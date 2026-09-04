Guatemala

Transportistas alistan caravana de cien buses al Congreso mientras persisten los bloqueos en Guatemala

La gremial confirmó dos recorridos que partirán desde Mixco y Villa Nueva el próximo miércoles, mientras Provial mantiene cinco puntos cerrados por la protesta contra el alza del diésel

Tres autobuses pintados de varios colores con estructuras cromadas y portaequipajes en el techo están estacionados en fila
La Gremial de Transportistas anunció una caravana de 100 buses hacia el Congreso de Guatemala para reclamar una salida subsidiaria al precio del diésel. (Redes Sociales)
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La Gremial de Transportistas anunció una caravana de 100 buses hacia el Congreso para el miércoles 9 de septiembre, en medio del quinto día de protestas por el alza del diésel y con cinco carreteras aún bloqueadas en Guatemala, una presión con la que el sector busca que el Legislativo avance en el fondo de compensación que reclama ante el encarecimiento del combustible.

La movilización fue definida por las gremiales Gretrucex y Gretexpa, que notificaron a la Gobernación Departamental de Guatemala que las unidades permanecerán frente al Congreso hasta las 18:00 horas o hasta que las autoridades atiendan a los manifestantes. El recorrido se dividirá en dos columnas que saldrán desde Mixco y Villa Nueva.

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Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, el viernes a las 16:02:49 horas de Guatemala seguían cerradas cinco rutas y cuatro ya habían sido habilitadas. A media mañana, los puntos bloqueados llegaron a ser seis.

Frente de un autobús verde y amarillo con detalles cromados, adornos luminosos y la palabra Dallana escrita en el parabrisas
La Gremial de Transportistas anunció una caravana de 100 buses hacia el Congreso de Guatemala para reclamar una salida subsidiaria al precio del diésel. (Redes Sociales)

La caravana partirá desde Mixco y Villa Nueva y convergerá en el Centro Histórico

El primer grupo saldrá del kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, cerca del Molino de las Flores, en Mixco. El segundo iniciará su trayecto en el bulevar Centra Sur, junto al Cenma, en Villa Nueva.

Ambas columnas avanzarán por la calzada Roosevelt, la calzada Raúl Aguilar Batres y la avenida Bolívar hasta confluir en el Centro Histórico de la capital. El destino final será el Congreso de la República.

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Uno de los representantes de la gremial dijo que la intención no es inmovilizar la ciudad: “No es una caravana de mil autobuses porque separaría totalmente la ciudad. La cantidad de buses calculamos que va a estar alrededor de cien unidades, pero es una cantidad suficiente para demostrar que sí podemos nosotros en un momento determinado paralizar la ciudad. No es ese nuestro fin”.

El representante también anticipó afectaciones al tránsito y ofreció disculpas a la población. “Les pedimos disculpas si en un momento determinado el día miércoles les causamos algún atraso adicional en todo este infierno de tráfico que vivimos diariamente”, afirmó.

Cinco bloqueos seguían activos durante la tarde del viernes

La jornada del viernes comenzó de madrugada. De acuerdo con Provial, el primer cierre fue reportado a las 4:31 horas en el kilómetro 46 de la CA-1 Oriente, en Cerinal, Santa Rosa.

A las 6:00 horas se sumaron bloqueos en el kilómetro 60,5 y el kilómetro 68 de la RD-SRO-03, en Santa Cruz Naranjo y Amberes. A las 6:35 horas se registró otro cierre en la quinta avenida y segunda calle de la zona 9, cerca de la Terminal de Buses de la capital.

En el reporte consultado a las 14:20:46 horas continuaban bloqueados Barberena y Cerinal, en la CA-1 Oriente, además del desvío a Santa Cruz Naranjo y Amberes, en la RD-SRO-03, todos en Santa Rosa. También seguía cerrado un punto en la Ciudad de Guatemala, en la 9 avenida entre 9 y 10 calle de la zona 1, que comenzó a las 13:20 horas.

Para esa misma hora habían sido habilitados el kilómetro 71 de la CA-1 Oriente en Cuilapa, el kilómetro 76 de la CA-8 Oriente en Oratorio, el tramo de la zona 9 capitalina junto a la Terminal de Buses y el kilómetro 168 de la Ruta Nacional 19 en Jalapa.

El reclamo central del sector es el precio del diésel. Según el vocero, el combustible tiene una tendencia a llegar a 50 quetzales por galón en el corto plazo, mientras sondeos recientes en distintas zonas del país lo ubican por encima de 44 quetzales por galón en autoservicio.

El gremio atribuye la protesta a la lentitud del Congreso para avanzar con una solución subsidiaria, identificada como fondo de compensación, que amortiguaría parte del impacto del alza. “Tenemos que hacer el esfuerzo como transportistas de entender cuáles son nuestros costos de operación y hacerlos ver, no esconderlos”, sostuvo el vocero, quien además pidió a las municipalidades no intervenir en un asunto que, a su juicio, corresponde al Ministerio de Comunicaciones y a la Dirección General de Transporte.

Documento escrito de la Policía Nacional Civil de Guatemala con texto estructurado en cuatro numerales y logotipos institucionales
Un comunicado de la Policía Nacional Civil de Guatemala detalla cuatro puntos sobre el respeto a los derechos constitucionales, la libre locomoción y el orden durante las manifestaciones. (PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil informó en un comunicado emitido el 4 de septiembre que respalda el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión, pero advirtió que esos derechos no pueden ejercerse en detrimento de la libre locomoción. La institución pidió mantener pasos alternos e intermitentes para permitir el traslado de personas a hospitales y el transporte de medicamentos, insumos sanitarios y alimentos esenciales.

La PNC también señaló que solicitó acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de autoridades de Gobernación para mediar en los puntos de concentración. A la vez, exhortó a los líderes comunitarios a vigilar sus protestas para evitar infiltrados que provoquen disturbios o actos de vandalismo.

La Cámara de Comercio de Guatemala difundió en paralelo un comunicado en el que exige a las autoridades acatar un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Según la entidad, la resolución ordena actuar de inmediato para garantizar la libre locomoción.

La cámara calificó de “ilegal y abusiva” la actuación de los grupos que mantienen los bloqueos, reportados por quinto día consecutivo en distintos puntos del país. Durante la semana se registraron hasta 17 puntos cerrados en rutas de San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y Petén.

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