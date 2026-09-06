Política

Las entidades empresarias líderes ratificaron su respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas

La coalición que reúne a bancos, la Bolsa, el comercio, la construcción, el agro y la industria sostuvo que la reivindicación territorial es una causa nacional y acompañó las medidas anunciadas por la Casa Rosada

Islas Malvinas
El G6 respaldó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
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El respaldo del G6 al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas sumó una nueva señal de apoyo a la posición del Gobierno nacional sobre ese territorio, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes. El grupo también apoyó las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales del país.

El G6 afirmó en un comunicado que las entidades que lo integran respaldan la posición del Gobierno nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes. También expresó su apoyo a las medidas anunciadas.

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El comunicado del G6 definió la soberanía sobre las Islas Malvinas como una causa nacional, permanente e irrenunciable. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El comunicado del G6 definió la soberanía sobre las Islas Malvinas como una causa nacional, permanente e irrenunciable. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En un comunicado, el G6 definió que “la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”.

Además, sostuvo que el reclamo argentino debe mantenerse con firmeza en el marco de la Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica. En el comunicado señaló que esa vía debe sostenerse por medio de “la diplomacia y la negociación”.

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Los fundamentos del respaldo empresario

La declaración también vinculó la cuestión territorial con la defensa de los recursos naturales y los intereses estratégicos de la Nación. En ese marco, presentó esa defensa como una responsabilidad de todos los argentinos y como una “política de Estado”.

En el texto, el grupo empresario dejó establecido que el respaldo abarca tanto el reclamo territorial como la protección de los recursos naturales del país.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El grupo empresario sostuvo que el reclamo argentino por las Islas Malvinas debe mantenerse con firmeza en el marco de la Constitución Nacional y el derecho internacional. (Sebastian Modak/The New York Times)
El grupo empresario sostuvo que el reclamo argentino por las Islas Malvinas debe mantenerse con firmeza en el marco de la Constitución Nacional y el derecho internacional. (Sebastian Modak/The New York Times)

El grupo actúa como la voz conjunta del empresariado argentino ante distintos gobiernos y autoridades nacionales o internacionales.

En una cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el jueves último una serie de medidas orientadas a reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y a frenar avances unilaterales sobre la explotación de recursos naturales en el archipiélago. El Presidente sostuvo que el Estado utilizará herramientas diplomáticas, económicas y legales para responder a actores estatales y no estatales que, según afirmó, vulneren la soberanía nacional.

Entre las decisiones más inmediatas, el mandatario anticipó la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra empresas que participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica. Según explicó, esas compañías podrán quedar inhabilitadas para operar en el país. Milei vinculó esa definición con el avance del proyecto Sea Lion, al advertir sobre el riesgo de extracción de recursos no renovables en una zona en disputa.

Además, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer sanciones contra firmas involucradas en operaciones no autorizadas en las islas, impedir su contratación en la Argentina y crear un Consejo de Seguridad Nacional. El paquete también contempla el refuerzo del presupuesto de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer la presencia estratégica argentina en el Atlántico Sur.

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