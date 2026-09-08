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Cómo proteger tu hogar inteligente de ciberataques: cambiar las contraseñas y mantener actualizados los dispositivos

La segmentación de la red WiFi, la revisión de permisos, la desactivación de funciones innecesarias limitan los accesos no autorizados a televisores y otros electrodomésticos

Vista de un salón y una cocina con varios electrodomésticos conectados por líneas gráficas a una tableta colocada sobre una mesa hogar inteligente
Es común que todos los aparatos del hogar estén conectados y asociados a una cuenta. (Foto: Samsung)
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La comodidad de controlar luces, cámaras, enchufes, televisores o asistentes de voz desde una aplicación obliga a tomar precauciones. Proteger un hogar inteligente de ciberataques requiere cambiar las contraseñas, instalar actualizaciones y revisar la configuración de cada dispositivo conectado.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) sugiere aplicar medidas desde la instalación de los dispositivos y mantenerlas en el tiempo. La seguridad depende de las herramientas que ofrecen fabricantes y routers al igual que de decisiones cotidianas, entre ellas limitar permisos, separar redes y retirar aparatos que ya no reciben soporte.

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Por qué se deben cambiar las contraseñas predeterminadas de cada dispositivo

Muchos dispositivos de Internet de las cosas (IoT) se venden con claves predeterminadas o con combinaciones simples que pueden encontrarse en manuales, foros y bases de datos.

Si esas credenciales no se modifican, una cámara, un enchufe inteligente o un televisor puede quedar expuesto a accesos no autorizados desde internet.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una contraseña distinta para cada dispositivo conectado reduce el riesgo de accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada aparato debe tener una contraseña distinta, extensa y difícil de adivinar. Conviene combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, sin usar nombres, fechas de nacimiento o datos conocidos.

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Los gestores de contraseñas permiten almacenar claves únicas sin necesidad de recordarlas todas. Cuando el fabricante lo admita, las claves de acceso o passkeys pueden reemplazar las contraseñas tradicionales.

Cómo ayudan las actualizaciones a cerrar brechas de seguridad

Los fabricantes publican actualizaciones de firmware y software para corregir fallos detectados después de la venta. Esas correcciones pueden incluir problemas que permiten tomar el control del dispositivo, acceder a datos o incorporarlo a una red de dispositivos infectados.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actualizaciones corrigen brechas de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar las actualizaciones automáticas reduce el riesgo de olvidar una corrección disponible. Si esa función no existe, es necesario revisar con frecuencia la aplicación del producto, el panel de administración o el sitio oficial del fabricante.

Un dispositivo sin actualizaciones puede conservar fallos de seguridad conocidos durante meses o años, incluso si continúa funcionando con normalidad.

Por qué conviene crear una red WiFi exclusiva para los aparatos conectados

Separar los dispositivos inteligentes de computadoras, teléfonos y archivos personales limita el alcance de un posible acceso indebido. La segmentación consiste en crear una segunda red WiFi, destinada a cámaras, altavoces, televisores, robots aspiradores y otros aparatos IoT.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una red WiFi separada para los dispositivos IoT limita el acceso a computadoras y teléfonos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los routers actuales permite habilitar una red para invitados o una red secundaria desde el panel de configuración. La medida no elimina todos los riesgos, pero evita que un atacante que comprometa un dispositivo conectado acceda de forma directa a otros dispositivos de la vivienda.

Cuáles funciones se deben desactivar si no se utilizan

Cada permiso activo amplía los puntos desde los que un dispositivo puede recibir órdenes o recopilar información. El acceso remoto, el micrófono, la cámara, la geolocalización y el reconocimiento de voz deben permanecer desactivados cuando no sean necesarios para el uso habitual.

En un televisor inteligente, por ejemplo, el reconocimiento de voz puede deshabilitarse desde el menú de privacidad si no se emplean comandos hablados. La misma revisión debe hacerse en cámaras, timbres, relojes, altavoces y electrodomésticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cámaras, micrófonos y funciones de acceso remoto deben desactivarse cuando no resulten necesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la configuración de privacidad merece una revisión periódica. Es importante comprobar qué información reúne cada producto, con qué frecuencia lo hace y qué empresas o servicios pueden recibirla.

Solo deben concederse permisos imprescindibles para que el dispositivo cumpla su función. Los ajustes pueden cambiar después de una actualización, así que no conviene considerarlos definitivos.

Qué medidas adicionales protegen las cuentas y los dispositivos antiguos

La autenticación multifactor añade una barrera frente al robo de contraseñas. Sumado a la clave, el sistema puede solicitar un código temporal, una notificación en el teléfono o una confirmación desde una aplicación.

La seguridad empieza antes de comprar. INCIBE aconseja elegir fabricantes que mantengan soporte técnico, publiquen actualizaciones y expliquen sus políticas de privacidad.

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