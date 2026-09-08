Cómo tener internet durante un vuelo incluso usando el famoso Modo Avión: y a veces gratis

El funcionamiento del servicio se basa en la instalación de terminales Starlink en cada una de las aeronaves de la flota. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Starlink)

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La incorporación de Starlink, la red satelital de SpaceX, permitirá que JetSMART ofrezca Wi-Fi de alta velocidad en toda su flota, con un servicio que se mantendrá activo desde el despegue hasta el aterrizaje, sin importar la ruta ni el destino del vuelo. La puesta en marcha del sistema está prevista para 2027.

El sistema permitirá que los pasajeros accedan a internet de banda ancha durante todo el vuelo, con capacidad para transmitir contenido en alta definición, jugar en línea o trabajar de manera remota sin las limitaciones habituales de las conexiones aéreas tradicionales.

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Cómo funcionará el internet satelital de Starlink en los aviones

El funcionamiento del servicio se basa en la instalación de terminales Starlink en cada una de las aeronaves de la flota. Estos equipos se conectan con la constelación de satélites de SpaceX, lo que permite mantener la señal activa durante todas las etapas del viaje, sin cortes por cambios de altitud, zona geográfica o tipo de ruta.

El sistema de Starlink permitirá que los pasajeros accedan a internet de banda ancha durante todo el vuelo. REUTERS/Dado Ruvic

A diferencia de otros sistemas de conectividad en altura, que dependen de antenas terrestres o de satélites geoestacionarios con mayor latencia, la red de Starlink opera con satélites de órbita baja.

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Esto permite ofrecer una conexión de banda ancha estable, con velocidades que hacen posible el uso de aplicaciones que antes resultaban poco viables a bordo, como el streaming en alta definición o las videollamadas.

El servicio no se limitará a la cabina de pasajeros. Según la información difundida por la aerolínea, Starlink también dará conectividad a pilotos, tripulantes de cabina, equipos de mantenimiento y personal de operaciones en tierra durante todas las fases del viaje, lo que busca agilizar la comunicación entre la aeronave y las áreas de operaciones de la aerolínea.

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El servicio no se limitará a la cabina de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aviones tendrán Wi-Fi Starlink y cuándo comienza el servicio

La instalación de terminales Starlink alcanzará a toda la familia Airbus A320/A321 que compone la flota de JetSMART. El despliegue cubrirá tanto la red doméstica como los vuelos internacionales que opera la compañía, que suma más de 90 rutas activas en la región.

El primer vuelo equipado con este sistema está previsto para 2027. A partir de ese momento, la aerolínea espera extender la cobertura de manera progresiva hasta abarcar la totalidad de sus aeronaves, en una de las regiones de mayor expansión de la aviación comercial a nivel mundial.

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La incorporación de Starlink no es una decisión aislada de la aerolínea, sino parte de un acuerdo que involucra a todas las líneas aéreas del portafolio de Indigo Partners.

La red de Starlink funciona a partir de miles de satélites de tamaño reducido que orbitan la Tierra a baja altura (LEO). STARLINK

En conjunto, estas compañías prevén instalar el sistema en más de 1.000 aeronaves, lo que constituye uno de los mayores compromisos globales con la conectividad satelital de nueva generación a bordo. El objetivo declarado del grupo es sostener tarifas bajas mientras se ofrece un servicio de Wi-Fi confiable, a través de un esquema administrado directamente por Starlink.

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Qué beneficios operativos traerá la conectividad Starlink a la aerolínea

Además de la experiencia del pasajero, la aerolínea destacó una serie de beneficios operativos asociados a la nueva conectividad. Entre ellos, la posibilidad de mantener comunicación en tiempo real entre la aeronave y los equipos de operaciones en tierra.

Este flujo constante de datos también habilitará el mantenimiento predictivo de las aeronaves, mediante información recibida en vivo durante el vuelo. A esto se suma una atención más ágil en situaciones de contingencia y tripulaciones conectadas en todo momento, lo que la compañía asocia a una mayor eficiencia operacional general.

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Finalmente, es pertinente señalar que la red de Starlink funciona a partir de miles de satélites de tamaño reducido que orbitan la Tierra a baja altura (LEO), a una distancia de aproximadamente 550 kilómetros (342 millas) de la superficie. Esta ubicación, más cercana que la de los satélites geoestacionarios convencionales, reduce de forma considerable los tiempos de latencia y permite una transmisión de señal más veloz.