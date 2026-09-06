Tecno

Encuentra familiares desconocidos y todo tu árbol genealógico con este truco en internet

ChatGPT y Gemini son herramientas claves para investigar y predecir que pasó con nuestros antepasados más cercanos

Mujer sentada ante un escritorio toca la pantalla interactiva de un árbol genealógico proyectado por una tableta junto a fotos antiguas.
La inteligencia artificial ofrece una vía para ordenar fotografías, cartas y datos familiares y avanzar en la búsqueda de antepasados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miles de personas guardan cajas con fotografías descoloridas, cartas sin abrir y apellidos que nadie terminó de investigar. La inteligencia artificial ofrece ahora una vía para ordenar ese material disperso y avanzar en la búsqueda de antepasados sin depender exclusivamente de visitas a archivos parroquiales o registros civiles.

La tarea no es automática ni infalible: la IA puede cometer errores, confundir nombres comunes o proponer hipótesis sin comprobar. Por eso, quien investigue su árbol genealógico con estas herramientas debe combinar la tecnología con la revisión manual de cada dato obtenido.

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Cómo empezar a buscar la familia con la ayuda de la IA

El primer paso no es tecnológico, sino oral. Antes de escribir cualquier instrucción a un sistema como ChatGPT o Gemini, conviene preguntar a abuelos, padres y tíos por los nombres y apellidos de generaciones anteriores.

Esa base evita confusiones cuando los apellidos son frecuentes en una región. Contar con fechas de nacimiento y defunción, lugares de residencia y hechos históricos vinculados a la familia (una guerra, una migración) permite que la IA afine la búsqueda en lugar de mezclar personas distintas con el mismo nombre.

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Sistemas como ChatGPT, Gemini, FamilySearch y MyHeritage permiten organizar datos familiares, transcribir documentos antiguos y sugerir registros para la genealogía.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Sistemas como ChatGPT, Gemini, FamilySearch y MyHeritage permiten organizar datos familiares, transcribir documentos antiguos y sugerir registros para la genealogía.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Un ejemplo directo responde a la pregunta que suele plantearse quien empieza este proceso: la genealogía con inteligencia artificial consiste en usar sistemas como ChatGPT, FamilySearch o MyHeritage para organizar datos familiares, transcribir documentos antiguos, sugerir registros y redactar narrativas, siempre bajo la condición de verificar manualmente cada hallazgo antes de darlo por confirmado.

El prompt para que la IA no invente antepasados

La eficacia de la búsqueda depende de cómo se plantee la instrucción. La primera parte debe fijar el rol del sistema: actuar como investigador histórico y genealogista especializado en registros parroquiales, municipales y censales, con el nombre y apellidos del interesado como sujeto de estudio.

La segunda parte establece el objetivo: investigar, estructurar, verificar y ampliar el árbol genealógico completo a partir de los datos familiares conocidos, con un informe detallado y un diagrama visual como resultado.

A continuación se incorporan los datos ya reunidos (nombre, fechas, lugares, hechos históricos) y una advertencia final resulta imprescindible: pedir a la IA que distinga entre dato documentado, testimonio familiar e hipótesis probable, sin completar huecos por similitud de nombres ni inventar antepasados.

Ilustración de una mujer frente a una tableta que muestra un árbol genealógico, junto a notas, fotos en corcho y libros.
La IA puede ordenar nombres, fechas y lugares en líneas de tiempo y diseñar una ruta documental en parroquias, registros civiles, censos y padrones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tareas puede resolver la IA antes de ir al archivo

Antes de acudir a una parroquia o a un registro civil, la IA puede cumplir varias funciones de organización y planificación. Ordena nombres, fechas y lugares dispersos en líneas de tiempo coherentes y detecta inconsistencias cronológicas.

También puede diseñar la ruta documental: a partir de la ubicación geográfica de los antepasados, identifica la diócesis correspondiente, el año de fundación de la parroquia o notaría, y señala si conviene buscar en registros civiles, dispensas matrimoniales, censos o padrones históricos.

Otra aplicación consiste en la transcripción de paleografía antigua: modelos con capacidad de lectura de imágenes pueden transcribir partidas de bautismo o actas notariales con caligrafía difícil o deterioro. La IA también redacta cartas o solicitudes formales dirigidas a párrocos, notarías o archivos generales, con la terminología eclesiástica y jurídica adecuada para pedir partidas literales o copias de folio.

El análisis de contextos migratorios completa este bloque: consultar a la IA sobre guerras civiles, condiciones sociales o rutas comerciales de una época ayuda a entender por qué una familia se trasladó de una región a otra y en qué otros municipios podrían existir registros adicionales.

Una caja de cartón abierta sobre una manta texturizada contiene un fajo de cartas atadas, fotografías antiguas y una cinta de casete, bajo una luz cálida.
La inteligencia artificial ofrece una vía para ordenar fotografías, cartas y datos familiares y avanzar en la búsqueda de antepasados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas y agentes de IA para construir el árbol visual

Diversas plataformas combinan agentes de IA especializados: uno organiza hallazgos en cronologías e identifica registros faltantes, otro convierte datos en narrativas familiares y un tercero diseña árboles visuales y pósteres exportables en PDF o Word.

El proceso sugerido reúne datos existentes, los organiza con IA, redacta la historia familiar, genera los materiales visuales y finalmente los comparte. FamilySearch y MyHeritage aplican aprendizaje automático para leer microfilms, indexar nombres y detectar coincidencias con otros árboles.

La IA también identifica rostros en fotografías, las restaura y coloriza, cruza bases de datos sobre una misma persona, sugiere parientes para el árbol, transcribe historias grabadas y traduce documentos en otros idiomas.

Cada resultado obtenido por estos medios exige revisión manual antes de incorporarse al árbol genealógico, ya que puede requerir corrección adicional.

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