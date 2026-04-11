32 bits o 64 bits: por qué esta decisión es clave al instalar programas en tu PC

Existen diferencias claras entre los sistemas de 32 bits y 64 bits al momento de instalar un programa en una PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir entre 32 bits y 64 bits al instalar un programa no es un detalle menor. Esta decisión impacta directamente en el rendimiento, la compatibilidad y el aprovechamiento del hardware de una computadora.

Aunque muchos usuarios optan por la opción de mayor número sin pensarlo demasiado, entender la diferencia puede evitar errores y mejorar el funcionamiento del equipo, tanto en sistemas como Windows, macOS o distribuciones de Linux.

La clave está en cómo el software se comunica con el procesador. La arquitectura —32 o 64 bits— define la cantidad de memoria que la CPU puede gestionar al mismo tiempo. Esto no implica que una versión tenga más funciones que la otra, sino que cambia la forma en que el programa utiliza los recursos del sistema.

El sistema de 32 bits se utiliza en programas que tiene una menor potencia, mientras que el sistema de 64 bits utiliza mejor los recursos de una PC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué significa realmente 32 bits y 64 bits

Un sistema de 32 bits, también conocido como x86, puede direccionar hasta 4 GB de memoria RAM. En la práctica, esto se traduce en un uso efectivo ligeramente menor, generalmente entre 3 y 3,5 GB. Por eso, este tipo de arquitectura está pensado para equipos más antiguos o con recursos limitados.

En cambio, los sistemas de 64 bits (x86_64) pueden gestionar cantidades de memoria mucho mayores. El límite teórico alcanza cifras extremadamente altas —del orden de exabytes—, aunque en la práctica depende del sistema operativo y del hardware. Esto permite ejecutar tareas más exigentes, como edición de video, videojuegos, programación o procesamiento de datos, con mayor fluidez.

Rendimiento y compatibilidad: la diferencia clave

La elección correcta depende principalmente del hardware. Si una computadora tiene 8 GB de RAM o más, lo recomendable es utilizar versiones de 64 bits. Esto permite aprovechar toda la memoria disponible y mejorar el rendimiento general.

En la actualidad, la mayoria de programas se ejecuta con 64 bits. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, instalar un programa de 32 bits en un sistema de 64 bits es posible, pero implica limitaciones. El software solo podrá utilizar una parte de la memoria, lo que reduce su eficiencia. Aun así, esta compatibilidad existe por razones históricas.

Para facilitar la transición, Microsoft implementó una tecnología llamada WOW64, que permite ejecutar aplicaciones de 32 bits en sistemas de 64 bits sin afectar significativamente el rendimiento. Gracias a esto, muchos programas antiguos siguen funcionando en versiones modernas de Windows.

Por qué el 32 bits sigue existiendo

Aunque hoy en día la mayoría de los dispositivos utilizan 64 bits, la arquitectura de 32 bits no ha desaparecido. La razón es simple: millones de aplicaciones fueron desarrolladas bajo ese estándar y aún se utilizan.

Eliminar por completo el soporte implicaría dejar obsoleto un gran volumen de software. Por eso, sistemas como Windows mantienen compatibilidad, mientras que otros han tomado decisiones más drásticas.

Aunque existen programas de 32 bits que aún se mantienen, estos son menos usados. Incluso, Apple decidió descontinuarlos en sus macOS. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, Apple eliminó el soporte para aplicaciones de 32 bits desde versiones recientes de macOS, obligando a los desarrolladores a actualizar sus programas. En el caso de Linux, el soporte también se reduce progresivamente, aunque depende de cada distribución.

Cómo elegir la opción correcta

La forma más sencilla de decidir es revisar las características del equipo. Si el sistema operativo es de 64 bits —lo que ocurre en la mayoría de computadoras actuales—, lo ideal es instalar siempre la versión de 64 bits del programa.

Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también permite acceder a optimizaciones y funciones modernas que suelen desarrollarse pensando en esta arquitectura. En cambio, optar por 32 bits solo tiene sentido en equipos antiguos o cuando un programa específico no ofrece versión más reciente.

Expertos recomiendan utilizar un sistema de 64 bits si tienes una PC con más de 8 GB de RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una decisión más importante de lo que parece

Aunque puede parecer un detalle técnico menor, elegir entre 32 y 64 bits influye en la experiencia de uso diaria. Desde la velocidad de ejecución hasta la estabilidad del sistema, todo depende de que el software esté alineado con el hardware.

En un contexto donde las aplicaciones son cada vez más exigentes y la memoria RAM se ha convertido en un recurso clave, comprender esta diferencia es fundamental. No se trata solo de elegir un número más alto, sino de tomar una decisión informada que permita aprovechar al máximo el potencial del equipo.