Tecno

¿Tienes una computadora vieja? Google ofrece este sistema operativo que puedes instalar desde una USB

ChromeOS Flex extiende la vida útil de estos dispositivos y ofrece una alternativa ante el final del soporte para Windows 10

Guardar
ChromeOS Flex permite actualizar equipos
ChromeOS Flex permite actualizar equipos viejos sin necesidad de comprar hardware nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los sistemas operativos ha dejado a muchas computadoras fuera de circulación por no cumplir con los requisitos mínimos. El final del soporte oficial para Windows 10 en 2025 representó para millones de usuarios el dilema de optar por un nuevo equipo o buscar alternativas. En este contexto, Google diseñó una opción destinada a extender la vida útil de equipos antiguos: ChromeOS Flex.

ChromeOS Flex: una alternativa sencilla y compatible

ChromeOS Flex se presenta como una solución para quienes desean mantener la seguridad y funcionalidad de sus equipos sin invertir en hardware nuevo. El sistema operativo está disponible de forma gratuita y puede instalarse tanto en computadoras con Windows como en Mac, ampliando las posibilidades de actualización para usuarios y empresas.

Con ChromeOS Flex, los arranques
Con ChromeOS Flex, los arranques pueden demorar solo seis segundos, según la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google desarrolló este sistema con el objetivo de permitir arranques rápidos, de hasta seis segundos, y actualizaciones automáticas que mantienen la protección frente a amenazas recientes.

Las instrucciones de Google Cloud especifican que la instalación requiere una memoria USB de al menos 8GB. La unidad utilizada para crear el instalador debe ser diferente del equipo donde se instalará el sistema.

El proceso se apoya en la herramienta Chromebook Recovery Utility, que facilita la creación del instalador y el arranque del dispositivo desde la memoria USB. Una vez realizado este paso, solo resta configurar ChromeOS Flex y comenzar a utilizar el equipo con una interfaz renovada.

El sistema operativo de Google
El sistema operativo de Google puede instalarse desde una memoria USB en computadoras Windows y Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad del sistema, según la lista oficial de Google, abarca marcas como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Samsung, Microsoft, VAIO y Zotac. Aunque la mayoría de modelos lanzados después de 2010 pueden ejecutar ChromeOS Flex, Google advierte que los equipos no certificados podrían experimentar problemas inesperados o limitaciones de funcionalidad.

Los requisitos técnicos para la instalación incluyen una arquitectura Intel o AMD x86 de 64 bits, 4GB de RAM, 16GB de almacenamiento, puertos USB y acceso completo a la BIOS. La apuesta de Google con ChromeOS Flex se orienta a la sostenibilidad, ya que busca reducir el desecho de computadoras y fomentar el uso eficiente de recursos tecnológicos.

Otras opciones para prolongar la vida útil de equipos antiguos

El fin de Windows 10 motivó a Microsoft a ofrecer el programa Extended Security Updates (ESU), que concede tres años adicionales de actualizaciones de seguridad a equipos que no pueden migrar a versiones más recientes.

Frente al fin de Windows
Frente al fin de Windows 10, ChromeOS Flex se presenta como una opción sostenible y segura para usuarios y empresas. (Microsoft)

Este servicio tiene un costo anual y se limita a la entrega de parches contra vulnerabilidades, sin incorporar nuevas funciones, rediseños ni soporte técnico adicional. Tanto usuarios individuales como organizaciones pueden acceder a este beneficio, lo que permite mantener los equipos protegidos en el corto plazo.

En contraste, la alternativa de Google ofrece una solución integral al brindar un sistema operativo actualizado, con funciones modernas y mayor protección. La iniciativa de ChromeOS Flex no solo atiende la demanda de seguridad, sino que propone un enfoque sostenible y adaptable a diferentes necesidades.

La transición a ChromeOS Flex implica renovar el software para que el hardware antiguo siga siendo útil, mientras que el programa ESU permite extender la vida operativa de equipos sin grandes cambios. Ambas propuestas reflejan el interés de las grandes tecnológicas en facilitar el acceso a soluciones que mejoren la seguridad informática y la eficiencia de los recursos existentes.

Temas Relacionados

GoogleComputadoraSistema operativoUSBTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Discord cambia las reglas: será necesario escanear tu rostro o presentar identificación

Cualquier usuario que quiera desbloquear canales, servidores o contenidos clasificados por edad deberá demostrar que es mayor de edad

Discord cambia las reglas: será

Elon Musk fija el plazo para la llegada de los primeros centros de datos de IA al espacio

El fundador de SpaceX apuesta por la eficiencia energética y la escalabilidad que ofrece la órbita terrestre baja para afrontar la creciente demanda de procesamiento

Elon Musk fija el plazo

Pasajero se conectó indebidamente a Starlink en pleno vuelo y puso en peligro al resto de viajeros

El hecho ha provocado la apertura de una investigación por parte de la aerolínea debido al riesgo que representó para la seguridad a bordo

Pasajero se conectó indebidamente a

ChatGPT incorpora anuncios: qué cambia para los usuarios

La inclusión de publicidad en ChatGPT se limita, por ahora, a quienes usan el servicio de forma gratuita o a través de la modalidad Go

ChatGPT incorpora anuncios: qué cambia

Cómo activar el modo capibara en WhatsApp: guía febrero 2026

Los usuarios pueden generar imágenes de este animal con Meta AI, sin salir de la aplicación móvil

Cómo activar el modo capibara
DEPORTES
Tom Brady y una mentalidad

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

Jon Jones y un posible retiro tras revelar la gravedad de su lesión: “Quizás mi mejor versión ya no pelea más”

La contundente sentencia sobre la ventaja de los motores Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El video que el Inter le dedicó a Lautaro Martínez y causó indignación entre los hinchas por sus errores: “Insulso y estúpido”

TELESHOW
Graciela Alfano encendió las redes

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

Daniela Celis aclaró una falsa imputación penal que la vincula a una causa de apuestas ilegales

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y lo acusó de deberle dinero: “Vivió tres años en mi casa”

Pachu Peña recordó en Infobae en Vivo el sketch junto a Leo Messi que se hizo viral y la reacción del astro: “¿Se habrá enojado?”

La acusación de Wanda Nara contra la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa y la de mis hijas”

INFOBAE AMÉRICA

Los asaltos paramilitares a furgones

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña

Caribe bajo agua y Pacífico bajo fuego: el contraste climático en Panamá

Simple SV: la plataforma que transforma los trámites públicos en El Salvador

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista