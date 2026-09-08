Filtran el diseño del iPhone plegable antes de su lanzamiento: sería curvo y con dos cámaras

El diseño del iPhone plegable tendría un formato pequeño y ligero, con puntas curvas y una pantalla más chica que la de un iPhone Pro Max. (JuliTecno/Instagram)

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Después de años de espera, finalmente tenemos el diseño de cómo será el iPhone plegable. El dispositivo se estaría presentando en el Apple Event, de este miércoles 9 de septiembre, y durante la fería de tecnología IFA, en Alemania, empresas encargadas del diseño de fundas revelaron cómo será este celular.

Aunque Apple todavía no ha mostrado una imagen oficial de su próximo dispositivo, los rumores de su lanzamiento apuntan a que en el próximo evento será su presentación, y por lo visto en la feria tendrá un diseño tipo fold con apertura horizontal.

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Cómo será el diseño del iPhone plegable

Creadores de contenido y medios de comunicación que asistieron al IFA fueron los primeros en mostrar el potencial modelo plegable de iPhone, que tendrá un diseño pequeño y ligero.

Según lo visto, el teléfono tendrá un estilo curvo en las puntas, a diferencia de lo que tiene el Samsung Galay Fold 8. Además, su pantalla será más pequeña que un iPhone Pro Max habitual, acercádonse a lo que es un modelo base en tamaño y de forma cuadrada.

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Apple presentaría su primer iPhone plegable el 9 de septiembre junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, tras años de rumores sobre este lanzamiento. (Sonny Dickson/X)

En cuanto al estilo de las cámaras, tendrá un diseño similar al iPhone 17 Air, pero con dos lentes, ubicados horizontalmente.

Qué se sabe de las características del iPhone plegable

Los controles de calidad complicarían la fabricación

El inicio de la producción comercial se habría retrasado por los estándares exigidos por Apple. Según Nikkei, la empresa demanda más ciclos de plegado, pruebas en condiciones extremas y una pantalla con mayor planitud que la de otros equipos de este tipo.

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En agosto, Apple habría añadido una ronda extra de comprobaciones en fábrica para asegurar que el diseño pueda fabricarse a gran escala. Esa decisión habría postergado varias semanas el calendario inicial.

La compañía ya recurrió a dos fórmulas ante una oferta limitada: presentar un producto y diferir su venta, como sucedió con el iPhone X, o distribuirlo por etapas según los países. Estados Unidos, Reino Unido y Australia figuran entre los mercados que podrían tener prioridad.

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La fabricación del iPhone plegable se habría retrasado por los controles de calidad de Apple, que exige más ciclos de plegado, pruebas extremas y una pantalla más plana.(AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Algunas versiones señalan que en septiembre de 2026 llegarían solo los iPhone 18 Pro y Pro Max. El modelo plegable se reservaría para diciembre, bajo un esquema similar al lanzamiento del iPhone 8 y el iPhone X.

Dos pantallas y una bisagra para reducir el pliegue

El equipo tendría un tamaño compacto cuando está cerrado, cercano al iPhone 13 Mini. Su pantalla exterior sería OLED LTPO, mediría entre 5,3 y 5,49 pulgadas y ofrecería una tasa de refresco de 120 Hz.

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La pantalla interior alcanzaría las 7,8 pulgadas y sería fabricada por Samsung. El desafío central sería evitar la arruga visible que suele formarse en el eje de los teléfonos plegables.

Según ET News, Apple habría decidido eliminar ese pliegue sin priorizar el costo. Para conseguirlo, integraría una placa metálica más resistente bajo la pantalla, una bisagra de Liquidmetal con cavidad en forma de lágrima, cristal UTG y sensores táctiles incorporados al panel.

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Apple buscaría reducir el pliegue del iPhone plegable con una bisagra de Liquidmetal, cristal UTG, una placa metálica reforzada y sensores táctiles integrados.

Cámaras, biometría y procesador previstos

El sistema trasero tendría dos cámaras de 48 megapíxeles: una principal y otra ultra gran angular. No incluiría teleobjetivo por falta de espacio interno. También sumaría una cámara frontal en la pantalla exterior y otra en la interior.

Mark Gurman indicó que quienes probaron el equipo consideraron la ausencia de teleobjetivo como su punto más débil. El Galaxy Z Fold8 de Samsung tampoco incorpora ese tipo de lente.

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El grosor del teléfono dejaría fuera el sistema TrueDepth de Face ID. Apple recuperaría Touch ID en un botón lateral. Hay versiones contrapuestas sobre el botón de acción: unas sostienen que sería eliminado y otras lo mantienen entre las especificaciones previstas.

El móvil podría funcionar solo con eSIM y usar un módem C2 propio sin compatibilidad con 5G mmWave. Montaría un chip A20 o A20 Pro de dos nanómetros, 12 GB de memoria unificada y opciones de 256 GB, 512 GB o 1 TB. La batería rondaría los 5.500 mAh.

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Precio

Las proyecciones sitúan el precio entre USD 2.000 y USD 3.000, aunque una estimación lo ubica en USD 2.259. Apple habría elevado la producción prevista hasta 10 millones de unidades.