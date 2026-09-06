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Cuánto cuesta cada plan de Netflix en Argentina: precios septiembre 2026

El plan Básico tiene un valor de ARS 8.999 por mes y permite reproducir el catálogo en un solo dispositivo compatible a la vez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix dispone de tres alternativas de suscripción en Argentina, con precios que van de ARS 8.999 a ARS 19.999 mensuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Netflix ofrece diversidad de planes. En el caso de Argentina hay tres disponibles. Básico por ARS 8.999 mensuales, Estándar por ARS 14.999 y Premium por ARS 19.999.

El plan Básico permite acceder al catálogo desde un único dispositivo compatible en simultáneo. No incluye la opción de agregar miembros extras que no vivan con el titular de la cuenta.

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Los precios y las características de los planes Estándar y Premium

El plan Estándar tiene un valor de ARS 14.999 al mes. Permite reproducir y descargar contenido en dos dispositivos compatibles a la vez, con calidad de imagen de 1080p (Full HD).

Además, quienes contraten el plan Estándar pueden sumar un miembro extra por ARS 5.399 mensuales. Ese integrante contará con una cuenta y una contraseña propias, aunque el pago seguirá a cargo de la persona que lo invitó a compartir la cuenta.

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El plan Básico habilita la reproducción en un solo dispositivo y no permite sumar usuarios que vivan fuera del hogar principal. REUTERS/Dado Ruvic
El plan Básico habilita la reproducción en un solo dispositivo y no permite sumar usuarios que vivan fuera del hogar principal. REUTERS/Dado Ruvic

El plan Premium cuesta ARS 19.999 por mes. Incluye reproducción en cuatro dispositivos compatibles en simultáneo, calidad 4K (Ultra HD) con HDR, descargas en seis dispositivos y audio espacial de Netflix. También permite agregar hasta dos miembros extras por ARS 5.399 mensuales cada uno.

Los precios se aplican a los nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para los actuales, que recibirán una notificación por correo electrónico un mes antes de que cambie el valor de su plan, salvo que modifiquen la suscripción.

Adelanto de GTA 6 arrasó en Netflix

El tráiler extendido de GTA VI se estrenó de forma exclusiva en Netflix durante seis horas y generó un fuerte aumento de actividad en la plataforma.

Según datos de Sensor Tower difundidos por medios estadounidenses, el tráfico creció 125% frente al día anterior, mientras que el uso desde celulares subió 50% respecto del promedio de las 12 semanas previas para un jueves.

GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.
El adelanto extendido de GTA VI estuvo disponible en exclusiva en Netflix durante seis horas y elevó el tráfico de la plataforma.

La demanda provocó fallas momentáneas en los servidores de Netflix, especialmente en la versión web. Algunos usuarios reportaron pantallas de error durante los primeros minutos del estreno, aunque el inconveniente se resolvió en cerca de medio minuto.

En menos de un día, el avance superó los siete millones de reproducciones en YouTube. El canal oficial de Rockstar reunió 5,5 millones de visualizaciones en las primeras horas, sin contar a quienes accedieron antes al video a través de Netflix.

La presentación incluyó media hora de escenas cinemáticas y fragmentos de juego. El título tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, involucrados en una conspiración criminal en el ficticio estado de Leonida.

Entre las novedades aparecen mecánicas de cooperación, interacciones entre ambos personajes, un mapa más amplio y cambios en los robos de vehículos y la respuesta policial.

El estreno del tráiler provocó un incremento del 125% en la actividad de Netflix respecto del día anterior, según datos de Sensor Tower.
El estreno del tráiler provocó un incremento del 125% en la actividad de Netflix respecto del día anterior, según datos de Sensor Tower.

Cómo ver películas y series en 4K en Netflix

Netflix recomienda contar con una conexión de al menos 15 Mb/s reales para ver películas, series y eventos en vivo en calidad 4K o Ultra HD desde el televisor.

La plataforma aclara que esa cifra corresponde a la velocidad disponible en el dispositivo, no necesariamente a la contratada con el proveedor de internet.

Para otros niveles de reproducción, el servicio indica mínimos inferiores: 3 Mb/s para alta definición (HD) y 5 Mb/s para Full HD. Cuando la conexión no alcanza el ancho de banda requerido, Netflix reduce automáticamente la calidad de imagen para mantener la estabilidad de la transmisión y evitar interrupciones.

La compañía sugiere revisar la velocidad de descarga antes de reproducir contenido en 4K.

Para ver contenido en 4K desde un televisor, Netflix recomienda una conexión efectiva de al menos 15 Mb/s. REUTERS/Francis Mascarenhas
Para ver contenido en 4K desde un televisor, Netflix recomienda una conexión efectiva de al menos 15 Mb/s. REUTERS/Francis Mascarenhas

En televisores inteligentes y equipos conectados a la TV, se debe ingresar al menú de ayuda de la aplicación y elegir la opción “Comprobar red”.

Si la velocidad es insuficiente, el artículo recomienda reiniciar el router, cambiar periódicamente la contraseña del WiFi y reducir la cantidad de dispositivos conectados. Para una conexión más estable, especialmente en reproducciones 4K, plantea usar cable Ethernet en lugar de WiFi, ya que evita interferencias y suele sostener una velocidad más constante.

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