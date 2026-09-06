GTA 6 ya tiene sus propios mandos de PS5: precio, modelos y disponibilidad

PlayStation presentó dos mandos inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en Grand Theft Auto VI durante State of Play. (PlayStation)

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PlayStation presentó dos mandos inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en Grand Theft Auto VI (GTA 6), en versiones negra y blanca, con lanzamiento desde el 19 de noviembre. El anuncio se difundió durante State of Play.

Según PlayStation, se trata de los modelos DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI White Limited Edition.

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Ambos podrán reservarse desde el 10 de septiembre y saldrán a la venta desde el 19 de noviembre, con disponibilidad limitada y variaciones según el país o la región.

La compañía presentó ambos diseños como una reinterpretación de la estética de Vice City, el destino principal de Leonida cuando Grand Theft Auto VI llegue a PS5 el 19 de noviembre. Según PlayStation, las dos versiones buscan trasladar esa identidad visual al mando.

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Los DualSense Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y White Limited Edition podrán reservarse desde el 10 de septiembre y saldrán a la venta desde el 19 de noviembre. (PlayStation)

Cómo son los mandos inspirados en GTA 6

Los dos mandos tienen un acabado brillante con cambio de color y una paleta que reúne tonos del atardecer con el resplandor de las luces de neón. También incluyen detalles de palmeras moldeados directamente en la carcasa junto con la marca oficial de Grand Theft Auto VI.

La versión blanca, DualSense Wireless Controller, remite al amanecer de Vice City, con referencias a la arena blanca, los cielos en tonos pastel y la costa. Estará disponible en cantidades limitadas a escala global en direct.playstation.com y en minoristas participantes.

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La versión negra se asocia a la vida nocturna de Vice City. PlayStation indicó que este modelo estará disponible en cantidades limitadas en exclusiva a través de su página web donde el servicio esté disponible y, en otras regiones, mediante minoristas seleccionados.

PlayStation vinculó el diseño de los nuevos DualSense con la estética de Vice City, escenario central de Grand Theft Auto VI en PS5. (PlayStation)

Precio, preventa y disponibilidad de los nuevos DualSense

Los dos mandos saldrán con un precio recomendado de $84,99 dólares con impuestos. La fecha exacta de lanzamiento y la disponibilidad pueden variar según el país o la región.

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Quienes compren directamente a PlayStation podrán acceder a entrega gratuita el día de lanzamiento en las reservas que cumplan los requisitos.

Qué promete PlayStation para la experiencia de GTA 6 en PS5

Según PlayStation, la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del DualSense reaccionarán al instante a la acción y ofrecerán resistencia dinámica en la historia de Jason y Lucia. La compañía vinculó así estos mandos con la experiencia de Grand Theft Auto VI en PS5.

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El juego llegará a PS5 el 19 de noviembre y Vice City ocupará un lugar central en ese recorrido dentro de Leonida. Con ese calendario, las reservas de estas ediciones limitadas arrancarán en septiembre y su salida al mercado comenzará en noviembre.

PlayStation afirmó que la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del DualSense reaccionarán a la acción de Grand Theft Auto VI en PS5 y ofrecerán resistencia dinámica en la historia de Jason y Lucia. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cómo es el avance extendido de GTA 6

La presentación ampliada de Grand Theft Auto VI ofreció más detalles sobre su argumento, las misiones y las actividades disponibles en Leonida. El video también mostró la relación entre Jason y Lucía, los dos protagonistas, y la dimensión del mundo abierto creado por Rockstar Games.

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El material adelantó persecuciones con la policía, delitos y recorridos por una nueva versión de Vice City. Además, plantea un entorno en el que las acciones de los jugadores podrán incidir en las distintas propuestas del mapa.

Una de las mecánicas será la posibilidad de alternar entre Jason y Lucía en tiempo real. Los jugadores podrán cambiar de personaje durante los recorridos por Leonida y en determinadas misiones, con opciones para encarar los objetivos desde diferentes enfoques.

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PlayStation vinculó el diseño de los nuevos DualSense con la estética de Vice City, escenario central de Grand Theft Auto VI en PS5.

La historia girará alrededor del vínculo entre los protagonistas, una pareja criminal con guiños a Bonnie y Clyde. El avance da a entender que esa relación tendrá incidencia tanto en el relato como en la progresión dentro del mundo del juego.

El título sumará opciones de personalización relacionadas con la alimentación, el ejercicio y otras rutinas diarias. Estos hábitos podrán modificar el aspecto y las habilidades de los personajes, así como las reacciones de los habitantes del escenario.

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Las interacciones con personajes no jugables también tendrán peso. Circular con armas visibles podrá provocar respuestas inmediatas y alterar la intervención de la policía.