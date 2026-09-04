Forlán presentó su primera lista de convocados en Uruguay: el histórico que quedó afuera y la alarma que se encendió en Boca

Diego Forlán presentó su primera prelista de convocados como director técnico de Uruguay (EFE/ Gaston Britos)

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La selección de Uruguay presentó este viernes su primera lista de convocados bajo el mando de Diego Forlán. En una experiencia clave para el histórico delantero Charrúa, que fue presentado como entrenador interino de la Celeste, elaboró una nómina preliminar de 46 futbolistas para los amistosos de septiembre y octubre en Asia en la que no aparece Luis Suárez, cuya posible vuelta había sido alimentada por el propio entrenador en los días previos. Hay cuatro jugadores del fútbol argentino, entre los que se encuentra Miguel Merentiel, de Boca Juniors.

La ausencia del Pistolero en la convocatoria terminó con las especulaciones sobre un regreso inmediato del delantero de Inter Miami, que comparte equipo con Lionel Messi. Más allá de que se había retirado a nivel internacional en 2024, Lucho Suárez abrió la posibilidad de volver a colaborar con la selección en los últimos meses y el propio Forlán apuntó en su primera conferencia que todos los jugadores entraban en su consideración.

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“Tengo un cariño enorme con Luis, tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, al ser uruguayo, es una opción. Tiene experiencia, tiene gol, como lo sigue demostrando todos los fines de semana... ¿Por qué no? Eso se verá más adelante”, comentó hace algunas semanas Cachavacha. Finalmente, el regreso no se concretó en esta primera convocatoria preliminar. Suárez es el máximo goleador histórico de la Celeste con 69 goles y 39 asistencias en 143 partidos, y su último encuentro con Uruguay fue el 6 de septiembre de 2024 ante Paraguay en el Centenario de Montevideo.

Luis Suárez se retiró de la selección de Uruguay en 2024, aunque se especuló que se barajó la chance de regresar por pedido de Diego Forlán (Créditos: AFP)

La lista armada por Forlán combina futbolistas consolidados en Europa, nombres del ámbito local y varios jugadores que actúan en el fútbol argentino. Entre los reservados con más experiencia aparecen Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Ronald Araújo (Liverpool), Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) y Darwin Núñez (Diriyah Club).

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En la ofensiva, el foco quedó puesto en Miguel Merentiel, de Boca Juniors, y Agustín Álvarez Martínez, de Talleres de Córdoba. El atacante del Xeneize vuelve a integrar la nómina después de varias citaciones en las que quedó relegado. En caso de formar parte de la lista definitiva, el delantero podría perderse el choque por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing, previsto para el 27 de septiembre.

Otra de las figuras del fútbol argentino que apareció en la lista es Matías Abaldo, campeón del Mundial Sub 20 en 2023 y que milita actualmente en Independiente. En el arco, la presencia del fútbol argentino es marcada. Tras el fin de ciclo de Fernando Muslera, Forlán reservó a Thiago Cardozo, de Belgrano de Córdoba y Santiago Mele, jugador del Rojo de Avellaneda.

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Además, hay múltiples jugadores que pasaron por el fútbol argentino en la nómina: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Alexander Barboza (Palmeiras), Sebastián Boselli (Getafe), Lucas Olaza (Krasnodar), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo) y Rodrigo Bentancur (Tottenham).

El flamante entrenador de la Celeste se refirió a la posibilidad de la vuelta del Pistolero

“Tener ese privilegio es maravilloso. Volví la semana pasada y empecé a ver a aquellas personas que están desde el 99, cuando me tocó entrar a la selección, y fue muy emocionante. Me hicieron sentir que volví a mi casa. Voy a aportar la experiencia y el conocimiento de tantos años. Después de que me retiré, saqué mi lado como entrenador, que es una faceta que siempre me gustó. Hay elecciones en marzo, para mí es un privilegio acompañar a los mejores jugadores uruguayos, es un privilegio”, respondió Forlán sobre su función en la mayor y la posibilidad de continuar hasta 2030.

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Los amistosos que abrirán su ciclo ya tienen fecha y horario. Uruguay jugará ante Japón el 24 de septiembre en Rifu, luego enfrentará a Corea del Sur en Seúl el 28 y cerrará la gira el 6 de octubre en Calcuta frente a India a las 10:30.

LA PRELISTA DE CONVOCADOS COMPLETA DE LA SELECCIÓN DE URUGUAY PARA EL DEBUT DE DIEGO FORLÁN EN EL BANCO

La primera lista de convocados de Diego Forlán como técnico de Uruguay (@Uruguay)