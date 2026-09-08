Tecno

Google detectó que su IA hace trampa cuando intenta resolver problemas matemáticos

Un centenar de agentes autónomos participó en la prueba, pero algunos encontraron un fallo en el sistema y otros terminaron denunciando a quienes hicieron trampa

Google detectó que algunos de sus agentes IA intentó hacer trampa en pruebas de matemáticas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google detectó que algunos de sus agentes IA intentó hacer trampa en pruebas de matemáticas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Guardar

Google descubrió un comportamiento inesperado en uno de sus experimentos con inteligencia artificial. Varios agentes autónomos de Gemini 3.1 Pro encontraron una vulnerabilidad en el sistema encargado de evaluar pruebas matemáticas y comenzaron a utilizarla para resolver problemas sin seguir el método solicitado.

Además, algunos de los agentes incluso denunciaron a sus propios compañeros y exigieron que se descalificaran los resultados obtenidos mediante esta trampa.

PUBLICIDAD

El hallazgo surgió durante un experimento realizado por Google DeepMind con un enjambre de 100 agentes autónomos. El objetivo era resolver 71 problemas matemáticos del conjunto de datos Formal Conjectures, que reúne ejercicios de distintos niveles de dificultad, desde problemas relativamente sencillos hasta conjeturas que todavía no han podido ser demostradas por matemáticos.

Google DeepMind realizó el hallazgo durante un experimento con 100 agentes de IA. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
Google DeepMind realizó el hallazgo durante un experimento con 100 agentes de IA. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Los investigadores documentaron el experimento en un artículo publicado en arXiv. El resultado ofrece una nueva perspectiva sobre el comportamiento de sistemas de IA cuando trabajan de forma colectiva y comparten información, especialmente en situaciones donde pueden encontrar formas de cumplir un objetivo aprovechando fallos de las herramientas que utilizan.

PUBLICIDAD

Un agente encontró un fallo y la información se propagó rápidamente

Antes de iniciar el experimento, los 100 agentes recibieron instrucciones explícitas para no hacer trampa. También se les advirtió que cualquier intento de aprovecharse del sistema sería detectado.

Para colaborar, los agentes tenían acceso a diversas herramientas. Podían utilizar un foro público para compartir preguntas y descubrimientos, una biblioteca de conocimiento común y un canal destinado a informar sobre errores o presentar quejas.

Durante la primera hora, el experimento avanzó según lo previsto. Los agentes lograron resolver 37 de los 71 problemas. Sin embargo, la situación cambió cuando uno de ellos identificó una vulnerabilidad en el sistema que verificaba las demostraciones matemáticas.

Un agente de IA encontró la vulnerabilidad y decidió explotarlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Un agente de IA encontró la vulnerabilidad y decidió explotarlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En lugar de encontrar una solución válida para los problemas restantes, el fallo permitía obtener resultados que el sistema aceptaba como correctos sin cumplir realmente con las condiciones esperadas.

El conocimiento sobre esta vulnerabilidad se propagó rápidamente a través de la biblioteca compartida. En los siguientes 27 minutos, los problemas restantes comenzaron a resolverse de forma repentina, aunque no mediante el razonamiento matemático que los investigadores buscaban evaluar.

Un grupo de agentes decidió aprovechar el exploit

Tras revisar los registros del experimento, los investigadores identificaron diferentes comportamientos dentro del grupo de 100 agentes.

Un 9% fue catalogado como “exploiters”, es decir, agentes que decidieron aprovechar deliberadamente la vulnerabilidad pese a las instrucciones recibidas. Otro 5% mostró inicialmente cierta resistencia, pero terminó utilizando el fallo después de observar que otros agentes avanzaban más rápido.

Los agentes de IA de Google se comunicaron para explotar la vulnerabilidad y resolver los problemas matemáticos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo
Los agentes de IA de Google se comunicaron para explotar la vulnerabilidad y resolver los problemas matemáticos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo

Este comportamiento resulta relevante porque muestra que, en un sistema colaborativo, las decisiones de algunos agentes pueden influir sobre los demás. La existencia de una ventaja visible puede aumentar la presión para adoptar una estrategia que inicialmente había sido descartada.

No todos los agentes se enteraron de la situación. Según el análisis de DeepMind, el 62% no detectó que existía un método para aprovechar la vulnerabilidad.

Algunos agentes se negaron a hacer trampa y denunciaron a los demás

El comportamiento más llamativo fue el de otro grupo de agentes. Un 24% decidió no utilizar el fallo y, en algunos casos, intentó denunciar a quienes sí lo estaban haciendo.

Los investigadores los denominaron “whistleblowers”, una palabra que puede traducirse como denunciantes o informantes. Estos agentes utilizaron los mecanismos disponibles para advertir que los resultados obtenidos mediante el exploit no representaban soluciones matemáticas reales.

Uno de los agentes, identificado como “prover-beta”, presentó reportes formales y pidió que los participantes que habían utilizado la vulnerabilidad fueran descalificados. Además, llegó a amenazar con un boicot autónomo, indicando que podría dejar de enviar nuevas pruebas hasta que se restaurara la integridad del sistema.

No todos los agentes de IA de Google hicieron trampa, otros decidieron denunciar el hecho. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
No todos los agentes de IA de Google hicieron trampa, otros decidieron denunciar el hecho. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otros agentes recurrieron al foro compartido para denunciar lo ocurrido. Algunos calificaron la situación como una farsa y otro pidió que se retirara el reconocimiento a quienes habían obtenido resultados mediante la vulnerabilidad.

Sin embargo, las protestas no tuvieron un efecto inmediato. Los agentes no contaban con permisos para eliminar los resultados fraudulentos de la biblioteca compartida ni para invalidar las soluciones presentadas por otros.

Temas Relacionados

GoogleIAAgentes IAMatemáticaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ambicioso Super Game de Sega fue cancelado: la compañía explica finalmente qué ocurrió

La empresa explicó que su ambicioso proyecto AAA multiplataforma exigía una inversión creciente para sostenerlo durante años después de su lanzamiento

El ambicioso Super Game de Sega fue cancelado: la compañía explica finalmente qué ocurrió

GTA 6 en PC: su lanzamiento apuntaría a mediados de 2027 por el alto precio de las consolas

El encarecimiento de consolas como PlayStation por componentes de memoria RAM y almacenamiento acelerarían el estreno de la versión para PC del título de Rockstar Games

GTA 6 en PC: su lanzamiento apuntaría a mediados de 2027 por el alto precio de las consolas

Trabaja en Tesla de Elon Musk: abren 4.000 vacantes para hacer prácticas con sueldos de hasta 125.000 dólares

Las ofertas incluyen puestos vinculados con ingeniería de software, aplicaciones móviles, sistemas de diagnóstico automatizado, navegación y control de vehículos

Trabaja en Tesla de Elon Musk: abren 4.000 vacantes para hacer prácticas con sueldos de hasta 125.000 dólares

Microsoft presenta Project Zenith, un Windows 11 pensado para crear software e inteligencia artificial

La propuesta de Microsoft integra herramientas como Windows Terminal, Visual Studio Code y GitHub Copilot, además de reforzar la conexión con Linux

Microsoft presenta Project Zenith, un Windows 11 pensado para crear software e inteligencia artificial

Cámara del iPhone 18 Pro llegaría con cinco mejoras que superaría al iPhone 17 Pro

El futuro iPhone 18 Pro podría sumar enfoque manual, mayor control de la exposición y otras funciones propias de cámaras profesionales

Cámara del iPhone 18 Pro llegaría con cinco mejoras que superaría al iPhone 17 Pro

DEPORTES

Brutal agresión de un futbolista al juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel del Senior: “Está bastante golpeado”

Brutal agresión de un futbolista al juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel del Senior: “Está bastante golpeado”

Una estrella de la Fórmula 1 comparó el manejo de Franco Colapinto con Kimi Antonelli y remarcó: “Tiene destellos de brillantez”

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

Dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026: la lista de todos los candidatos

TELESHOW

El emotivo posteo de Floppy Tesouro a su hija Moorea por sus 10 años: “Llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre”

El emotivo posteo de Floppy Tesouro a su hija Moorea por sus 10 años: “Llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre”

El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra durante su internación: “Es una paciente complicada”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba programará cortes eléctricos de hasta 2,130 megavatios y el 66% del país sentirá el golpe este martes

Cuba programará cortes eléctricos de hasta 2,130 megavatios y el 66% del país sentirá el golpe este martes

El Banco de Guatemala recibe la 32.ª reunión del Grupo de Londres sobre contabilidad ambiental-económica

República Dominicana eleva la formalidad laboral y las mujeres superan por primera vez el 50% de ocupación

Cómo consolidaron los hijos de Ortega y Murillo el control de sectores clave de la economía nicaragüense tras la reforma

La mitad de los estudiantes de 15 años en Costa Rica usa chatbots para apoyar sus tareas