Tecno

Los bancos están enfrentando un riesgo digital más preocupante que los ciberataques

Los cortes operativos por mantenimiento superan en frecuencia a los incidentes de seguridad, según Atentus

Unas manos sostienen un teléfono celular cuya pantalla despliega un símbolo rojo de error y el texto Error de inicio de sesión.
Las fallas internas en plataformas bancarias generan más pérdidas operativas que los ciberataques, según Atentus. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Es innegable que los ataques cibernéticos están más que nunca al acecho en el ecosistema digital. Páginas web, aplicaciones y correos electrónicos de cualquier negocio están expuestos a esta amenaza. Sin embargo, existe un riesgo más frecuente y silencioso para las entidades financieras como bancos y billeteras digitales.

Según Atentus, una empresa dedicada al monitoreo y gestión de la experiencia digital, las entidades financieras pierden más tiempo de operación por fallas internas de sus propias plataformas que por ciberataques.

PUBLICIDAD

Jessica Gutiérrez, Country Manager de la compañía en México, dijo a Infobae que los cortes de servicio durante actualizaciones o mantenimientos ocurren con una frecuencia muy superior a la de los incidentes de seguridad y que su impacto acumulado en el negocio termina siendo mayor.

El login, las transferencias internas y las transferencias a terceros figuran entre los flujos más afectados por las actualizaciones. (Reuters)
El login, las transferencias internas y las transferencias a terceros figuran entre los flujos más afectados por las actualizaciones. (Reuters)

“Si hablamos a nivel negocio, te aseguro que la suma (de pérdidas) a nivel operativo es mayor que con un ciberataque en la historia de las entidades financieras”, afirmó Gutiérrez.

PUBLICIDAD

Los mantenimientos programados rara vez cumplen el horario prometido

Buena parte de los problemas de intermitencia en bancos y aplicaciones financieras se concentra en las ventanas de mantenimiento y actualizaciones de sistemas. Las áreas de tecnología suelen anunciar estas intervenciones en horarios de baja actividad, entre la medianoche y las cinco de la mañana, bajo el supuesto de que el impacto sobre los usuarios será mínimo.

Sin embargo, de acuerdo con la experiencia de monitoreo de Atentus, el patrón es distinto. “Pocas entidades llegan a cumplir con eso. Siempre, por dar un ejemplo, te dicen ‘va a ser de medianoche a cinco de la mañana’ y la mayoría llegan a tardarse mucho más”, explicó Gutiérrez.

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
Las pruebas de calidad en ambientes controlados no logran replicar el volumen real de usuarios conectados en simultáneo. (Europa Press)

La ejecutiva señaló que estas demoras se explican, en parte, porque las pruebas de calidad previas se realizan en ambientes controlados que no replican las condiciones reales de uso.

Ese desfase entre el entorno de prueba y el entorno productivo es la causa principal de que actualizaciones catalogadas como “sin impacto para el usuario” terminen por afectar funciones básicas. Entre ellas, Gutierrez identifica tres flujos críticos: el inicio de sesión o login, las transferencias dentro del mismo banco y las transferencias a terceros.

Las pruebas internas no reproducen el volumen real de usuarios

Gutiérrez explicó que muchas entidades cuentan con áreas de control de calidad (QA) que verifican los cambios antes de liberarlos, pero lo hacen con un número reducido de cuentas de prueba y en condiciones que no representan el tráfico real de la plataforma. Cuando la actualización pasa al ambiente productivo, el volumen de usuarios conectados simultáneamente supera lo que esas pruebas lograron simular.

Atentus propone un esquema de monitoreo continuo las 24 horas para detectar tendencias de degradación antes de una caída del servicio. REUTERS/Simon Dawson/Archivo
Atentus propone un esquema de monitoreo continuo las 24 horas para detectar tendencias de degradación antes de una caída del servicio. REUTERS/Simon Dawson/Archivo

Lo que propone su compañía es un servicio de monitoreo continuo, disponible las veinticuatro horas, que se basa en la simulación de usuarios sin llegar a replicar el volumen total de tráfico de una plataforma.

Según Gutiérrez, ese esquema permite identificar tendencias de degradación en el servicio antes de que se conviertan en una caída generalizada. La compañía diferencia sus mediciones por sistema operativo, tipo de conectividad y proveedor de red, lo que le permite construir lo que Gutiérrez describe como un “mini universo” de condiciones de uso reales.

La ejecutiva definió este enfoque como proactivo, no predictivo: “Empezamos a ver una tendencia y sobre esa accionamos. No esperamos a que haya una caída para actuar”.

Los mantenimientos programados en horarios de baja actividad, entre medianoche y las cinco de la mañana, suelen extenderse más de lo anunciado. (Europa Press)
Los mantenimientos programados en horarios de baja actividad, entre medianoche y las cinco de la mañana, suelen extenderse más de lo anunciado. (Europa Press)

La pérdida de confianza por fallas operativas no tiene retorno

Para Gutiérrez, la comparación entre ciberataques y fallas operativas responde a la frecuencia con la que ocurre cada tipo de incidente. Mientras algunos bancos no han sufrido nunca un ataque informático y otros lo han vivido de forma ocasional, los problemas de intermitencia pueden presentarse con una periodicidad mucho mayor, vinculada a los ciclos de actualización y momentos de alta demanda como el pago de salarios en las quincenas.

En cuanto al costo económico, recuperarse de un ciberataque demanda contratación de un servicio externo, lo que significa un pago único. En contraste, los problemas de intermitencia generan pérdida de usuarios y, por lo tanto, una reducción de ingresos constante a largo plazo.

Según su lectura, un incidente de seguridad genera un daño reputacional puntual frente a organismos reguladores o el mercado, pero una mala experiencia de uso sostenida en el tiempo erosiona la relación directa con el cliente.

Trabajadores frente a sus ordenadores en una oficina.
Las quincenas y los momentos de alta demanda, como el pago de salarios, elevan el riesgo de intermitencia en los sistemas bancarios. (Europa Press)

La ejecutiva citó una proporción habitual en la industria de experiencia de usuario: por cada persona que presenta una queja formal por un problema en una aplicación, otras ocho optan por no reportarlo y simplemente reducen su interacción con el servicio. “Posiblemente se van a ir con alguno más (otra entidad financiera)”, advirtió Gutiérrez.

Temas Relacionados

Entidad financieraCiberataqueAplicacionesExperiencia digitalAtentusTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

A pocos días del Apple Event, las filtraciones anticipan que las nuevas generaciones de iPhone serán las más costosas de los últimos años

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Geometría, simulación y conectividad eléctrica sin cortes: así es el nuevo metamaterial desarrollado por el MIT

Un equipo de ingenieros creó los bifur-circuits, bloques tridimensionales fabricados con una impresora multimaterial que pueden doblarse, girarse o comprimirse. La estructura superó diez mil ciclos de resistencia y conservó intacta su conductividad

Geometría, simulación y conectividad eléctrica sin cortes: así es el nuevo metamaterial desarrollado por el MIT

Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El escrutinio de la NHTSA al proceso de autocertificación de la compañía abre nuevos interrogantes sobre los requisitos legales para el desarrollo de la conducción autónoma

Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

El vehículo también presenta particularidades para el transporte infantil, al no contar con anclajes LATCH estándar

El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

Gemini Spark transformará Google Fotos con edición de imágenes y álbumes organizados por IA

Los usuarios podrán pedirle a Gemini que gestione su biblioteca fotográfica sin realizar cada tarea manualmente

Gemini Spark transformará Google Fotos con edición de imágenes y álbumes organizados por IA

DEPORTES

Candela Francisco fue la anfitriona de un evento de ajedrez en el subte de Buenos Aires: “Es una alegría y un orgullo increíble”

Candela Francisco fue la anfitriona de un evento de ajedrez en el subte de Buenos Aires: “Es una alegría y un orgullo increíble”

Forlán presentó su primera lista de convocados en Uruguay: el histórico que quedó afuera y la alarma que se encendió en Boca

El boxeador argentino Alan "Veneno" Cháves buscará una victoria que lo deje a un paso del título mundial: hora y cómo verlo

El golazo de Nico Paz en la victoria del Como ante Genoa por la Serie A de Italia: “Otro nivel de jugador”

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

TELESHOW

Rochi Igarzábal reveló el estremecedor momento que vivió tras la muerte de Ernestina Pais: “Me decía que estaba bien”

Rochi Igarzábal reveló el estremecedor momento que vivió tras la muerte de Ernestina Pais: “Me decía que estaba bien”

La mamá de Lowrdez de Bandana habló del hate que recibe su hija por su físico: “Lo veo a diario”

Cómo fue el tenso cara a cara de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio con Juana Viale presidiendo la mesa de Mirtha

El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala inicia la primera encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que busca medir el valor del trabajo no remunerado y las labores de cuidado

Guatemala inicia la primera encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que busca medir el valor del trabajo no remunerado y las labores de cuidado

Honduras: una mujer policía está bajo investigación por la muerte de la infante de Marina Waldina Mejía

Canal de Panamá define quién asumirá provisionalmente su subadministración

Fin del TPS para El Salvador podría reducir remesas y elevar la presión sobre la economía del país, según experto

Transportistas alistan caravana de cien buses al Congreso mientras persisten los bloqueos en Guatemala