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Juegos gratis en Steam: prueba Civilization VII y First Class Trouble por tiempo limitado

Para aprovechar las promociones, los usuarios deben iniciar sesión en Steam y acceder a las fichas de cada título

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Steam ofrece por tiempo limitado acceso sin costo a Sid Meier’s Civilization VII y First Class Trouble. (Steam)
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Steam habilitó dos juegos para jugar gratis por tiempo limitado: Sid Meier’s Civilization VII y First Class Trouble. Las promociones estarán disponibles en la plataforma digital durante los próximos días.

Sid Meier’s Civilization VII podrá jugarse sin costo hasta el 10 de septiembre a las 10.00, mientras que First Class Trouble estará disponible de forma gratuita hasta el 7 de septiembre a las 10.00.

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Ambos títulos forman parte de promociones temporales de Steam. Una vez finalizados los respectivos plazos, será necesario comprarlos para continuar jugando.

Captura de una tienda digital con la interfaz del juego Sid Meier's Civilization VII y un letrero que dice Semana Gratis
Los usuarios podrán probar Sid Meier’s Civilization VII hasta el 10 de septiembre y First Class Trouble hasta el 7 de septiembre (Steam)

Cómo jugar gratis estos títulos de Steam

Para acceder a las promociones, los usuarios deben ingresar a Steam con una cuenta activa y dirigirse a las páginas de Sid Meier’s Civilization VII o First Class Trouble.

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En cada ficha aparece la opción “Jugar gratis”, que permite instalar el título y usarlo durante el período establecido por la plataforma.

Los dos juegos están disponibles para PC. Sid Meier’s Civilization VII incluye modos para un jugador y multijugador, mientras que First Class Trouble se centra en las partidas en línea.

De qué tratan los juegos

Sid Meier’s Civilization VII, desarrollado por Firaxis Games y publicado por 2K, es un juego de estrategia en el que los jugadores lideran una civilización a través de distintas eras. El objetivo es expandir el imperio, administrar ciudades, desarrollar tecnologías y establecer relaciones diplomáticas o conflictos con otros líderes.

Captura de pantalla de la interfaz de Steam para el juego First Class Trouble, con una imagen de juego, texto descriptivo y etiquetas
Para activar las promociones, es necesario iniciar sesión en Steam, ingresar en la página de cada juego y seleccionar la opción “Jugar gratis”. (Steam)

La propuesta permite elegir civilizaciones y dirigentes, además de tomar decisiones políticas, militares y económicas que modifican el desarrollo de cada partida.

Por su parte, First Class Trouble es un juego multijugador de deducción social desarrollado por Invisible Walls. Los participantes deben sobrevivir a un desastre en una nave espacial y detener a una inteligencia artificial llamada CAIN.

En las partidas, algunos jugadores controlan a los residentes humanos y otros asumen el papel de personoides, robots que se hacen pasar por personas para sabotear al grupo. El juego admite entre cuatro y 12 jugadores en partidas personalizadas.

Qué otros juegos se encuentran gratis en Steam

En Steam también se pueden encontrar otros juegos gratis sin fecha límite como:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
Joven con auriculares usando computador y teclado RGB mientras navega en Steam, rodeado de pósteres de videojuegos.
Sid Meier’s Civilization VII propone construir y conducir una civilización. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
(Imagen Ilustrativa Infobae)
First Class Trouble plantea una partida multijugador de engaño y supervivencia a bordo de una nave espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam bate un récord con 720 lanzamientos en una semana

Steam sumó 720 juegos entre el 24 y el 30 de agosto, una cifra que marcó un récord semanal para la tienda digital. El volumen refleja la competencia creciente entre desarrolladores que buscan visibilidad, aunque la mayoría de los estrenos apenas consiguió reseñas.

La saturación del catálogo reduce las posibilidades de alcance para los juegos independientes. Para los estudios pequeños, publicar en Steam no asegura que un título encuentre público: la plataforma reúne a una gran cantidad de jugadores, pero también amplía sus opciones disponibles cada semana.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam incorporó 720 títulos del 24 al 30 de agosto, el mayor registro semanal en la historia de la tienda digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abundancia facilita la experimentación, aunque vuelve más difícil descubrir propuestas que no cuentan con campañas de difusión. Los resultados exponen los límites de la distribución digital ante la multiplicación de lanzamientos.

ICO Partners, una firma que sigue desde hace años los juegos publicados en Steam, relevó los datos. Thomas Bidaux, su director ejecutivo, difundió las cifras en una publicación: el análisis registró 720 estrenos en siete días consecutivos, con un promedio de 102 juegos diarios, equivalentes a más de cuatro por hora.

Bidaux había anticipado que la plataforma superaría la marca de 700 lanzamientos semanales, aunque el récord se alcanzó un mes antes de lo previsto. En 2013, Steam recibió 436 juegos durante todo el año.

En 2024, la tienda superó los 19.000 títulos publicados. Durante 2025, incorporó cerca de 21.000 propuestas nuevas, mientras que en la primera mitad de 2026 ya había acumulado aproximadamente 12.000 lanzamientos.

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