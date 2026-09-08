El Salvador

Estudiantes salvadoreños que usaron dispositivos electrónicos dos a tres horas diarias lograron el mejores resultados en prueba PISA

Quienes tenían 15 años y estudiaron con tecnología entre 120 y 180 minutos al día alcanzaron 404 puntos en la prueba PISA 2025, por encima de los demás grupos analizados en el país

PISA 2025 evaluó a estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura, e incluyó preguntas sobre tecnología, inteligencia artificial y resolución de problemas computacionales. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)
PISA 2025 evaluó a estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura, e incluyó preguntas sobre tecnología, inteligencia artificial y resolución de problemas computacionales. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)
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Los estudiantes salvadoreños de 15 años que utilizaron dispositivos digitales para aprender en la escuela entre dos y tres horas diarias alcanzaron el promedio más alto en ciencias dentro de los grupos analizados por PISA 2025.

Obtuvieron 404 puntos, 11 arriba de quienes no usaron estos recursos y siete arriba de quienes los emplearon durante más de siete horas al día.

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La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), examinó los conocimientos de estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura.

También incluyó una prueba de resolución de problemas computacionales, preguntas sobre el uso de tecnología, inteligencia artificial, condiciones socioeconómicas y experiencia escolar.

En El Salvador participaron 7,073 estudiantes de 278 centros educativos, una muestra que representa aproximadamente a 77 mil alumnos de 15 años. Los resultados divulgados este 8 de septiembre muestran una mejora en ciencias frente a la medición de 2022, mientras que los promedios de matemáticas y lectura se mantuvieron en niveles similares.

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El promedio nacional en ciencias fue de 385 puntos, por debajo de los 482 puntos de la media de la OCDE. En matemáticas, los estudiantes salvadoreños alcanzaron 346 puntos, frente a los 463 del promedio de los países miembros.

En lectura, el resultado fue de 366 puntos, mientras que la media de la organización llegó a 461.

El Salvador participó en PISA 2025 con 7,073 estudiantes de 278 centros educativos, una muestra representativa de unos 77 mil alumnos de 15 años. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)
El Salvador participó en PISA 2025 con 7,073 estudiantes de 278 centros educativos, una muestra representativa de unos 77 mil alumnos de 15 años. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)

La prueba de ciencias evalúa la capacidad de los alumnos para explicar fenómenos, interpretar datos y aplicar conocimientos científicos a situaciones cotidianas.

Matemáticas mide la habilidad para razonar y resolver problemas con conceptos numéricos, mientras que lectura examina la comprensión, interpretación y valoración de textos.

El Salvador registró una variación de 12 puntos en ciencias entre 2022 y 2025. El 44.4% tuvo un desempeño en ciencias superior al esperado de acuerdo con su resultado en esa prueba, por debajo del 56.3% registrado como promedio internacional. En matemáticas, el cambio fue solo de tres puntos, y en lectura, de dos. La OCDE indicó que los resultados de estas dos últimas áreas fueron prácticamente iguales a los de 2022.

El 65% de los estudiantes salvadoreños se ubicó en los niveles bajos de rendimiento en ciencias. Solo el 0.1% llegó a los niveles cinco o seis de la escala PISA, que corresponden a los desempeños más altos. La brecha entre el 10% con mejores resultados y el 10% con los puntajes más bajos fue de 198 puntos.

En resolución de problemas computacionales, los estudiantes del país obtuvieron un promedio de 401 puntos, frente a los 500 de la media de la OCDE.

Los resultados permiten observar una asociación entre el tiempo destinado a herramientas digitales y el desempeño en ciencias, pero no establecen que el uso de dispositivos sea la causa directa de las diferencias en los puntajes. La OCDE analiza estas variables a partir de las respuestas entregadas por los propios estudiantes.

Los estudiantes salvadoreños de 15 años que usaron dispositivos digitales entre dos y tres horas diarias lograron el promedio más alto en ciencias en PISA 2025, con 404 puntos. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)
Los estudiantes salvadoreños de 15 años que usaron dispositivos digitales entre dos y tres horas diarias lograron el promedio más alto en ciencias en PISA 2025, con 404 puntos. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)

Seis de cada diez alumnos dijeron que aprendieron a evaluar contenido creado con IA

PISA 2025 incorporó preguntas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en las tareas escolares. El índice de uso de esta tecnología entre los estudiantes salvadoreños se ubicó en 0.06, por encima de la media de la OCDE, que fue de cero.

El 10.9% de los alumnos manifestó que no utilizó IA para sus tareas escolares. La proporción de quienes no emplearon esas herramientas para apoyar su aprendizaje fue de 18%.

El informe también examinó si las escuelas enseñan a los estudiantes a revisar la información que generan las herramientas de IA. El 60.5% de los alumnos salvadoreños informó que aprendió en clase a evaluar contenidos producidos por inteligencia artificial. La cifra estuvo cerca del promedio de la OCDE, de 62.6%.

Los datos no precisan qué programas o plataformas utilizaron los estudiantes, ni si la IA fue empleada para resolver ejercicios, redactar textos, buscar información u otras actividades. La medición registra las respuestas de los alumnos sobre su experiencia con estas herramientas y las prácticas desarrolladas en las aulas.

Examen impreso con gráficos sobre una mesa de madera, un lápiz, un teléfono celular y un estudiante fuera de foco al fondo.
El promedio de El Salvador en PISA 2025 quedó por debajo de la OCDE en ciencias, matemáticas y lectura, con 385, 346 y 366 puntos, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel socioeconómico explicó el 13.7% de las diferencias en ciencias

Los resultados de PISA 2025 muestran que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes tuvieron relación con sus puntajes en ciencias en El Salvador. Este factor explicó el 13,7% de las diferencias entre los resultados de los alumnos, una proporción mayor al promedio de 11,6% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los estudiantes del grupo con mayores recursos económicos y sociales obtuvieron, en promedio, 73 puntos más en ciencias que quienes integran el grupo con menos recursos. Aunque la diferencia es amplia, fue menor que la brecha promedio de 84 puntos observada en la OCDE.

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