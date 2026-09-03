Apple eliminaría el icónico color plata en el nuevo iPhone 18 Pro

El plata, la tonalidad más constante en la historia de la marca, quedaría directamente fuera de la línea de fabricación. REUTERS/Priyanshu Singh

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Los rumores sobre la paleta de colores del iPhone 18 Pro llevan meses cambiando de dirección, pero la última versión es la que menos esperaba la comunidad de seguidores de Apple. Según el filtrador Fixed Focus Digital, el modelo Pro de la próxima generación habría entrado en producción en masa con tres colores: cereza oscuro, azul cielo y negro.

El plata, la tonalidad más constante en la historia de la marca, quedaría directamente fuera de la línea de fabricación. La información llega apenas unos días antes de la keynote programada para el miércoles 9 de septiembre, el evento en el que Apple suele presentar oficialmente sus nuevos modelos de iPhone.

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Qué dice la filtración sobre los colores del iPhone 18 Pro

El origen del rumor está en una publicación difundida en la red social Weibo, plataforma habitual para este tipo de filtraciones vinculadas a la cadena de suministro asiática. De acuerdo con esa publicación, la gama final del iPhone 18 Pro quedaría compuesta por cereza oscuro, azul cielo y negro.

La gama final del iPhone 18 Pro quedaría compuesta por cereza oscuro, azul cielo y negro. (MacRumors)

Fixed Focus Digital, autor de la filtración, agregó en una respuesta posterior que no ha encontrado pruebas de que el color plata exista actualmente en la cadena de suministro china. Esa aclaración resulta relevante porque buena parte de los rumores previos daba por hecho que el plata se mantendría, aunque fuera acompañado de nuevas tonalidades.

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De confirmarse este escenario, Apple no estaría simplemente sumando colores nuevos al catálogo, sino sustituyendo por completo los tres tonos que integraron el iPhone 17 Pro.

Es un cambio más profundo que el que se venía anticipando, ya que hasta ahora la mayoría de las filtraciones apuntaban a que el plata se conservaría como una de las opciones fijas, tal como ocurrió generación tras generación.

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Los rumores sobre la paleta de colores del iPhone 18 Pro llevan meses cambiando de dirección. REUTERS/Abdul Saboor

El trayecto de estos rumores durante el año ilustra lo errático que fue el proceso: primero se habló de un rojo, después la tendencia derivó hacia un cereza oscuro, más adelante apareció un azul claro que recordaba al del iPhone 13 Pro, y el negro entró y salió de las previsiones tantas veces que se volvió difícil llevar la cuenta.

Por qué la ausencia del plata resulta difícil de sostener

El plata no es un color más dentro del catálogo de Apple. Ha estado presente en todas las generaciones de iPhone desde el 3GS, ya sea bajo esa denominación exacta o bajo la variante blanco, que cumplía una función visual similar.

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La única excepción real fue el iPhone original, que en los hechos también era plata, aunque en aquel momento no existía posibilidad de elegir entre distintos colores y el diseño incluía una banda negra en la parte inferior del equipo.

Un hombre toma imágenes de los nuevos teléfonos inteligentes iPhone 17 Pro mientras se exhiben en la tienda de Apple. REUTERS/Maxim Shemetov

Esa continuidad no es casual. El plata suele figurar entre los colores más vendidos de cada generación, en gran parte porque se trata de una opción discreta que envejece bien y no cansa con el uso cotidiano. Es, además, el tono que mejor combina con los acabados de aluminio, un material que Apple mantendrá en el cuerpo unibody del iPhone 18 Pro, tal como ya ocurría en el iPhone 17 Pro.

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El video filtrado que pone en duda la desaparición del plata

Existe otro elemento que complica todavía más la validez de este rumor. Durante el verano, una de las fábricas que trabaja con Apple sufrió un ataque que derivó en la filtración masiva de material interno de la compañía. Entre esos archivos apareció un video que mostraba un iPhone 18 Pro en color plata.

La reacción de Apple ante esa filtración fue lo suficientemente firme como para perseguir legalmente a las cuentas que compartieron ese material, al punto de presentar denuncias formales.

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Cabe la posibilidad de que ese modelo captado en video haya sido simplemente un prototipo de pruebas descartado en etapas posteriores del desarrollo, una práctica habitual en el proceso de diseño de cualquier fabricante de tecnología.

La keynote del miércoles 9 de septiembre de 2026 será el evento que termine de aclarar este entramado de versiones cruzadas. REUTERS/Dado Ruvic

Lo que se espera de la keynote del 9 de septiembre

La keynote del miércoles 9 de septiembre de 2026 será el evento que termine de aclarar este entramado de versiones cruzadas. Apple suele reservar ese tipo de presentaciones para confirmar de manera oficial tanto los modelos como las gamas de colores disponibles para cada dispositivo.

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Entre los puntos que quedarán resueltos ese día figura, en primer lugar, si el plata finalmente sobrevive o desaparece del catálogo del iPhone 18 Pro. También se espera que se confirme si el negro, tras sus sucesivas entradas y salidas en las filtraciones previas, forma parte definitiva de la oferta cromática.

A eso se suma la incógnita sobre cómo lucirán en la práctica el azul cielo y el cereza oscuro, dos tonos que hasta el momento solo existen en forma de descripciones y filtraciones parciales, sin imágenes oficiales que permitan confirmar matices exactos.

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