iPhone Pro: cómo ver qué aplicaciones móviles gastan más la batería

Apple incluye en Ajustes una función para verificar cuánta batería utiliza cada aplicación del iPhone. REUTERS/Ann Wang/File Photo

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Apple permite consultar el consumo de batería de cada aplicación instalada en el iPhone desde la app Ajustes. La herramienta muestra qué porcentaje de energía utilizó cada app y permite revisar su actividad.

Para identificar cuáles son las apps que más batería consumen, hay que ingresar en Ajustes, tocar Batería y revisar el apartado dedicado al uso diario. Allí, el iPhone compara el consumo del día con el de jornadas anteriores.

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La información permite distinguir si el gasto se produjo mientras una aplicación estaba abierta en pantalla o durante su funcionamiento en segundo plano, un dato útil para detectar consumos elevados.

Para encontrar las aplicaciones con mayor gasto, se debe ingresar a Ajustes, elegir Batería y consultar el registro de uso. (Apple)

Cómo consultar el consumo de batería de las apps

El primer paso es abrir Ajustes en el iPhone y seleccionar Batería. En esa sección aparece una gráfica con el nivel de carga y el uso diario del dispositivo.

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Debajo de la gráfica, el teléfono muestra las aplicaciones y las actividades del sistema que utilizaron batería durante el día. Cada una incluye el porcentaje de consumo correspondiente.

Para revisar un período más amplio, hay que tocar “Ver todo el uso de la batería”. Esta opción permite consultar el porcentaje de consumo de los últimos ocho días y elegir una fecha específica para ver el detalle.

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Al tocar una aplicación, el iPhone desglosa su actividad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué datos aparecen al tocar cada aplicación

Al seleccionar una app de la lista, el iPhone muestra información adicional sobre su uso de batería y su actividad en cada día.

El detalle puede indicar el tiempo que la aplicación estuvo “En pantalla”, es decir, abierta y visible, o el tiempo que funcionó “En segundo plano”. La reproducción de música, la sincronización de fotos y la consulta de correo son algunas de las actividades que pueden ejecutarse sin que la app esté abierta.

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También pueden aparecer avisos vinculados con la cobertura móvil o las notificaciones. Una señal baja y las alertas frecuentes pueden aumentar el consumo de batería del iPhone.

El teléfono también puede mostrar advertencias vinculadas con la señal móvil y las notificaciones, dos factores que pueden influir en el gasto de batería. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Cómo cuidar la batería de un iPhone

La batería del iPhone es uno de los componentes centrales para el funcionamiento del teléfono: su desgaste gradual reduce la capacidad de carga y puede acortar el tiempo de uso entre recargas. Por eso, revisar las opciones de consumo y ajustar algunas configuraciones permite administrar mejor la energía disponible.

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La pantalla es uno de los elementos que más batería utiliza. Reducir el brillo en lugares con poca luz o activar el ajuste automático puede disminuir el gasto energético. También conviene desactivar funciones que no sean necesarias, como Bluetooth, WiFi u otros servicios que permanezcan activos en segundo plano.

Los servicios de localización pueden elevar el consumo de energía si varias aplicaciones acceden a la ubicación de manera permanente. Una alternativa es limitar ese permiso a las apps que realmente lo requieren para funcionar.

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Mantener el iPhone actualizado también puede contribuir a una gestión más eficiente de la batería. Las nuevas versiones de iOS suelen incorporar mejoras de seguridad y optimización que impactan en el rendimiento general del equipo.

Bajar el brillo de la pantalla o activar el ajuste automático puede reducir el gasto. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

El Modo de bajo consumo es otra opción para extender la autonomía cuando el nivel de carga es reducido. Esta función realiza ajustes automáticos para disminuir el gasto de energía.

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Se puede activar desde el Centro de Control, al deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla y tocar el ícono de la batería, o desde Ajustes > Batería.

Además del cuidado de la batería, evitar la exposición del teléfono a temperaturas extremas puede proteger sus componentes internos. Limpiar el puerto de carga y los botones de forma regular ayuda a prevenir fallas provocadas por la suciedad.

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Usar una funda y un protector de pantalla reduce el riesgo de daños físicos por caídas o rayones. Estas medidas, junto con el control del consumo de las aplicaciones, pueden favorecer un funcionamiento más estable y prolongar la vida útil del iPhone.