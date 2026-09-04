La mamá de Lowrdez de Bandana habló del hate que recibe su hija por su físico: “Lo veo a diario”

Flor de la V, conductora de Los Profesionales (Elnueve) habló con Mabel, la madre de la cantante Lowrdez de Bandana, sobre el hate que recibe su hija.

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La mamá de Lourdes Fernández, la cantante de Bandana, salió a hablar del hate que recibe su hija y dio un mensaje contundente sobre las críticas al cuerpo ajeno: “La única mirada que importa es la de uno mismo”, afirmó Mabel, médica de profesión, en diálogo con Flor de la V en Los Profesionales, por El Nueve.

La aparición de la madre de Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez— en el ciclo de Flor de la V llegó en medio de la repercusión que generó el descargo público que la cantante publicó en sus redes sociales. Allí, la integrante de Bandana respondió con fuerza a quienes la critican por su físico: “¿Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda?”, escribió en una historia de Instagram, y agregó: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”.

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Mabel confirmó que el tema no le es ajeno a la familia: “Sí, lo veníamos hablando. Lo está trabajando”, dijo ante la conductora. Sin embargo, aclaró que la situación tampoco la toma por sorpresa, dado que como médica convive cotidianamente con casos similares. “Esto que le pasa a Lourdes yo lo veo diario en mi práctica médica. Tampoco me sorprende”, señaló con una sonrisa.

Mabel respaldó a su hija y afirmó que el hate que recibe Lowrdez es un fenómeno que también observa a diario en su práctica médica

La mirada profesional de Mabel le dio un marco particular a su intervención. Explicó que entre sus pacientes jóvenes con problemas metabólicos, el daño que generan las opiniones externas sobre el cuerpo es una constante. “Mi mensaje siempre es que dejen la mirada atrás. La única mirada que importa es la de uno mismo”, sostuvo.

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La conductora de Los Profesionales, Flor de la V, sumó su propia lectura: “Te volvés esclava de las opiniones. Y ahí dejás de disfrutar. No solo te afecta a vos misma, porque ella dice que le afecta el sobrepeso y además le afectan las críticas. Entonces estás metida en un merengue que para la cabeza debe ser insostenible”. Mabel asintió sin dudar.

En un momento del diálogo, Mabel eligió correrse del tema del hate y poner el acento en otro lado: la agenda artística de su hija. “Acá lo que a ella más le importa, y al resto de sus compañeras, es que Bandana se presenta en el Gran Rex y tienen una gira para Mendoza. De lo que hay que hablar de Lourdes...”, dijo, y cerró la idea con una frase corta y directa: “Se fue... punto”.

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El gesto habló por sí solo: para Mabel, el ruido alrededor del físico de su hija opaca lo que realmente está en juego para el grupo, que prepara una nueva etapa sobre los escenarios.

"¡Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda!", escribió la cantante de Bandana en un descargo que publicó en sus redes sociales

El descargo de Lowrdez en Instagram no se limitó a responder las críticas. La cantante también explicó el contexto médico detrás de los cambios físicos que sus seguidores señalan. “Me sacaron el útero, tuve complicaciones”, escribió, y mencionó que debió recibir corticoides y “medicación de todo tipo” para atravesar problemas personales.

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Lourdes Fernández atravesó una histerectomía completa —con extracción del útero y ambos ovarios— a causa de múltiples miomas y un útero agrandado. La operación coincidió con el final de su relación con Leandro García Gómez, quien afronta un proceso judicial por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. En ese contexto, la cantante también debió resignar su proyecto de maternidad.

“La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por no sentirme bien en un cuerpo que no me gusta es una mierda”, escribió Lowrdez en su historia. Una frase que, según su madre, refleja un proceso que Lourdes transita con acompañamiento y que, poco a poco, va trabajando.

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