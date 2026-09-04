El boxeador argentino Alan "Veneno" Cháves buscará una victoria que lo deje a un paso del título mundial: hora y cómo verlo

Alan Veneno Chaves buscará una chance por el título mundial OMB de la categoría ligero

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Alan Veneno Cháves, el boxeador argentino oriundo de San Miguel con 22 peleas invictas y campeón latino, se pondrá a prueba este viernes ante el dominicano Eridson García en una función que puede abrirle las puertas del título mundial ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La velada tendrá lugar en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey, y se transmitirá por ESPN KNOCK OUT desde las 22:00 (hora argentina) a través de la plataforma Disney+ Premium. A sus 25 años y ubicado segundo en el escalafón de la WBO en la categoría ligero, Veneno Cháves sabe que una victoria lo acercaría directamente a un desafío por el cinturón que actualmente porta el invicto Abdullah Mason, peleador de 22 años con un registro de 21-0, 18 KO.

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El rival del argentino, Eridson García, de República Dominicana y radicado en Houston, tiene 32 años y suma un registro de 23-2 con 14 nocauts. Zurdo y con 1,80 metros de alcance, el caribeño representa un desafío de envergadura para Cháves. El ganador de este combate quedará en una posición privilegiada para negociar una pelea titular con Mason.

La historia de Alan Cháves está anclada a una tradición familiar única en el boxeo nacional. Su familia aporta varias generaciones de boxeadores, entre los que se destaca su pariente Diego La Joya Cháves, ex campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El equipo de trabajo que lo acompaña incluye al entrenador principal Ismael, su padre Carlos Abel, y sus hermanos Axel y Kevin, además de Diego, Georgina Rivero, Darío Gebel y Santiago Arriba.

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Alan Veneno Chaves se enfrentará al dominicano Eridson García en Nueva Jersey

Antes de esta pelea, Cháves completó 22 combates sin derrotas, con 19 victorias por la vía del nocaut. Su última presentación fue un triunfo ante el mexicano Miguel Madueño en Las Vegas, a quien detuvo con un gancho de izquierda. El ingreso a la promotora Matchroom de Eddie Hearn le permitió saltar a una exposición internacional que hasta entonces no había tenido.

“Será una guerra porque es un gran rival, y espero ganar sin dejar dudas. El trabajo está hecho y bien”, afirmó el boxeador argentino en declaraciones recogidas por ESPN. La función de Newark contará además con el combate estelar entre el ex campeón mundial de los pesados Andy Ruiz Junior —que regresa tras dos años de inactividad— y el polaco Damian Knyba, en un duelo pactado a 12 rounds en el Prudential Center, con capacidad para 16.755 espectadores.

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El recorrido de Alan Cháves hacia las grandes ligas arrancó en febrero de 2021, cuando debutó como profesional con un nocaut en el primer asalto ante Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Desde ese primer triunfo, el bonaerense de San Miguel no volvió a ceder terreno: acumuló victorias de forma consistente, la mayoría antes del límite, hasta convertirse en uno de los prospectos más atractivos del boxeo latinoamericano.

Alan Veneno Chaves con el cinturón de campeón latino de la OMB

El momento bisagra llegó en julio de 2024, cuando Cháves venció por decisión unánime al sudafricano Xolisani Ndongeni —con un palmarés de 32-6 y 19 nocauts— y se quedó con el cinturón latino ligero de la OMB. Fue la actuación que lo catapultó al mapa internacional, aunque para conseguirlo debió renunciar a su racha de nocauts consecutivos y mostrar que también sabe administrar una pelea en los 10 rounds completos.

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Una vez coronado, Cháves defendió el título cuatro veces sin ceder un asalto más allá de lo necesario. En diciembre de 2024 detuvo al mexicano Iván Basurto Monroy en el segundo round. En julio de 2025 fue el turno del nicaragüense Freddy Fonseca —32-8-1, 22 KO—, quien no pudo pasar del cuarto asalto. En octubre del mismo año, el cubano Pablo Vicente duró apenas 57 segundos sobre el tablado de Ituzaingó. Las cuatro defensas se resolvieron por nocaut, lo que reforzó su imagen de pegador genuino y consolidó su escalada hasta el tercer puesto del ranking OMB antes del salto al mercado estadounidense.

La consagración internacional llegó el 26 de abril de 2026, cuando Cháves noqueó al mexicano Miguel Madueño en la Fontainebleau Las Vegas, uno de los escenarios más visibles del boxeo mundial. El gancho de izquierda que resolvió el combate en el tercer asalto recorrió los portales deportivos de toda la región y terminó de justificar la apuesta de Eddie Hearn y Matchroom Boxing por el argentino. Con ese resultado, Cháves llegó a 22-0-0 con 19 nocauts —una tasa de finalización del 86,4%— y quedó posicionado segundo en el ranking WBO, a un solo combate de distancia del campeón Abdullah Mason.

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Alan Veneno Chaves buscará una chance por el título mundial OMB de la categoría ligero