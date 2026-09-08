Google Fotos es ahora asesor de moda, escanea fotos y crea looks con la ropa que tengas

Google Fotos ahora puede escanear tus fotos para proponerte qué ropa usar. (Google)

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Google Fotos comenzó a desplegar una nueva función impulsada por inteligencia artificial que busca cambiar la forma en que los usuarios organizan y combinan su ropa. La herramienta, llamada Armario Virtual, analiza las fotografías almacenadas en la galería para identificar prendas y crear un catálogo digital que posteriormente puede utilizarse para generar nuevos conjuntos de vestuario.

La función convierte a Google Fotos en una especie de asesor de moda digital. Una vez que la inteligencia artificial identifica las prendas presentes en las imágenes, el usuario puede pedirle que combine diferentes piezas y generar una fotografía en la que aparezca utilizando el conjunto seleccionado.

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El objetivo es evitar uno de los principales obstáculos de las aplicaciones tradicionales de organización de ropa: tener que fotografiar y clasificar manualmente cada prenda. En este caso, el sistema utiliza las imágenes que ya forman parte de la biblioteca de Google Fotos para realizar el proceso de forma automática.

Google Fotos se convertirá en tu armario virtual. (Google)

Por ahora, la función se está desplegando de manera gratuita y su disponibilidad inicial está limitada a Estados Unidos. La compañía no ha confirmado cuándo llegará a otros mercados.

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Google Fotos analiza las imágenes para crear un armario digital

El funcionamiento del Armario Virtual se basa en el análisis automatizado de las fotografías almacenadas por el usuario. La inteligencia artificial revisa las imágenes disponibles, identifica las prendas y las separa para construir un inventario digital.

El sistema puede reconocer diferentes tipos de ropa y accesorios, desde zapatillas deportivas y prendas para hacer ejercicio hasta camisetas, pantalones, chaquetas y abrigos. Con esta información, Google Fotos crea un catálogo organizado sin que el usuario tenga que tomar nuevas fotografías o realizar una clasificación manual.

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Esta automatización representa una de las principales diferencias frente a otras aplicaciones dedicadas a organizar armarios. Normalmente, estos servicios requieren que el usuario fotografíe cada prenda por separado, elimine el fondo y añada etiquetas para facilitar su identificación.

Google Fotos ahora analiza tus prendas y podrás combinarlas de manera virtual. (Google)

Con la nueva herramienta, el trabajo se realiza en segundo plano a partir de las imágenes que ya existen en la galería. De esta forma, la plataforma intenta aprovechar una biblioteca fotográfica que, en muchos casos, ya contiene suficiente información sobre la ropa que utiliza una persona.

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La inteligencia artificial podrá generar imágenes con nuevos conjuntos

Después de crear el inventario, la herramienta permite utilizar la inteligencia artificial para probar diferentes combinaciones de ropa de manera digital.

El usuario puede pedir a la aplicación que combine prendas específicas. Por ejemplo, podría solicitar una imagen con unos pantalones vaqueros, una camiseta y un determinado par de zapatillas que hayan sido identificados previamente por el sistema.

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La inteligencia artificial generará entonces una fotografía que mostrará cómo podría verse ese conjunto sobre el usuario. La función utiliza IA generativa y la tecnología de Gemini para crear una representación visual del resultado.

Google Fotos ahora cuenta con nuevas funciones de IA. (Google)

También será posible utilizar instrucciones adicionales para modificar algunos elementos de la imagen. Entre las opciones se encuentra la posibilidad de ajustar la iluminación o introducir cambios en determinados aspectos de la composición.

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El resultado convierte a Google Fotos en un probador virtual integrado directamente dentro de una aplicación que, hasta ahora, estaba centrada principalmente en almacenar, organizar y editar imágenes.

Google Fotos también propondrá nuevas combinaciones

La función no se limita a responder a las solicitudes del usuario. El sistema también puede analizar las prendas identificadas y proponer combinaciones que podrían funcionar bien juntas.

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Estas recomendaciones buscan descubrir conjuntos que el usuario quizá no había considerado. En lugar de mostrar únicamente una lista de sugerencias, la inteligencia artificial genera imágenes para representar visualmente cómo podría quedar cada combinación.

Google Fotos te puede ayudar con tu vestimenta. (Google)

Esta capacidad convierte la herramienta en un sistema más activo. Google Fotos no solo reconoce y organiza la ropa, sino que utiliza la información obtenida para realizar recomendaciones y generar nuevas imágenes a partir del contenido del armario digital.

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El uso de IA para analizar fotografías y crear combinaciones también refleja la expansión de este tipo de tecnología hacia aplicaciones cotidianas. La inteligencia artificial generativa ya no se limita a producir textos o imágenes desde cero, sino que comienza a utilizar información personal proporcionada por los usuarios para ofrecer resultados adaptados a sus propios objetos y preferencias.

Una función gratuita, pero limitada por ahora a Estados Unidos

Google ha lanzado inicialmente el Armario Virtual como una función gratuita. Esto significa que, según la información disponible, no será necesario contratar un plan premium de almacenamiento para utilizar la herramienta.

La nueva función de Google Fotos se encuentra disponible solo en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el despliegue inicial tiene una importante limitación geográfica. Por ahora, la función solo está disponible en Estados Unidos.

La compañía todavía no ha anunciado una fecha para ampliar el acceso a otros países. Por ello, los usuarios de mercados fuera de Estados Unidos tendrán que esperar para conocer cuándo podrán utilizar esta nueva función.

Si su despliegue se amplía a nivel internacional, Google Fotos podría dar un nuevo paso en su transformación. La aplicación ya no solo serviría para almacenar recuerdos y encontrar imágenes antiguas, sino que también podría utilizar las fotografías para ayudar a organizar objetos de la vida cotidiana y generar nuevas formas de aprovechar la información visual guardada en el teléfono.