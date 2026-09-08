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Un hacker robó 340 millones de dólares en criptomonedas y luego devolvió gran parte del dinero

Unos 600 bitcoins, valorados en aproximadamente 47 millones de dólares, todavía permanecían en poder del responsable del ataque

Un hacker robó 4.000 bitcoins tras descubrir una vulnerabilidad. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
Un hacker robó 4.000 bitcoins tras descubrir una vulnerabilidad. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
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Un pirata informático robó aproximadamente 4.000 bitcoins, valorados en unos 340 millones de dólares, de Liquid Network, una plataforma utilizada para realizar operaciones vinculadas al ecosistema de las criptomonedas.

Sin embargo, el caso tomó un giro inusual después de que el responsable devolviera la mayor parte de los fondos tras conocerse que Blockstream, la empresa detrás de la red, había corregido la vulnerabilidad que permitió el ataque.

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De acuerdo con información publicada por el exejecutivo de Blockstream Samson Mow, se recuperaron alrededor de 3.400 de los aproximadamente 4.000 bitcoins sustraídos. Los 600 restantes, valorados en torno a 47 millones de dólares según las estimaciones mencionadas, continuaban en poder del atacante.

Figura encapuchada sentada frente a un ordenador en una habitación oscura, manos sobre el teclado y pantalla encendida con brillo azul.
Hacker robó miles de bitcoins, pero luego devolvió el botín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incidente obligó a Liquid Network a suspender sus operaciones mientras se realizan correcciones adicionales y mejoras en los sistemas de seguridad. La identidad de la persona responsable del ataque todavía no ha sido confirmada.

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Por la cantidad de fondos involucrados, el caso se encuentra entre los mayores robos de criptomonedas registrados hasta la fecha, según clasificaciones especializadas que realizan un seguimiento de este tipo de incidentes.

El hacker aprovechó una vulnerabilidad para retirar miles de bitcoins

Liquid Network fue lanzada en 2018 por la empresa de criptomonedas Blockstream. La plataforma funciona como una red destinada a facilitar determinadas operaciones con activos digitales y es utilizada por distintos servicios vinculados al intercambio de criptomonedas.

La compañía informó inicialmente sobre el incidente a través de una publicación en X. Según la información disponible, un hacker obtuvo acceso a los fondos de una billetera de la red y consiguió retirar miles de bitcoins.

Blockstream informó sobre el robo de bitcoins a través de X. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Blockstream informó sobre el robo de bitcoins a través de X. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Reportes especializados señalaron que el atacante habría aprovechado una vulnerabilidad del sistema para realizar la operación. Posteriormente, la persona responsable del ataque afirmó que estaba dispuesta a devolver el dinero si Blockstream corregía el fallo de seguridad.

Este punto fue uno de los elementos más llamativos del caso. En lugar de desaparecer inmediatamente con los fondos, el atacante presentó su acción como una demostración de una vulnerabilidad y condicionó la devolución de los activos a que la empresa solucionara el problema.

Sin embargo, hasta que se confirme su identidad y sus motivaciones, no existe certeza sobre si el ataque puede considerarse una acción de “hacking ético” o un robo seguido de una devolución parcial.

Blockstream corrigió el fallo y recuperó la mayor parte de los fondos

Según Samson Mow, Blockstream consiguió solucionar la vulnerabilidad utilizada durante el incidente. Después de esta corrección, alrededor de 3.400 bitcoins fueron recuperados.

La cifra representa la mayor parte de los aproximadamente 4.000 bitcoins que habían sido retirados inicialmente. No obstante, cerca de 600 bitcoins todavía permanecían fuera del control de la empresa.

El valor de estos activos puede variar de forma constante debido a las fluctuaciones en el precio de Bitcoin. Por ello, las estimaciones en dólares representan una referencia aproximada del tamaño del incidente en el momento en que se dieron a conocer los datos.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Blockstream reveló que recuperó gran parte de los bitcoins robados tras solucionar las vulnerabilidades de su página. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mow también indicó que las operaciones de Liquid Network continuarían suspendidas durante un tiempo. La intención de la compañía es aplicar nuevas correcciones y reforzar sus sistemas antes de permitir que la plataforma vuelva a operar con normalidad.

El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de las criptomonedas

El ataque demuestra que, aunque las criptomonedas utilizan tecnologías diseñadas para ofrecer seguridad y transparencia, las plataformas, billeteras y servicios que operan alrededor de estos activos pueden tener vulnerabilidades.

En muchos casos, los ataques no requieren vulnerar directamente la tecnología de Bitcoin. Los delincuentes pueden intentar aprovechar errores en programas, configuraciones incorrectas o fallos en los sistemas que administran los fondos.

Bitcoins robados por hacker.
Bitcoins robados por hacker.

Por este motivo, la seguridad del ecosistema depende no solo de las características de la cadena de bloques, sino también de las herramientas y empresas encargadas de gestionar los activos.

Uno de los mayores robos de criptomonedas del año

La cantidad involucrada sitúa al incidente de Liquid Network entre los robos de activos digitales más importantes registrados. El sitio especializado Rekt, que recopila información sobre ataques y pérdidas en el sector, incluye el caso entre los incidentes de mayor impacto económico.

La devolución de gran parte de los fondos también convierte el episodio en un caso poco habitual. Mientras que en otros robos de criptomonedas los activos son transferidos entre múltiples direcciones para dificultar su rastreo, en esta ocasión el atacante terminó devolviendo la mayor parte del dinero.

Por ahora, quedan varias preguntas sin respuesta: quién está detrás del ataque, qué ocurrirá con los 600 bitcoins restantes y cuándo Liquid Network reanudará sus operaciones. Blockstream continuará realizando mejoras de seguridad, mientras el caso vuelve a demostrar los riesgos que enfrentan las plataformas que administran grandes cantidades de activos digitales.

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