Honduras: una mujer policía está bajo investigación por la muerte de la infante de Marina Waldina Mejía

Una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con Waldina figura como persona de interés. (FOTO: La Tribuna)

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La investigación por la muerte de Waldina Mejía Valle, infante de Marina de 23 años, cambió nuevamente de dirección.

Después de que la Policía descartara que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta, una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con la joven militar pasó a convertirse en una de las principales personas de interés dentro del expediente.

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El dato fue confirmado por el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayes, quien explicó que la investigación ha logrado reconstruir parte de las últimas horas de Waldina mediante cámaras de videovigilancia.

La recogió en la Base Naval

Según la versión preliminar de las autoridades, la agente llegó el 31 de agosto hasta la Base Naval para recoger a Waldina una vez que esta terminó su jornada laboral.

Posteriormente, ambas habrían sido captadas mientras se desplazaban juntas por distintos sectores de la capital.

En uno de esos registros, según Mayes, se observa lo que aparenta ser una discusión entre las dos mujeres.

Ese episodio se ha convertido en una de las piezas que ahora intenta reconstruir la DPI.

Horas después, alrededor de las 11:00 de la noche, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una alerta sobre una persona herida en un sector cercano a la aldea Mateo.

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La víctima era Waldina. Fue trasladada al Hospital Escuela, donde murió el 1 de septiembre debido a la herida de bala sufrida la noche anterior.

La Policía Nacional descartó que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta. (FOTO: La Tribuna)

Un casquillo puede ser una de las pruebas clave

En la escena del ataque, los investigadores encontraron un casquillo de bala.

Ahora deberá ser sometido a análisis balístico para determinar de qué arma fue disparado.

Uno de los puntos que intenta establecer la investigación es si ese casquillo tiene relación con el arma de fuego asignada oficialmente a la agente policial.

Ese peritaje podría resultar determinante, aunque por sí solo deberá ser contrastado con otros elementos: trayectoria del proyectil, cámaras, comunicaciones, ubicación de las personas involucradas y testimonios.

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Hasta que esas pruebas sean concluyentes, la agente debe ser tratada como persona investigada, no como responsable penalmente establecida.

Waldina Mejía Valle Arzú tenía 23 años y formaba parte de la Fuerza Naval de Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)

De un supuesto robo a una posible relación personal

El cambio resulta significativo porque las primeras informaciones sobre la muerte de Waldina apuntaban a un supuesto asalto para quitarle una motocicleta.

La Policía descartó posteriormente ese móvil.Después comenzó a reconstruir las aproximadamente seis horas transcurridas entre el momento en que la joven salió de la Base Naval y cuando apareció herida.

La identificación de la persona que la recogió permitió avanzar hacia una hipótesis completamente distinta: un posible conflicto dentro del entorno personal de la víctima.

Pero las autoridades todavía no han anunciado un móvil definitivo.

El caso contiene además una dificultad institucional. La persona bajo investigación forma parte de la Policía Nacional, mientras que la DPI —también perteneciente a la estructura policial— desarrolla las pesquisas.

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Ante ese escenario, el director de la Policía solicitó al Ministerio Público que el expediente sea remitido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La decisión busca que una entidad investigativa vinculada al Ministerio Público pueda asumir o acompañar las diligencias y reducir dudas sobre posibles conflictos de interés.

Una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con Waldina figura como persona de interés. (FOTO: Tu Nota)

El expediente entra así en una fase especialmente sensible.

Los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante la discusión captada por las cámaras, quién disparó contra Waldina, qué arma fue utilizada y por qué la joven terminó herida cerca de Mateo.

La existencia de una relación sentimental tampoco demuestra por sí misma un móvil.

Será la evidencia técnica la que permita establecer si la agente tuvo participación en el hecho o si la investigación debe avanzar hacia otra persona.

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Por ahora, el caso que comenzó siendo presentado como un robo ya se transformó en algo completamente diferente: una investigación dentro del círculo más cercano de Waldina Mejía.