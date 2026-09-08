Qué se sabe del iPhone 18 Pro y Pro Max que se presentará en el Apple Event: precio, novedades y más

Apple presentaría el 9 de septiembre de 2026 los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en su primer evento bajo la dirección de John Ternus como CEO. (Europa Press)

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Apple presentaría este miércoles 9 de septiembre de 2026 los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, en un evento en el que también se espera ver al iPhone plegable. La cita será la primera bajo la dirección de John Ternus como nuevo CEO de la compañía.

Los rumores apuntan a un teléfono con aspecto similar al de la generación anterior, pero con cambios profundos por dentro: nuevo procesador, sistema de cámaras con apertura variable y un módem propio de tercera generación. Además, la empresa solo presentaría estos dos modelos, ya que las versiones base llegarían en 2027.

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Cómo será el diseño del iPhone 18 Pro

El iPhone 18 Pro mantendría la estructura de aluminio y el módulo de cámara elevado del iPhone 17 Pro, aunque con biseles más finos. Desaparecería el efecto bicolor de la trasera, ya que el cristal y el cuerpo compartirían el mismo tono.

Las bandejas SIM filtradas confirmarían tres acabados: plata, cereza oscuro y azul cielo, sin la opción de negro. Se especula con la posible eliminación de la bandeja SIM física, que dejaría paso únicamente al eSIM.

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El diseño del iPhone 18 Pro mantendría la estructura de aluminio y el módulo de cámara elevado, con biseles más finos y una trasera sin efecto bicolor. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El cambio más visible estaría en la parte frontal. La Dynamic Island reduciría su tamaño en un 25%, al pasar de 20,06 a 14,98 milímetros, gracias a que el emisor de puntos y el sensor infrarrojo de Face ID se ocultarían bajo el panel mediante tecnología de “cristal micro-transparente”.

Cuál será la mejora de rendimiento del iPhone 18 Pro

Los tamaños de pantalla no cambiarían: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max, ambos con paneles OLED LTPO a 120 Hz. La novedad estaría en el salto a tecnología LTPO+, que extendería el ahorro de batería al aplicar materiales de óxido también a los transistores de conducción. Los paneles serían fabricados por Samsung Display y LG Display, mientras que BOE quedaría fuera por no alcanzar ese estándar de calidad.

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El A20 Pro sería el primer chip de Apple fabricado con el proceso de 2 nanómetros de TSMC, con un rendimiento hasta un 18% mayor y una eficiencia energética un 30% superior respecto al A19 Pro. La memoria RAM, de 12 GB en ambos modelos, se integraría junto al procesador mediante un nuevo empaquetado (WMCM) que repartiría mejor el calor generado, en lugar de apilarse directamente encima como hasta ahora.

El iPhone 18 Pro estrenaría además apertura variable en su cámara principal, considerada la novedad fotográfica más relevante de los últimos años: permitiría controlar manualmente el diafragma para adaptar la exposición y el desenfoque según la luz disponible, algo inédito en un iPhone.

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La Dynamic Island del iPhone 18 Pro reduciría su tamaño un 25% gracias a la integración de componentes de Face ID bajo el panel con cristal micro-transparente. (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

Otros cambios técnicos del iPhone 18 Pro: cámara, módem y batería

Una filtración de Tata Electronics identificó el posible sensor detrás de esa apertura variable como el Sony IMX905, sucesor del IMX903 del iPhone 17 Pro, aunque ni Apple ni Sony lo han confirmado. El sistema se completaría con un nuevo sensor apilado de tres capas y un teleobjetivo con mayor apertura, pensado para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz.

Algunas filtraciones advierten que buena parte de estas mejoras fotográficas, incluida la apertura variable, podrían reservarse en exclusiva para el iPhone 18 Pro Max.

En conectividad, ambos modelos incorporarían el módem C2, desarrollado por Apple, con compatibilidad 5G mmWave y soporte del estándar NR NTN para acceso a internet completo vía satélite, útil en situaciones sin cobertura móvil.

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Respecto a la batería, las capacidades filtradas muestran una mejora más marcada en el Pro Max: pasaría de 4.823 mAh en el iPhone 17 Pro Max a 5.391 mAh (con bandeja SIM), lo que podría llevar su autonomía por encima de las 40 horas de reproducción de video. El iPhone 18 Pro, en cambio, subiría de forma más modesta, de 3.988 a 4.056 mAh.

El iPhone 18 Pro podría subir de precio hasta los 1.399 dólares y el Pro Max hasta los 1.499 dólares, en un alza vinculada entre otros factores a la memoria RAM de 12 GB.

Este sería el precio del iPhone 18 Pro

Las estimaciones de precio varían según la fuente consultada. El analista Jeff Pu calcula una subida de hasta 300 dólares estadounidenses (USD) en los modelos Pro, lo que situaría al iPhone 18 Pro entre USD 1.249 y USD 1.399, y al Pro Max entre USD 1.349 y USD 1.499.

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Otras proyecciones, como las del medio español Applesfera, estiman el iPhone 18 Pro en torno a 1.459 euros (frente a los 1.319 euros actuales) y el Pro Max cerca de 1.599 euros (desde los 1.469 euros vigentes). Parte de este posible incremento se atribuye al costo de los 12 GB de RAM incorporados en ambos modelos.