Cómo responder al inminente impacto en los costos de la IA

BC-HBRNI-700-AI-COST-ART-NYTSF — How to Respond to the Coming AI Cost Shock. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-AI-COST-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

Guardar

De HBR.org

La era de la IA corporativa está a punto de sufrir un cambio radical. Actualmente, a las organizaciones prácticamente se les paga por adoptar la IA. En todo el panorama tecnológico empresarial, los principales proveedores de paquetes de software han estado absorbiendo discretamente los elevados costos de las unidades de procesamiento gráfico (GPU, por su sigla en inglés), la inferencia y los tokens. Esta estrategia de captación de clientes creó una falsa sensación de seguridad presupuestaria y operativa para los compradores ejecutivos, caracterizada por funciones premium de agentes de IA "sin límites", "gratuitas" o "incluidas".

PUBLICIDAD

Como resultado, muchas organizaciones se lanzaron a explorar la IA incluso más rápido de lo que esperaban sus líderes. Con solo experimentar con la tecnología y desarrollar nuevos procesos en torno a ella, las empresas superaron los montos subvencionados.

Pero incluso esos subsidios están empezando a desaparecer. La era de los precios artificiales está llegando a su fin. Los gigantes del software empresarial están adoptando nuevos modelos de precios, impulsados por inversionistas que, comprensiblemente, esperan rentabilidad de las empresas que impulsan esta transformación.

PUBLICIDAD

Incluso con tarifas más altas, el uso de la IA puede seguir valiendo, por mucho, el costo. Las ventajas son innumerables. Pero adaptarse a esta realidad requiere una estrategia detallada. En esencia, significa reconocer que invertir en IA ya no es una decisión de adquisición de software; es una decisión de diseño organizacional.

Cuando una empresa implementa agentes de IA a gran escala, desplaza estructuralmente los recursos de la capacidad que controla a la capacidad que arrienda. Esto genera un riesgo significativo que tiene su origen en las incógnitas. A continuación, presentamos un marco operativo de tres pasos que los líderes deben poner en práctica para gestionar esta incertidumbre.

PUBLICIDAD

Modela tu verdadera elasticidad de IA

Determinar cuántos tokens de IA comprar no sirve de nada en términos abstractos. Tampoco lo hace establecer un presupuesto general para IA. Esto se debe a que es imposible saber, a largo plazo, cuánto valor obtendrás realmente por tu inversión. Los elementos clave de la fijación de precios están fuera de tu control: interacciones por agente, unidades por solicitud y precio por unidad.

PUBLICIDAD

Pero las organizaciones están ampliando rápidamente la adopción de la IA, y cada vez más empleados la utilizan.

Las organizaciones deben aprovechar este momento para determinar cuánto más trabajo se está realizando mediante herramientas de IA, cuánto se ahorra y si genera ingresos. Basándose en el uso actual de la IA, a los ritmos actuales, calcula el retorno de inversión (ROI, por su sigla en inglés). Luego, utiliza esas cifras para determinar los costos máximos por unidad que serían justificables para tus necesidades.

PUBLICIDAD

Protege las funciones esenciales

Los flujos de trabajo agénticos se integran profundamente en una organización. Procesos completos de los que depende tu organización se rediseñan en torno a esta tecnología. La lógica de datos protegidos queda vinculada en el entorno de un proveedor específico.

PUBLICIDAD

Y cuando los empleados son reemplazados por la IA, se llevan consigo su experiencia y su conocimiento institucional. La organización puede llegar a depender de la IA para proporcionar esos activos vitales. Si una herramienta de IA se volviera muy costosa, una organización podría no tener más remedio que pagarla porque ya no cuenta con nadie dentro de la empresa que pueda desempeñar esa función.

Para proteger a tu empresa contra esta eventualidad, determina qué funciones clave son tan esenciales que debes retener al talento capaz de ejecutarlas, incluso si no se les necesita para llevar a cabo los aspectos operativos del día a día.

PUBLICIDAD

Además, aborda específicamente estas inquietudes al negociar la adquisición de IA con cualquier proveedor.

Además, asegúrate de obtener derechos garantizados de créditos renovados para eliminar los vencimientos anuales del tipo "úsalo o piérdelo", de modo que no te encuentres en una situación apremiante el 1 de enero de cualquier año. Como alternativa, planea comprar menos de lo asignado para IA, de manera que puedas controlar mejor el gasto y no te quedes con créditos inutilizables al final del año.

PUBLICIDAD

Integra los presupuestos de tokens en la planificación central de la fuerza laboral

Para que todo esto funcione, las empresas deben dejar de ver los tokens de IA como una partida de TI. En su lugar, deben tratar todos estos tokens como una alternativa directa a la plantilla humana, pero luego deben considerar los costos adicionales para cubrir toda esa gestión del cambio y la posible pérdida de conocimientos. Las decisiones sobre estas inversiones deben ser tomadas por todos los departamentos desde esa perspectiva. Estos factores deben determinar hasta qué punto se sienten cómodos reduciendo el personal y confiando en la tecnología.