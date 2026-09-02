Tecno

Ciberataque masivo a tres aeropuertos en Reino Unido roba los datos de más de 8 millones de viajeros

Lo ciberdelincuentes accedieron a correos, teléfonos, matrículas, códigos postales e información de registro a redes WiFi públicas

Vista trasera de un avión comercial en una pista junto a una alta torre de control de concreto bajo un cielo despejado
Un ciberataque contra Manchester Airports Group expuso datos de 8,7 millones de clientes de los aeropuertos de Manchester, Londres Stansted y East Midlands. (Foto: Manchester Airports Group)
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Un ciberataque contra Manchester Airports Group (MAG) expuso datos de 8,7 millones de viajeros de los aeropuertos de Manchester, Londres Stansted y East Midlands, en un incidente que coincidió con la temporada alta de viajes de verano y pone presión sobre los operadores aéreos en Reino Unido para reforzar sus defensas digitales.

Los piratas informáticos accedieron a información vinculada con reservas de aparcamiento, salas VIP, acceso prioritario y registros de WiFi en el aeropuerto. Según informó MAG, los datos obtenidos incluyen direcciones de correo, números de teléfono, matrículas de vehículos y códigos postales.

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La compañía sostuvo que ni la seguridad de los pasajeros ni la seguridad aérea se vieron comprometidas en ningún momento. Agregó que las operaciones aeroportuarias no resultaron afectadas y que el sistema vulnerado no contenía datos bancarios ni de pago de los clientes.

Dos aviones de carga estacionados en la pista de un aeropuerto junto a una torre de control y varios edificios
El incidente en Manchester Airports Group coincidió con la temporada alta de viajes de verano y elevó la presión sobre la ciberseguridad de infraestructuras en Reino Unido. (Foto: Manchester Airports Group. )

El alcance del episodio se mide por el volumen de actividad de esas terminales: el año pasado pasaron por los tres aeropuertos 54 millones de pasajeros. El ataque se conoció cuando muchas familias regresan al Reino Unido antes del inicio del nuevo curso escolar.

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Qué deben hacer los usuarios de estas aerolíneas afectadas por el ciberaqteue

En un correo enviado a sus clientes, el aeropuerto de Londres Stansted pidió extremar la precaución ante contactos inesperados. El mensaje dice: “Les instamos a que tengan especial cuidado con los correos, llamadas o mensajes de texto inesperados que afirmen provenir de nosotros”.

Agrega: “Nunca nos pondremos en contacto con ustedes de forma inesperada para solicitarles información bancaria o de pago. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente o preocupación que esto pueda ocasionar”.

Ilustración de una ratonera con un icono de email, simbolizando las trampas de fraude y robo de identidad en internet. Resalta la necesidad de estar alerta en la tecnología e informática para protegerse contra virus y cyber ataques. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las empresas afectadas pidieron a sus clientes extremar la precaución ante correos, llamadas o mensajes inesperados tras la filtración de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las medidas clave que deben implementar los usuarios están mantenerse alerta ante correos, mensajes de texto o llamadas sospechosas que soliciten información personal o bancaria, sumado a evitar estrictamente hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos provenientes de comunicaciones inesperadas.

Según The Guardian, un portavoz de MAG señaló que la empresa “controló de inmediato el riesgo” derivado del incidente. Añadió que estaba “trabajando con asesores especializados y tomando las medidas adecuadas para proteger a nuestros clientes y sistemas”.

El mismo vocero indicó que la compañía notificó el caso a las autoridades competentes y colabora con ellas. Remarcó: “Las operaciones del aeropuerto no se han visto afectadas y los servicios de aparcamiento para clientes siguen funcionando con normalidad”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Manchester Airports Group informó que entre los datos expuestos figuran correos, números de teléfono, matrículas de vehículos y códigos postales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué genera preocupación un ciberataque en aeropuertos

La abogada Lauren Wills-Dixon, socia del bufete Gordons, afirmó a The Guardian que la magnitud del ataque era llamativa. Explicó que los aeropuertos ofrecen servicios como salas VIP, aparcamiento y acceso prioritario, y que el WiFi exige que los clientes introduzcan sus datos.

Wills-Dixon declaró: “En consecuencia, los operadores almacenan grandes cantidades de datos de clientes, lo que, sumado al creciente uso de la tecnología, aumenta aún más el riesgo de un ciberataque”.

El incidente llega en un momento de mayor presión sobre proveedores y operadores de infraestructuras nacionales para mejorar su ciberseguridad.

Un hombre encapuchado y con guantes teclea en un ordenador, rodeado de múltiples pantallas con códigos y alertas de ciberseguridad en una oficina oscura.
El ataque a Manchester Airports Group se sumó a otros ciberataques recientes contra Heathrow, una central eléctrica británica, Jaguar Land Rover, Marks & Spencer, Harrods y Co-op. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado hubo retrasos y cancelaciones de vuelos en tres de los principales aeropuertos europeos, incluido Heathrow, después de que la empresa responsable del software usado para el check-in y el embarque informara que había sufrido un ciberataque.

A comienzos de este mes, un ataque atribuido a ciberdelincuentes vinculados a Irán provocó el cierre temporal de una central eléctrica británica. El gobierno dijo que el episodio afectó a un generador de pequeña escala y que no existió riesgo para el sistema energético en general.

Asimismo, durante el año pasado se registraron una serie de ciberataques de gran repercusión contra empresas británicas. Entre ellos figuró uno que paralizó durante semanas las operaciones de Jaguar Land Rover, sumado a otros dirigidos contra Marks & Spencer, Harrods y la cadena de supermercados Co-op.

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