Economía

Los nuevos iPhone 18 en Argentina: los precios en pesos y cuándo llegará al país la nueva estrella de Apple, el plegable Duo

La última edición del smartphone de la “manzanita” tiene tres modelos. Todos los detalles de la llegada de la nueva línea al mercado local

El nuevo iPhone Duo plegable
El nuevo iPhone Duo plegable
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Apple presentó hoy sus nuevos modelos de iPhone, esta vez la versión 18. La llegada de un nuevo modelo del súper “tanque” de la empresa de la manzanita genera una expectativa enorme en todo el mundo.

Y este año mucho más aún porque presentaron el nuevo iPhone Duo, el primer smartphone plegable de Apple.

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Como siempre, “el 18″ viene en varias configuraciones diferentes: Pro y Pro Max.

Si bien en la cobertura en vivo que realizó Infobae están todos los detalles técnicos de los modelos, se puede destacar que los nuevos modelos estarán disponibles en los colores glaciar, borgoña y plateado y que incorporan mejoras en batería, cámara y rendimiento.

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Estos son los precios en EEUU:

  • iPhone 18 Pro: USD 1.199
  • iPhone 18 Pro Max: USD 1.299
  • iPhone Duo: USD 1.999

Y estos serán los precios estimados (con impuestos, según calcularon a priori desde MacStation y Maxim) en Argentina.

  • iPhone 17 Pro: entre $2,8 y 3 millones
  • iPhone 17 Pro Max: $3,1 y 3,2 millones
  • iPhone Duo: $4,7 y 5,3 millones
El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event
El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event (Apple)

¿Cuándo comenzarán a venderse en el mercado local? El Pro y Pro Max, a mediados de octubre. Importante: no está claro aún la disponibilidad del Duo para la Argentina, ni los detalles de su homologación. En Estados Unidos se va a comenzar a vender a mediados de octubre, con disponibilidad una semana después. Va a llegar al país y seguramente será este año, pero los resellers locales aún no tienen detalles al respecto.

“Cada presentación de Apple genera una expectativa enorme, no solamente por los nuevos dispositivos, sino porque suele marcar hacia dónde evoluciona todo el ecosistema de la marca. Hoy el usuario está cada vez más atento a la integración entre equipos, la inteligencia artificial, la fotografía, la autonomía y aquellas funcionalidades que realmente mejoran su experiencia cotidiana”, destacaron desde MacStation, el Apple Premium Reseller más grande del país.

“Uno de los modelos que concentra especialmente la atención es el iPhone 18 Pro de 256 GB, llamado a ser uno de los protagonistas de esta nueva generación. Si bien todavía tenemos que esperar el anuncio oficial de Apple y conocer las condiciones de comercialización para la Argentina, las primeras estimaciones nos permiten proyectar un valor en torno a los USD 2.000”, destacaron.

El nuevo CEO de Apple, John Ternus (REUTERS/Carlos Barria)
El nuevo CEO de Apple, John Ternus (REUTERS/Carlos Barria)

Desde Maxim Store, su gerente general, Alejandro Goldin, destacó también que el nuevo Duo llegará con algo de rezago.

“Asistimos a un lanzamiento importante, el primero bajo la nueva conducción de John Ternus. Se destacan avances muy importantes las funciones de Inteligencia Artificial y la integración entre Siri y el resto del iPhones. En junio asistimos al WWDC en Apple Park, en donde pudimos ver anticipos de esta tecnología, y es realmente impresionante. Respecto a los productos se anunciaron nuevos iPhones con potentes innovaciones, uno de ellos un plegable que redefine la categoría con innovaciones en hardware y software”, expresó.

Características

Los modelos Pro incorporan baterías de mayor tamaño. Según Apple, los celulares soportan hasta 45 horas de reproducción de video.

Vienen con procesador A20 Pro, fabricado en dos nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada. Con este avance, Apple busca mejorar el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial y reducir el consumo energético de sus equipos.

Finalmente, en cuanto a las funciones de cámara, la compañía explicó que incorpora una herramienta denominada Pro Controls, disponible tanto para fotos como para videos. Los usuarios pueden equilibrar los colores y ajustar velocidades.

La principal novedad está relacionada con un sensor de apertura variable. En términos sencillos, se trata de una cámara equipada con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor.

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