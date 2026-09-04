Crimen y Justicia

Murió la mujer atacada con un hacha por su pareja en Neuquén

Noemí Matamala (49) luchó por su vida durante dos semanas, tras haber sido atacada por Lucas Daniel Serrano (38) en la localidad de Aluminé. El municipio decretó tres días de duelo

Neuquén hacha pareja
El detenido Lucas Daniel Serrano y la víctima, Noemí Matamala
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Noemí Matamala (49) murió este viernes, dos semanas después de haber sido atacada con un hacha por su pareja, Lucas Daniel Serrano (38), en la localidad neuquina de Aluminé. La mujer estaba internada en estado crítico en el Hospital Provincial Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén, y el autor del femicidio se encuentra detenido.

La triste noticia fue informada por la Municipalidad de Aluminé, que además anunció que el Ejecutivo local decretará tres días de duelo. Durante ese período, se suspenderán las actividades municipales, mientras que los servicios esenciales continuarán en funcionamiento.

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En un comunicado, el Municipio expresó su pesar por la muerte de Noemí, acompañó a sus familiares y reclamó celeridad en la investigación. “Aluminé atraviesa un momento de enorme tristeza y conmoción. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todas las personas que hoy sienten su partida. Que su memoria nos encuentre unidos, acompañando y exigiendo justicia”, agregó el intendente local, Diego Victoria.

Femicidio Aluminé Noemí Matamala
La triste noticia fue comunicada por el Muncipio local

El ataque ocurrió el viernes 21 de agosto entre las 19.30 y las 20.40, según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. De acuerdo con la investigación, Serrano regresó a la casa que compartía con Noemí, discutió con ella y se dirigió a un galpón de la propiedad. Allí tomó un hacha y la golpeó en la cabeza.

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La víctima fue traslada al hospital local y luego fue derivada a Zapala. Más tarde, ingresó al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internada con asistencia respiratoria hasta su fallecimiento en las últimas horas.

Serrano fue detenido tras una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría N°29 de Aluminé. En los procedimientos, los investigadores secuestraron el hacha presuntamente utilizada en el crimen.

Poco después del arresto, la Justicia lo había imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La jueza de garantías Laura Barbé le dictó prisión preventiva por cuatro meses y fijó el mismo plazo para la investigación.

Tras la muerte de Noemí, se modificó la calificación legal.

Neuquén hacha detenido
El acusado fue alojado en la Comisaría N°29 de Aluminé

A partir de los testimonios recabados, el fiscal del caso, Marcelo Jofré, señaló la existencia de una relación de violencia previa que no había llegado a la Justicia. De hecho, familiares de la mujer describieron al acusado como una persona agresiva.

Además, Serrano tenía un pedido de captura emitido en septiembre del año pasado por la Justicia de Charata, Chaco. Se trataba de dos causas por delitos contra la integridad sexual y una por un hecho contra la propiedad, que ya habían sido elevadas a juicio.

Según Jofré, esos procesos no avanzaron porque el acusado no se presentó ante las autoridades judiciales. Lo que se sabe hasta el momento es que el detenido residía en Aluminé desde hacía menos de un año.

El funcionario también indicó que no hay elementos que permitan establecer que Serrano estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas cuando atacó a Matamala.

Femicidio Aluminé Noemí Matamala
Noemí tenía 49 años

Luego del fallecimiento de la mujer, la Escuela Especial N°17 de la localidad también difundió un mensaje de despedida para Noemí, quien era conocida en la localidad como “Mimí”. La institución llamó a reflexionar sobre la violencia y pidió construir una comunidad “basada en el respeto, el cuidado, la solidaridad y la vida”.

“Que su partida nos invite a reflexionar como comunidad y a reafirmar nuestro compromiso con una sociedad donde ninguna forma de violencia sea naturalizada, silenciada ni justificada. Hoy elegimos recordar, acompañar, reflexionar y alzar la voz. Porque cada vida importa. Porque cada historia merece ser respetada. Y porque construir una comunidad más humana, empática y libre de violencia es responsabilidad de todos y todas. Que el recuerdo de MIMI nos impulse a mirar al otro con más empatía, a escuchar, a acompañar y, sobre todo, a no permanecer indiferentes”, expresaron.

Una allegada, agregó: “¡Te vamos a recordar con mucho cariño, Mimi! Gran mujer, luchadora de la vida. ¡Y vamos a exigir justicia para que el femicida LUCAS DANIEL SERRANO tenga la máxima pena! Como seres humanos y como trabajadores de la educación, tenemos el compromiso de aplicar la E.S.I. con más fuerza, cariño y perseverancia”.

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