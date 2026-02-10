¿Tienes una computadora vieja? Google ofrece este sistema operativo que puedes instalar desde una USB

ChromeOS Flex permite actualizar equipos viejos sin necesidad de comprar hardware nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los sistemas operativos ha dejado a muchas computadoras fuera de circulación por no cumplir con los requisitos mínimos. El final del soporte oficial para Windows 10 en 2025 representó para millones de usuarios el dilema de optar por un nuevo equipo o buscar alternativas. En este contexto, Google diseñó una opción destinada a extender la vida útil de equipos antiguos: ChromeOS Flex.

ChromeOS Flex: una alternativa sencilla y compatible

ChromeOS Flex se presenta como una solución para quienes desean mantener la seguridad y funcionalidad de sus equipos sin invertir en hardware nuevo. El sistema operativo está disponible de forma gratuita y puede instalarse tanto en computadoras con Windows como en Mac, ampliando las posibilidades de actualización para usuarios y empresas.

Con ChromeOS Flex, los arranques pueden demorar solo seis segundos, según la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google desarrolló este sistema con el objetivo de permitir arranques rápidos, de hasta seis segundos, y actualizaciones automáticas que mantienen la protección frente a amenazas recientes.

Las instrucciones de Google Cloud especifican que la instalación requiere una memoria USB de al menos 8GB. La unidad utilizada para crear el instalador debe ser diferente del equipo donde se instalará el sistema.

El proceso se apoya en la herramienta Chromebook Recovery Utility, que facilita la creación del instalador y el arranque del dispositivo desde la memoria USB. Una vez realizado este paso, solo resta configurar ChromeOS Flex y comenzar a utilizar el equipo con una interfaz renovada.

El sistema operativo de Google puede instalarse desde una memoria USB en computadoras Windows y Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad del sistema, según la lista oficial de Google, abarca marcas como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Samsung, Microsoft, VAIO y Zotac. Aunque la mayoría de modelos lanzados después de 2010 pueden ejecutar ChromeOS Flex, Google advierte que los equipos no certificados podrían experimentar problemas inesperados o limitaciones de funcionalidad.

Los requisitos técnicos para la instalación incluyen una arquitectura Intel o AMD x86 de 64 bits, 4GB de RAM, 16GB de almacenamiento, puertos USB y acceso completo a la BIOS. La apuesta de Google con ChromeOS Flex se orienta a la sostenibilidad, ya que busca reducir el desecho de computadoras y fomentar el uso eficiente de recursos tecnológicos.

Otras opciones para prolongar la vida útil de equipos antiguos

El fin de Windows 10 motivó a Microsoft a ofrecer el programa Extended Security Updates (ESU), que concede tres años adicionales de actualizaciones de seguridad a equipos que no pueden migrar a versiones más recientes.

Frente al fin de Windows 10, ChromeOS Flex se presenta como una opción sostenible y segura para usuarios y empresas. (Microsoft)

Este servicio tiene un costo anual y se limita a la entrega de parches contra vulnerabilidades, sin incorporar nuevas funciones, rediseños ni soporte técnico adicional. Tanto usuarios individuales como organizaciones pueden acceder a este beneficio, lo que permite mantener los equipos protegidos en el corto plazo.

En contraste, la alternativa de Google ofrece una solución integral al brindar un sistema operativo actualizado, con funciones modernas y mayor protección. La iniciativa de ChromeOS Flex no solo atiende la demanda de seguridad, sino que propone un enfoque sostenible y adaptable a diferentes necesidades.

La transición a ChromeOS Flex implica renovar el software para que el hardware antiguo siga siendo útil, mientras que el programa ESU permite extender la vida operativa de equipos sin grandes cambios. Ambas propuestas reflejan el interés de las grandes tecnológicas en facilitar el acceso a soluciones que mejoren la seguridad informática y la eficiencia de los recursos existentes.