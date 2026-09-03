Epic Games regala este juego para celular por tiempo limitado

Epic Games habilitó la descarga gratuita de Evan’s Remains para celulares por un período limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games ofrece Evan’s Remains gratis para celulares por tiempo limitado. El juego puede descargarse mediante un código QR disponible en la página web de Epic Games dedicada a sus juegos gratuitos.

Evan’s Remains es un juego de misterio y suspenso que combina puzles de plataformas con la estética de una novela visual.

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De que trata el juego Evan’s Remains

La historia comienza con la desaparición de Evan, un niño genio que lleva años perdido. Sin embargo, una carta firmada por él revela que se encuentra en una isla deshabitada del océano Pacífico.

Evan’s Remains mezcla misterio y suspenso con puzles de plataformas. (Epic Games)

El jugador controla a Dysis, una joven convocada específicamente para viajar a la isla y encontrarlo. A medida que avanza la historia, descubre secretos sobre el lugar y el motivo de la desaparición de Evan.

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La jugabilidad se desarrolla en pantallas fijas de plataformas, con puzles basados en la lógica y el salto. La trama se narra mediante diálogos y textos propios de las aventuras gráficas japonesas.

La experiencia dura menos de tres horas y propone una historia breve centrada en los misterios de la isla y la búsqueda de Evan.

El juego adopta la estética de una novela visual. (Epic Games)

Alone with you, otro juego gratis de Epic

Alone With You llega gratis a Epic Games Store como una aventura de ciencia ficción centrada en la exploración, los acertijos y las decisiones narrativas. La ficha del juego indica que está disponible para Windows y que cuenta con modo para un solo jugador y compatibilidad con mando.

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El jugador encarna al último superviviente de una colonia espacial condenada. Su objetivo es abandonar el planeta antes de que colapse, con la ayuda de la inteligencia artificial de la colonia.

Para avanzar, deberá usar un escáner que permite descubrir pistas, resolver puzles y conocer el destino de más de 24 colonos.

Alone With You puede conseguirse gratis en Epic Games Store. (Epic Games)

Durante el día, la historia transcurre en distintos sectores de la colonia, entre instalaciones de cultivo, laboratorios y las viviendas de antiguos compañeros. Por la noche, el protagonista interactúa con cuatro hologramas: Pierre, Winnie, Jean y Leslie.

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Esas conversaciones permiten profundizar en sus historias y obtener nueva información sobre la caída de la colonia.

El juego, desarrollado y distribuido por BancyCo, propone más de una docena de misiones, diálogos con caminos alternativos y varios finales.

Epic Games también dispone de varios juegos gratuitos sin una fecha límite para reclamarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos gratis de Epic Games

Epic Games cuenta con varios juegos gratis sin fecha límite de acceso. Algunos son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

Epic Games ofrece más 100 juegos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Steam es otra alternativa para encontrar juegos gratis para PC. (Steam)

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

En qué otra plataforma se pueden encontrar juegos gratis

Steam es otra plataforma donde los usuarios pueden encontrar juegos gratis para PC. Su catálogo reúne títulos gratuitos permanentes, demos, fines de semana de prueba y promociones temporales que permiten añadir juegos a la biblioteca sin costo. Para acceder, basta con crear una cuenta, descargar el cliente oficial e ingresar a la sección de juegos gratuitos o revisar las ofertas destacadas.

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La disponibilidad puede variar según la región y la duración de cada campaña. Una vez reclamado un título durante una promoción, suele quedar asociado a la cuenta del usuario, según condiciones de cada promoción.