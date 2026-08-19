La PS6 podría retrasarse: Sony aún no define su fecha de lanzamiento ni su precio

Sony no tiene una fecha fija para el lanzamiento de la PS6. (Europa Press)

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La llegada de la PlayStation 6 podría demorarse más de lo previsto. Sony confirmó que todavía no ha decidido cuándo lanzará su próxima consola ni cuál será su precio, debido principalmente a la incertidumbre provocada por la escasez y el encarecimiento de la memoria RAM.

En una entrevista con The Wall Street Journal, el CEO de Sony, Hiroki Totoki, explicó que la compañía está siguiendo de cerca la evolución del mercado antes de tomar una decisión. El directivo señaló que los precios de la memoria podrían mantenerse elevados durante el año fiscal 2027, que para Sony termina en marzo de 2028.

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La declaración abre la posibilidad de que el lanzamiento de la PS6 se produzca más tarde de las fechas que han circulado en rumores. Las primeras estimaciones apuntaban a 2027, mientras que posteriormente comenzó a mencionarse 2028. Por ahora, ninguna de estas fechas ha sido confirmada por Sony.

Sony no ha decidido cuándo lanzará la próxima generación de PlayStation. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La situación también genera dudas sobre el precio final de la consola. La compañía ha dejado claro que no pretende asumir por completo el incremento de los costes de fabricación ni vender el hardware con pérdidas significativas.

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La crisis de memoria complica los planes de Sony

El problema principal está relacionado con el aumento del precio de los componentes de memoria. La escasez de RAM afecta actualmente a diferentes sectores de la industria tecnológica y no se limita a los ordenadores.

Los incrementos también repercuten en dispositivos como smartphones, televisores y consolas de videojuegos, elevando los costes de producción para los fabricantes.

Según los análisis citados, el precio promedio de la memoria ha llegado a situarse cerca de cinco veces por encima del nivel registrado en julio de 2025. Esta situación dificulta que Sony pueda calcular cuánto costará fabricar cada unidad de la futura consola y, por tanto, establecer un precio de venta definitivo.

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El alto costo de la memoria RAM ha provocado que Sony no desarrolle la PS6. (Sony)

Totoki ya había advertido sobre la incertidumbre durante la presentación de los resultados financieros de la compañía. Ahora, sus declaraciones al Wall Street Journal apuntan a que el problema podría influir directamente en los planes de lanzamiento.

Sony considera que la situación de suministro seguirá siendo complicada y que los precios de la memoria podrían permanecer elevados durante los próximos años.

La PS6 no se venderá a pérdida

Además de la RAM, existe otro factor que puede influir en el precio final de la PS6: la estrategia comercial de Sony.

Hideaki Nishino, presidente de Sony Interactive Entertainment, explicó que la compañía no considera realista absorber todos los aumentos de costes de los componentes. También señaló que Sony ya ha aplicado incrementos de precios en algunos mercados fuera de Japón.

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Sony ha dejado en claro que no piensa vender en pérdida la PS6. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La compañía tampoco pretende repetir una estrategia basada en vender hardware con pérdidas importantes durante los primeros años. En el pasado, fabricantes como Sony y Microsoft utilizaron esta fórmula para colocar rápidamente sus consolas en el mercado y recuperar parte de la inversión mediante la venta de videojuegos y servicios.

La actual situación de los componentes podría dificultar ese modelo.

Los rumores apuntan a precios de hasta 1.000 dólares

Mientras Sony no ofrece una cifra oficial, las estimaciones sobre el precio de la PS6 son muy variadas. Algunos rumores sitúan el coste inicial entre 600 y 800 dólares, mientras que otras previsiones elevan la cifra hasta los 900 o incluso 1.000 dólares.

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Estas cantidades no han sido confirmadas por Sony y deben considerarse únicamente como estimaciones.

También existe la posibilidad de que la compañía limite la cantidad de consolas fabricadas durante los primeros meses si las condiciones de suministro no mejoran. Una oferta inicial reducida podría aumentar la presión sobre los precios y favorecer la actividad de los revendedores o scalpers.

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La PS6 podría salir al mercado con un valor de hasta 1.000 dólares por la escasez de RAM.

Sony todavía no tiene una fecha definitiva

Por ahora, la compañía mantiene abierta la fecha de lanzamiento de la PS6. Aunque 2027 y 2028 aparecen con frecuencia en las previsiones, Sony no ha confirmado ninguna de las dos.

La incertidumbre sobre la memoria será uno de los factores que determinarán la estrategia. Si los costes continúan elevados, la empresa podría retrasar el lanzamiento, aumentar el precio de venta o reducir inicialmente la producción para evitar asumir pérdidas.

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Por ello, todavía es demasiado pronto para determinar cuándo llegará la PS6 o cuánto costará. Lo único confirmado por Sony es que la consola está en desarrollo y que su lanzamiento dependerá, entre otros factores, de cómo evolucione el mercado de componentes.