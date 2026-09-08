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Tini Stoessel habló de salud mental y se confesó ante sus fans: “Al final es uno el que se termina salvando”

Durante el concierto en Monterrey de la gira FUTTTURA, la artista abrió su corazón y destacó la importancia de enfrentar los temores y pedir ayuda

En medio de su última noche en suelo mexicano, en la ciudad de Monterrey, Tini Stoessel habló a corazón abierto ante sus fanáticos y resaltó la importancia de la salud mental (@stoesselmexico/X)
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En medio de un panorama familiar marcado por dificultades y con la reanudación de su gira internacional, Tini Stoessel volvió a posicionarse en el centro de la escena musical y mediática. Durante su reciente recital en Monterrey, la cantante no solo desplegó un show vibrante ante miles de seguidores, sino que eligió abrir su corazón con un mensaje que resonó tanto en el público como en redes sociales. En un momento de pausa sobre el escenario, Tini se dirigió a sus fans con palabras cargadas de honestidad sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de pedir ayuda.

“(Quiero agradecer) a todo mi equipo que también hace lo posible, y que no se ve, que esto sea realidad. Y, y yo también los quiero muchísimo”, expresó Stoessel, visiblemente emocionada y acompañada por una ovación. “Este álbum, yo siempre lo digo, en su momento me dio... No sé si miedo, pero evidentemente no era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Y me generó incertidumbre”, agregó en relación al trabajo Un mechón de pelo, editado en 2025. Y agregó: “Estar de gira con lo que es FUTTURA, pasar de Violetta y llegar a este momento de mi vida, también pasar por este álbum, ver cómo los acompañé también a ustedes... Cómo de alguna manera, quizás con alguna canción, hoy los está acompañando”.

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La cantante hizo especial énfasis en asuntos personales frente a su audiencia. “Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos. Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros”, aseguró la artista, a corazón abierto. Y sumó: “Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales; hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor”.

El saludo de Tini a su novio Rodrigo de Paul durante su primer show en México (Instagram)

Al final siempre es uno el que, más allá de todas las personas que estén alrededor, se termina salvando”, destacó Tini, quien viene atravesando momentos tensos a nivel familiar. “Si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren. Los amo”, cerró la cantante frente a su audiencia, quien la escuchó atentamente y le respondió con una ovación.

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Cabe destacar que la artista ya había tomado la palabra durante su primer show en tierras mexicanas, la semana pasada en Guadalajara. En esa ocasión, con el micrófono en mano y la voz firme, Tini buscó transmitir tranquilidad y compromiso a sus seguidores: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”.

La semana pasada, la artista causó furor con su recital en Guadalajara (Instagram)
La semana pasada, la artista causó furor con su recital en Guadalajara (Instagram)

El regreso de Tini a los escenarios mexicanos también se vio reflejado en importantes cambios en el setlist de sus presentaciones. Para la fecha en Guadalajara, la cantante introdujo modificaciones que, más allá de lo artístico, tienen una carga simbólica imposible de pasar por alto. De las cinco canciones eliminadas del repertorio, dos corresponden al bloque “Un mechón de pelo” y están dedicadas a su padre: “Pa” y “Ángel”. Estas ausencias fueron interpretadas por muchos como un reflejo del delicado momento familiar que atraviesa la artista. Las otras tres canciones que quedaron fuera del show fueron “Buenos Aires (techno)”, “Maldita foto” y “36 vidas”.

En contrapartida, Stoessel sumó cinco nuevas canciones para su gira mexicana: “Juntos somos más”, “Podemos”, “High mashup”, “Pa’él” y “Hasta que me enamoro”. Estas incorporaciones aportaron frescura al show y permitieron a la artista conectar de una manera diferente con el público local. Los cambios en la lista de canciones no solo sorprendieron a los fans, sino que también dieron cuenta de una etapa de transformación en la carrera y la vida personal de Tini.

Las palabras de Tini en su show en Guadalajara (x.com/TiniData)

En este contexto, la cantante continúa transitando una etapa de exposición y resiliencia, donde la música y el acompañamiento de sus seguidores cumplen un rol central. Su paso por Monterrey y Guadalajara deja no solo postales de shows multitudinarios, sino también el testimonio de una artista que elige la sinceridad y el diálogo abierto con su audiencia, aun en los momentos más complejos de su historia personal.

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