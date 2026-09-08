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La increíble sorpresa de Vicky Xipolitakis para su padre durante el festejo de sus 70 años en Grecia

La panelista viajó con su hijo Salvador a la tierra de sus antepasados para compartir con Manuel un día muy especial

La sorpresa griega para el padre de Vicky Xipolitakis

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El festejo ya estaba en marcha cuando llegó la escena que terminó de conmover a todos. En medio de la celebración por los 70 años del padre de Vicky Xipolitakis en Grecia, el hombre recibió una sorpresa: su nieto Salvador salió de una caja y corrió a abrazarlo. La reacción fue inmediata. Entre risas, emoción y desconcierto, transformó la reunión en una postal familiar. Ese instante, que quedó registrado en fotos y videos, fue el corazón de una noche que la mediática planeó en secreto para homenajear a su papá en una fecha.

La historia había empezado a tomar forma el día anterior, cuando se conoció que Vicky había viajado a Grecia para participar del cumpleaños de su padre. Pero una vez que arribó al país europeo, el viaje adquirió otro significado. Se trataba de una visita para acompañarlo en su día y de un reencuentro pensado al detalle para sorprenderlo y reconocer el lugar que ocupa dentro de la familia. La aparición de Salvador fue la pieza central de ese plan y también la imagen que terminó de sintetizar el sentido del gesto.

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Un hombre de camisa a rayas y pantalón blanco sostiene una caja azul envuelta con detalles plateados y una corona dorada en la parte superior
La celebración reunió emoción, familia y una sorpresa que nadie esperaba

Según mostró Xipolitakis en sus redes sociales, todo fue organizado para que el homenajeado no sospechara nada hasta el último momento. La salida del niño desde una caja irrumpió en plena celebración y desató una reacción de emoción. No fue un detalle decorativo ni una puesta en escena aislada: funcionó como el punto más íntimo de una reunión atravesada por la emoción del reencuentro.

Horas después del festejo, Vicky publicó un mensaje con el que buscó poner en palabras lo vivido. “¿Cómo no íbamos a estar en tu día? Si toda la vida viviste para nosotros, luchando por nuestra felicidad y sueños, siendo incondicional con tu familia”, escribió. En el mismo texto explicó por qué decidió viajar de manera sorpresiva junto a su hijo. “Llegamos de sorpresa a Grecia porque queríamos devolverte un poquito de todo lo que vos hacés por nosotros”, agregó. La dedicatoria estuvo acompañada por fotos y videos del cumpleaños, donde se pudo ver la reacción del abuelo de Salvador y la intimidad del festejo.

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Un hombre de camisa a rayas entrega un objeto a un niño vestido con traje beige junto a globos y adornos en el suelo
Entre abrazos y lágrimas, la sorpresa familiar se convirtió en el centro de la celebración

Salvador no solo participó de la sorpresa: quedó ubicado en el centro del homenaje como una presencia capaz de enlazar generaciones en un mismo abrazo. El abuelo celebraba sus 70 años y el nieto aparecía como el regalo de la noche.

En las imágenes compartidas por la mediática se advirtió un clima íntimo, marcado por los abrazos, las sonrisas y la sorpresa genuina del homenajeado. Vicky también subrayó ese tono en su publicación. “Fue una noche única e inolvidable, llena de emoción, amor y familia. De esas que quedan para siempre en el corazón”, escribió al resumir lo vivido durante el festejo.

Cuatro personas junto a una mesa con pastel, una botella, vasos y globos azules colgados en un espacio nocturno
Salvador se llevó todas las miradas en el cumpleaños del abuelo en Grecia

La figura de su padre apareció en ese mensaje asociada al esfuerzo, a la presencia constante y a la entrega hacia los suyos. Vicky hizo eje en ese reconocimiento cuando agradeció el rol que él ocupa tanto como papá como abuelo. “Gracias, gracias eternas por ser el mejor papá y el mejor abuelo”, expresó, antes de cerrar con una dedicatoria directa: “Feliz 70 años, Manoli. Te amamos con toda el alma. Ojalá seas eterno”.

Una mujer con gorra azul, gafas de sol y chaqueta de mezclilla abraza a un niño en el asiento de un avión
El viaje sorpresa a Grecia de Vicky Xipolitaquis y su hijo

La noticia del viaje ya había despertado atención, pero las publicaciones posteriores le dieron una dimensión distinta. La llegada a Grecia quedó ligada a una sorpresa familiar preparada, y no a una presencia anunciada para una celebración convencional. Ese dato reordenó la historia y convirtió al cumpleaños en una escena atravesada por el factor inesperado.

Las fotos y videos permitieron ver una reunión centrada en el afecto y en la cercanía familiar, lejos de cualquier despliegue. La elección de compartir ese material también mostró una faceta más personal de Vicky, que usó sus redes para exponer no solo el festejo, sino también el sentido emocional de ese viaje.

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