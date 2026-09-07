De cajas frías de bitcoins a granjas de criptomonedas: así funciona la red de activos digitales que pone en jaque al sistema financiero

Imagen de archivo. En esta imagen se ve una representación de la criptomoneda virtual Bitcoin. Ilustración tomada el 14 de junio de 2021. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

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El mundo de los activos digitales, denominado como criptomonedas, son una alternativa al sistema financiero tradicional que permite la realización de pagos y transferencias, y que también se ha ubicado como un método de inversión a futuro.

Los casos del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, presuntamente a causa del robo de una caja fría de bitcoins, así como el reciente aseguramiento de una granja de criptomonedas en el municipio de Tlaola, Puebla, ponen en el foco el uso de estos activos digitales, que también son usados por el narcotráfico para el lavado de dinero.

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Estas monedas digitales desafían al sistema financiero debido a que no están reguladas por bancos al no pertenecer a ninguna institución. Su emisión y gestión está controlada por una red de ordenadores distribuidos en todo el mundo, lo que facilita su uso por parte de grupos delictivos.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?

Granja de criptomonedas localizada en Puebla. No se trata del primer desmantelamiento de un sitio de minería digital en la entidad. Foto: SSP Puebla

Las criptomonedas son activos digitales cuyas transacciones dependen de una base de datos denominada blockchain, un registro digital en el que se encuentran las transacciones realizadas con las monedas, que pueden ser bitcoin, ethereum, entre otras.

Actualmente, un bitcoin se cotiza cerca de los 23 mil dólares en plataformas de intercambio, de acuerdo con datos de bancos nacionales.

Las granjas de criptomonedas juegan un papel importante en el mundo de activos digitales, ya que en ellas se minan las monedas para crear unidades adicionales de una criptodivisa. Este proceso consiste en resolver un problema matemático planteado por una red de mineros, en la que se usan equipos informáticos: el que resuelva primero el problema, se lleva nuevas unidades de la criptomoneda.

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El uso de estas monedas digitales favorece la comisión de actividades de lavado de dinero debido a que sus transacciones no son fáciles de detectar por las autoridades. Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), explicó en entrevista con Infobae México que esto se lleva a cabo a través de tres pasos.

Imagen de ilustración de representaciones de la criptomoneda bitcóin. 25 de noviembre de 2024. REUTERS/Dado Ruvic

De acuerdo con Vigil, el proceso comienza con el uso de efectivo para adquirir criptomonedas, que se realiza al reclutar a intermediarios que lo convierten en moneda a través de cajeros automáticos de bitcoin

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De manera posterior, los fondos se mueven entre distintas cadenas de bloques (blookchain) para romper el rastro de auditoría pública a través de transacciones de bajo monto que no llamen la atención y, finalmente, el dinero regresa a la economía convencional simulando un origen legítimo.

El exfuncionario de la DEA explicó que a esto se suman los corredores de venta libre y los intercambios entre pares, donde “comerciantes pícaros o no regulados intercambian grandes volúmenes de efectivo por criptomonedas, evitando cualquier verificación estándar de identificación del cliente”.

Las cajas frías y los monederos virtuales para el uso de criptomonedas

FILE PHOTO: Bitcoins are seen in this illustration picture taken September 27, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El caso de Jonathan Meléndez puso en el foco en los activos digitales, luego de que las autoridades dieron a conocer que el presunto homicida del tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, identificado como Diego Sebastián “N”, quería sustraer criptomonedas que le pertenecían al músico.

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Diversos reportes señalaron que se trataba de una caja fría en la que tenía al menos 3 millones de dólares en bitcoins. Este sistema es una billetera que mantiene las transacciones en un entorno aislado, donde la operación se completa fuera de línea y solo la firma (no la clave) viaja de vuelta al dispositivo conectado para transmitirse a la blockchain.

Además, existen monederos virtuales que sirven para almacenar, enviar y recibir criptomonedas que serían el equivalente a una cuenta bancaria tradicional. Estos están protegidos por un sistema encriptado para que solo pueda acceder su propietario usando una contraseña o pin de seguridad.

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Los obstáculos para rastrear las operaciones digitales en el lavado de dinero

Fotografía de archivo de un cajero de criptomonedas . EFE/ Isaac Esquivel

Mike Vigil indicó que las agencias necesitarían desarrollar redes de informantes e inteligencia, además de recurrir a intercepciones telefónicas para detectar las operaciones que lavado de dinero que se cometen a través de criptomonedas. Aun así, remarcó que se necesita información muy específica para identificar a los compradores y vendedores.

Además, detalló cómo los delincuentes rompen el rastro de auditoría pública del blockchain una vez que el dinero ya se encuentra dentro del ecosistema digital. Según indicó, mueven los fondos “rápidamente a través de cadenas de bloques completamente diferentes”, por ejemplo, al intercambiar bitcoin por Ethereum y luego por Monero.

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Vigil describió esos movimientos entre distintas cadenas como “una cortina de humo técnica que es notoriamente difícil para que los sistemas automatizados de seguimiento de cumplimiento rastreen sin problemas”.

Métodos tradicionales de lavado que persisten junto a las criptomonedas

Un cajero automático de criptomonedas exhibe opciones de compra, mientras un usuario selecciona una transacción, en línea con la medida de Minnesota de retirar estos dispositivos por estafas. ( Wall Street Millennial)

Vigil precisó que, además del uso de monedas digitales, los cárteles continúan recurriendo a mecanismos convencionales para blanquear las ganancias derivadas de la venta de drogas en Estados Unidos. Según explicó, buena parte del dinero se transporta físicamente en vehículos hacia México.

También describió la compra de bienes de comercio como una vía paralela de lavado. “Aquí compran electrónicos, compran textiles, compran diamantes, oro (…) lo trasladan a México y lo venden ahí como si fueran cosas limpias, algo de comercio”, relató.

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A ese circuito se suma la adquisición de bienes raíces y negocios. Vigil mencionó la compra de “terrenos”, “centro comerciales”, restaurantes y ganado como destinos habituales del dinero ilícito, en operaciones que, afirmó, resultan sencillas de ejecutar para las organizaciones criminales.

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