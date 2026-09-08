El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

El iPhone 18 Pro partiría de entre 1.249 y 1.399 dólares. REUTERS/Priyanshu Singh

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El iPhone plegable de Apple llegaría con un precio que duplicaría al de su predecesor más costoso. Según estimaciones de analistas como Ming-Chi Kuo, el periodista de Bloomberg Mark Gurman y el banco UBS, el primer dispositivo plegable de la compañía costaría entre 1.800 y 2.500 dólares, casi el doble que el iPhone 17 Pro Max.

La cifra se conoce a pocos días del Apple Event 2026, que se transmitirá en vivo desde el sitio de Apple y sus canales digitales. Bloomberg anticipó que el encuentro marcaría la renovación más significativa en la historia del iPhone, con la presentación del iPhone 18 Pro y de un modelo Ultra que, de confirmarse, sería el primer teléfono plegable de la marca.

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Cuánto costaría el iPhone Ultra plegable de Apple

El portal MacRumors, que según el propio medio ha acertado en filtraciones previas de analistas, proveedores y leakers, ubicó el precio inicial del iPhone Ultra en 2.000 dólares. El rango, sin embargo, se amplía según la fuente consultada.

El iPhone plegable de Apple llegaría con un precio que duplicaría al de su predecesor más costoso. REUTERS/Maxim Shemetov

La firma de investigación de mercado IDC (International Data Corporation) planteó un escenario más alto: algunas versiones del dispositivo podrían llegar a los 3.000 dólares, dependiendo de la configuración de memoria elegida por el usuario.

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MacRumors detalló además un desglose por capacidad de almacenamiento para el nuevo plegable. La versión de 256 GB tendría un valor de 2.320 dólares, mientras que la de 512 GB llegaría a 2.610 dólares. El modelo de 1 TB, la opción de mayor capacidad, se ubicaría en 2.900 dólares.

Estas variaciones de precio según el almacenamiento seguirían el patrón habitual de la compañía, que suele escalonar sus valores en función de la memoria interna del equipo, aunque en este caso el punto de partida ya duplicaría al de la gama Pro Max vigente.

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MacRumors detalló además un desglose por capacidad de almacenamiento para el nuevo plegable. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Qué se sabe del iPhone 18 Pro y su posible aumento de precio

El evento del miércoles tendrá una particularidad adicional: será la primera presentación a cargo del nuevo CEO, John Ternus, quien estará al frente del lanzamiento del iPhone 18 Pro, el modelo que acompañaría la apuesta plegable de Apple.

Reportes previos indican que esta nueva generación sumaría colores inéditos, entre ellos un tono cereza. Adelantos de fabricantes de fundas protectoras, como Casebang, sugirieron que algunas versiones mantendrían el mismo tamaño que el iPhone 17.

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En materia de precios, MacRumors citó al analista Jeff Pu, quien considera que Apple aumentará hasta 300 dólares el valor de los modelos Pro. Bajo esa proyección, el iPhone 18 Pro partiría de entre 1.249 y 1.399 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max iniciaría entre 1.349 y 1.499 dólares.

Cuatro versiones del teléfono inteligente iPhone 16 Pro de Apple presentan sus acabados en azul, morado, negro y blanco con vista posterior y lateral. (MacRumors)

De cumplirse el escenario de precios más elevados, la nueva familia de iPhone quedaría hasta 300 dólares por encima de la generación anterior, lo que representaría uno de los mayores incrementos de la línea Pro en los últimos años.

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Qué otros dispositivos presentaría Apple

El apartado de accesorios incorporaría el Watch Series 12 junto con una nueva edición Ultra. De acuerdo con Mark Gurman, periodista de Bloomberg, el modelo estándar volvería a ofrecer la caja de cerámica blanca, con opciones de malla en colores inéditos y un sistema de medición continua del ritmo cardíaco.

En el terreno de las computadoras portátiles, Apple prepararía dos versiones del MacBook Pro. La primera contaría con pantalla OLED con función táctil, capaz de responder a gestos básicos mediante el dedo, e integraría los chips M5 Pro y M5 Max, ya presentados anteriormente por la compañía. La segunda mantendría un diseño similar al del MacBook Pro con chip M5 actual, aunque con el procesador M6 como principal novedad.

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El evento del miércoles tendrá una particularidad adicional: será la primera presentación a cargo del nuevo CEO, John Ternus. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Los AirPods, por su parte, llegarían a su quinta generación con mejoras en sus componentes internos y en los sensores orientados al bienestar físico. Las versiones equipadas con cámara integrada, en cambio, quedarían postergadas hasta 2027.

La transmisión del evento podrá seguirse a través de YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web oficial de la compañía.