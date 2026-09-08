Aceptó que mató a su expareja por celos y recibió la pena de 30 años por femicidio en Panamá

El condenado citó a su expareja en el parque de Pocrí con el argumento de conversar antes de atacarla con un cuchillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 27 años fue condenado a 30 años de prisión por el femicidio de su expareja, una joven de 21 años asesinada con un cuchillo en Pocrí, distrito de Aguadulce. El sentenciado aceptó su responsabilidad durante la audiencia intermedia celebrada en la provincia de Coclé.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena, equivalente a 360 meses, fue validada después de que la Fiscalía imputara los delitos de femicidio y violencia de género. El tribunal también prohibió al agresor portar armas de fuego durante 10 años después de cumplir la sanción principal.

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El crimen ocurrió durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. El hombre citó a la víctima en el parque de Pocrí con el argumento de conversar y, una vez reunidos, la atacó con un arma blanca. La joven murió mientras era trasladada al Hospital Rafael Estévez.

La Fiscalía señaló los celos como el detonante del ataque, aunque esa referencia no reduce ni justifica la responsabilidad del agresor. La violencia ejercida contra parejas o exparejas constituye uno de los elementos considerados para clasificar una muerte como femicidio, cuando existe una relación de poder o discriminación basada en el género.

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El agresor aceptó su culpabilidad durante la audiencia intermedia y fue sentenciado a 30 años de prisión. Imagen ilustrativa

La pena impuesta se encuentra en el límite máximo del rango ordinario establecido para el femicidio en Panamá. El artículo 132-A del Código Penal contempla entre 25 y 30 años de cárcel cuando la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja o intimidad afectiva con el agresor.

Panamá acumuló hasta el 31 de julio de 2026 13 víctimas de femicidio, frente a nueve durante igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 44%. El Ministerio Público también contabilizó 17 tentativas, casi el doble de las nueve reportadas un año antes, y 10 muertes violentas de mujeres no clasificadas como femicidios.

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Los meses con mayor incidencia fueron marzo, con cuatro víctimas, y junio, con tres. En enero se registró un caso; febrero y mayo sumaron dos cada uno, mientras abril reportó uno y julio cerró sin nuevos femicidios confirmados. Las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones de los fiscales.

La distribución territorial muestra tres casos en la provincia de Panamá y otros tres en San Miguelito, contabilizado separadamente en el informe. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos cada uno, mientras Coclé, Colón y Veraguas reportaron una víctima respectivamente. En San Miguelito, el número se triplicó frente al mismo periodo de 2025.

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El agresor aceptó su culpabilidad durante la audiencia intermedia y fue sentenciado a 30 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las armas de fuego fueron utilizadas en seis de los 13 femicidios registrados hasta julio, mientras dos mujeres murieron por ataques con armas blancas. Otros tres casos fueron causados por asfixia mecánica, uno por incendiarismo y otro permanecía sin determinar, de acuerdo con la clasificación preliminar del Ministerio Público.

Las estadísticas muestran que la violencia femicida alcanza a mujeres de edades muy diferentes. Hasta julio de 2026, las víctimas incluían dos jóvenes de 18 a 24 años, tres mujeres de 35 a 39 y dos de 40 a 44, además de dos menores de edad y dos adultas mayores.

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Durante 2026 también se han dictado otras condenas relevantes. El mismo 7 de septiembre, un tribunal impuso 25 años de cárcel por el femicidio de una joven de 20 años ocurrido en Altos de Los Lagos, Colón. La víctima recibió múltiples disparos en febrero de 2023, y el responsable fue declarado culpable durante un juicio oral.

En marzo, otro hombre fue sentenciado a 25 años por matar mediante asfixia a una mujer costarricense cuyo cuerpo fue encontrado en un hospedaje de Golfito, Costa Rica. El agresor, de nacionalidad panameña, fue capturado en Chiriquí y aceptó su culpabilidad mediante un acuerdo de pena.

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Las tentativas aumentaron de nueve a 17 casos, lo que representa un incremento de 89% frente a 2025 (Foto Difusión)

La justicia también condenó en abril a un hombre a 14 años de prisión por intentar asesinar a su expareja con un cuchillo en Belisario Frías, San Miguelito. La víctima sufrió heridas en la mano, el rostro y el cuello, pero sobrevivió al ataque, mientras el agresor terminó entregándose a las autoridades.

La dimensión del problema supera las fronteras panameñas. Los datos regionales más recientes indican que al menos 3,770 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o violencia letal de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe durante 2024, equivalente a por lo menos 11 muertes cada día.

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En los últimos cinco años, la región acumuló más de 19,200 asesinatos de mujeres por razones de género. Las diferencias legales y estadísticas entre países impiden comparaciones completamente uniformes, pero el volumen muestra que las condenas, aunque necesarias, deben acompañarse de prevención, protección temprana y atención efectiva de las denuncias.