veterano Klay Thompson y que ya cuenta con el ala-pívot Bam Adebayo y el alero Andrew Wiggins. Para la temporada 2026-27, Antetokounmpo percibirá un salario de 58,5 millones de dólares, aunque es elegible para firmar una extensión de cuatro años por 275 millones antes de enero próximo. Doble MVP de la liga y campeón de la NBA con los Bucks en 2021, el griego acumula diez convocatorias al Juego de las Estrellas. Su llegada a Miami activa de inmediato las expectativas de título en una franquicia que no conquista el campeonato desde 2012-13.

LAS FOTOS DE LA MANSIÓN DE ANTETOKOUNMPO EN MIAMI

La nueva casa de Giannis Antetokounmpo tiene casi 1.100 metros cuadrados, ocho dormitorios, diez baños completos, dos toilettes, piscina, jacuzzi y casa de huéspedes (Instagram Trade Miami)