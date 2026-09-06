Google hace gratis Dreambeans, su IA que crea historias a partir de correos, fotos y búsquedas

Dreambeans de Google ahora será una herramienta de IA gratuita. (Google)

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Google ha eliminado el muro de pago de Dreambeans, uno de los experimentos de inteligencia artificial desarrollados dentro de Google Labs. La aplicación, diseñada para crear un feed diario de historias personalizadas a partir de información del usuario, ahora puede ser probada gratuitamente por cualquier persona con una cuenta de Google en Estados Unidos.

Dreambeans utiliza, con autorización del usuario, información procedente de distintos servicios de Google, como Gmail, Google Fotos, Calendario, el historial de búsquedas y YouTube. A partir de estos datos, la inteligencia artificial genera cada día una serie de historias y recomendaciones adaptadas a los intereses, actividades y planes de cada persona.

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La propuesta funciona de forma similar a un Google Discover altamente personalizado, aunque con una diferencia importante: el sistema no se limita a recomendar contenidos disponibles en internet, sino que utiliza información vinculada a la actividad del usuario para crear sugerencias relacionadas con su vida cotidiana.

Dreambeans ahora es gratis para usuarios con cuenta de Google de Estados Unidos. (Google)

La apertura gratuita llega después de que el experimento estuviera disponible inicialmente para los suscriptores del plan Google AI Ultra y posteriormente se ampliara a los usuarios de AI Pro. Ahora, la compañía permite probar la herramienta sin necesidad de pagar una suscripción, aunque su acceso continúa limitado, por el momento, a Estados Unidos.

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Una IA que conecta información de distintos servicios de Google

Dreambeans necesita permiso para acceder a diferentes productos del ecosistema de Google y utiliza cada fuente de información para construir un perfil contextual de los intereses y actividades del usuario.

Los datos procedentes de Workspace, por ejemplo, pueden aportar información relacionada con la vida cotidiana, como recibos, reservas o próximos viajes. El Calendario puede ayudar a identificar eventos y compromisos programados.

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Google Fotos, por su parte, permite al sistema reconocer las personas, lugares y momentos que aparecen con frecuencia en la actividad del usuario. YouTube puede aportar información sobre aficiones y contenidos que una persona consume habitualmente, mientras que el historial de búsquedas permite detectar intereses nuevos o temas sobre los que el usuario ha comenzado a investigar recientemente.

Dreambeans es la aplicación de Google con Inteligencia Personal de Gemini. (Google)

La combinación de estas fuentes permite a Dreambeans crear cada mañana un conjunto de nuevas historias. Entre las sugerencias podrían aparecer recomendaciones para realizar una caminata, conocer un restaurante o asistir a un evento cercano, dependiendo de la información y los intereses detectados.

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El sistema plantea así una nueva forma de utilizar la inteligencia artificial como asistente de descubrimiento. En lugar de esperar a que el usuario realice una búsqueda concreta, la herramienta intenta anticiparse y generar ideas a partir de los datos que la persona ya ha compartido dentro del ecosistema de Google.

Historias con imágenes generadas por inteligencia artificial

Otro de los elementos que diferencia a Dreambeans es la forma en que presenta sus recomendaciones.

Las historias no utilizan necesariamente fotografías de archivo. En su lugar, la aplicación incorpora ilustraciones personalizadas generadas mediante Nano Banana, el generador de imágenes de Google.

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Estas imágenes pueden representar al propio usuario y a personas conocidas en un estilo ilustrado, utilizando como referencia la información y las imágenes a las que el sistema tiene acceso con autorización.

Dreambeans se apoya en Nano Banana para crear imágenes. (Google)

El objetivo es convertir las recomendaciones en una experiencia más personal y visual. De esta manera, una sugerencia sobre un viaje, una actividad o un lugar puede estar acompañada de una ilustración generada específicamente para el usuario.

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La configuración inicial de Dreambeans requiere aproximadamente un día antes de que aparezca el primer conjunto de historias personalizadas. Después, la aplicación genera nuevas propuestas de forma diaria.

Disponible en Android y iOS

Dreambeans está disponible tanto para Android como para iOS, aunque su acceso gratuito está limitado inicialmente a usuarios de cuentas de Google en Estados Unidos.

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La decisión de eliminar el requisito de una suscripción representa un paso importante para uno de los proyectos experimentales de Google Labs. La compañía utiliza este espacio para probar nuevas formas de aplicar modelos de inteligencia artificial antes de determinar si algunas de sus funciones pueden integrarse posteriormente en productos más amplios.

Dreambeans crea historias que te ayudan a inspirarte y centrarte en lo que necesitas. (Google)

Dreambeans también refleja una tendencia creciente entre las grandes tecnológicas: utilizar la información disponible en distintos servicios para ofrecer experiencias más personalizadas mediante IA.

Este enfoque, sin embargo, también pone la privacidad en el centro de la discusión. Para funcionar, el sistema necesita acceso a datos personales procedentes de diferentes plataformas, por lo que el usuario debe revisar qué permisos concede y qué información permite utilizar para generar las historias.

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