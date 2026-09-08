Menos nacimientos y más adultos mayores: el cambio demográfico que transformará a la Argentina

La politóloga María Migliore analiza el profundo cambio demográfico que atraviesa Argentina. Con una tasa de natalidad en descenso y una mayor esperanza de vida, se debate sobre cómo moldear la sociedad del futuro, desde el sistema jubilatorio hasta la educación.

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La baja de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida cambiarán la población argentina durante las próximas décadas. Así lo planteó en Infobae A las Nueve la analista, María Migliore. La dirigente ubicó el debate en la educación, el cuidado de adultos mayores y las jubilaciones, ante una proyección de 38 millones de habitantes para 2100.

Migliore afirmó que Argentina dejará atrás la expectativa de crecimiento poblacional sostenido. “Vamos a empezar a ser menos de los que somos hoy”, sostuvo sobre los cambios demográficos y sus efectos sociales, económicos y laborales.

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La exfuncionaria pidió ampliar la discusión más allá de las políticas para elevar los nacimientos. “La sociedad va a cambiar, es un hecho. ¿Cómo nos preparamos para eso?”, planteó. Su propuesta puso el foco en adaptar servicios públicos, formación laboral y redes de cuidado.

Menos nacimientos y mayor esperanza de vida

La especialista vinculó la proyección demográfica con dos tendencias: las personas viven más años y tienen menos hijos. Según expuso, ambos procesos avanzan en Argentina y también forman parte de una tendencia mundial.

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El descenso en la natalidad adolescente representa una reducción superior al 80% desde 1991, consolidando una tendencia sostenida de más de treinta años, según datos oficiales. (AP)

La tasa de natalidad cayó de más de tres hijos por mujer en 1950 a un promedio de 1,36. Migliore señaló que el descenso antes predominaba en las grandes ciudades, pero ahora alcanza a todas las provincias.

La expectativa de vida también creció y ya supera los 77 años, según indicó. Esa combinación modifica la cantidad de habitantes y altera las relaciones entre población activa, niños y adultos mayores.

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Migliore aclaró que el cambio no representa solo un problema. Mencionó la reducción de la mortalidad infantil y del embarazo adolescente, además de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

También señaló que las personas necesitan condiciones materiales para decidir si quieren formar una familia. Entre ellas, destacó el acceso a vivienda, empleo y posibilidades de planificación a largo plazo.

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“Esto es una realidad que vino para quedarse”, dijo Migliore. Agregó que varios países aplicaron políticas para elevar la natalidad, aunque afirmó que esas medidas no lograron los resultados esperados.

María Migliore afirmó que Argentina dejará atrás el crecimiento poblacional sostenido y tendrá menos habitantes que en la actualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las escuelas ante la caída de la matrícula

La reducción de nacimientos ya impacta en las escuelas y abre una posibilidad de reorganizar el sistema educativo. La dirigente sostuvo que la disponibilidad de vacantes contrasta con los conflictos que antes surgían por falta de lugares.

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Migliore afirmó que entre 2018 y 2025 el nivel inicial perdió 33% de los chicos que ingresan. Para ella, esa caída permite discutir una nueva distribución de docentes, edificios y jornadas escolares.

“El nivel inicial cayó 33% el número de chicos que ingresan”, expresó. También indicó que las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con vacantes, aunque no siempre en el establecimiento más próximo al domicilio.

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La menor cantidad de alumnos puede permitir cursos con menos estudiantes por docente, explicó. También mencionó la posibilidad de mejorar los salarios docentes o ampliar la cantidad de maestros disponibles en cada escuela.

Migliore vinculó esa oportunidad con los resultados de las pruebas PISA, que describió como malos y en deterioro. Propuso ampliar la jornada extendida para que los estudiantes sumen más horas de clase.

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La tasa de natalidad en Argentina cayó de más de tres hijos por mujer en 1950 a 1,36 y el descenso ya alcanza a todas las provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reorganización puede incluir cambios complejos en la red de establecimientos, según reconoció. Migliore consideró que el debate público deberá abordar esas decisiones a medida que la baja de matrícula resulte más visible.

El cuidado de adultos mayores y los nuevos empleos

El envejecimiento de la población también aumentará la necesidad de cuidado de adultos mayores. Migliore afirmó que las familias realizan el 77% de esas tareas cuando una persona requiere asistencia.

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La dirigente proyectó que el sector puede generar casi un millón de puestos de trabajo hacia 2030. “Son un millón de puestos de trabajo para el 2030”, afirmó al señalar una demanda que crecerá con el paso de los años.

Migliore describió al cuidado como una actividad mal remunerada, informal y con escasa profesionalización. Diferenció esa situación de algunos servicios de salud, donde intervienen enfermeros y personal con formación específica.

La creación de empleos requerirá capacitación, carreras de formación y mejores condiciones laborales, según planteó. Migliore sostuvo que Argentina puede responder a una necesidad social y, al mismo tiempo, ampliar oportunidades de trabajo.

La esperanza de vida en Argentina superó los 77 años y alteró la relación entre población activa, niños y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirigente también mencionó cambios en las redes familiares de asistencia. Según expuso, la idea de que los hijos cuiden a sus padres mayores puede perder peso ante familias más pequeñas y nuevas formas de convivencia.

Migliore agregó que algunas personas mayores eligen vivir en comunidad para evitar la soledad. Esa tendencia, afirmó, también puede modificar el mercado de vivienda y las formas de organización de los hogares.

El sistema jubilatorio y la ventana demográfica

Entre otras cosas, la analista ubicó al sistema jubilatorio entre los asuntos que requieren una discusión de fondo. La mayor longevidad y el crecimiento de la población mayor presionarán sobre el presupuesto público.

La dirigente afirmó que Argentina atraviesa un período de bono demográfico. El país todavía cuenta con más personas en edad de trabajar que habitantes que requieren apoyo, como niños y adultos mayores.

Ese escenario durará entre 15 y 20 años más, según Migliore. La dirigente consideró que el país debe usar ese plazo para preparar cambios en educación, empleo, cuidados y sistema previsional.

La caída de los nacimientos redujo la matrícula escolar y, según Migliore, el nivel inicial perdió 33% de los chicos que ingresan entre 2018 y 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El sistema jubilatorio claramente es una de las grandes” discusiones de los próximos años, sostuvo. También mencionó los regímenes de excepción y la necesidad de revisar cómo impactan en el financiamiento previsional.

Migliore señaló que la edad jubilatoria y la duración de las jubilaciones requieren análisis ante una población que vive más tiempo. Evitó proponer una medida puntual y remarcó la necesidad de abrir el debate.

“La única parte que entra en la conversación es cómo vamos a hacer para tener más hijos”, cuestionó. Para Migliore, Argentina debe anticipar los cambios demográficos y aprovechar la demanda educativa y de cuidados que dejará esa transformación.

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