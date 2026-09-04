Honduras

Honduras: una mujer policía está bajo investigación por la muerte de la infante de Marina Waldina Mejía

Cámaras habrían captado a Waldina con la agente horas antes del ataque. La DPI analiza un casquillo para determinar si salió del arma asignada a la policía.

Una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con Waldina figura como persona de interés. (FOTO: La Tribuna)
Una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con Waldina figura como persona de interés. (FOTO: La Tribuna)
Guardar

La investigación por la muerte de Waldina Mejía Valle, infante de Marina de 23 años, cambió nuevamente de dirección.

Después de que la Policía descartara que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta, una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con la joven militar pasó a convertirse en una de las principales personas de interés dentro del expediente.

PUBLICIDAD

El dato fue confirmado por el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayes, quien explicó que la investigación ha logrado reconstruir parte de las últimas horas de Waldina mediante cámaras de videovigilancia.

La recogió en la Base Naval

Según la versión preliminar de las autoridades, la agente llegó el 31 de agosto hasta la Base Naval para recoger a Waldina una vez que esta terminó su jornada laboral.

Posteriormente, ambas habrían sido captadas mientras se desplazaban juntas por distintos sectores de la capital.

En uno de esos registros, según Mayes, se observa lo que aparenta ser una discusión entre las dos mujeres.

Ese episodio se ha convertido en una de las piezas que ahora intenta reconstruir la DPI.

Horas después, alrededor de las 11:00 de la noche, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una alerta sobre una persona herida en un sector cercano a la aldea Mateo.

PUBLICIDAD

La víctima era Waldina. Fue trasladada al Hospital Escuela, donde murió el 1 de septiembre debido a la herida de bala sufrida la noche anterior.

La Policía Nacional descartó que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta. (FOTO: La Tribuna)
La Policía Nacional descartó que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta. (FOTO: La Tribuna)

Un casquillo puede ser una de las pruebas clave

En la escena del ataque, los investigadores encontraron un casquillo de bala.

Ahora deberá ser sometido a análisis balístico para determinar de qué arma fue disparado.

Uno de los puntos que intenta establecer la investigación es si ese casquillo tiene relación con el arma de fuego asignada oficialmente a la agente policial.

Ese peritaje podría resultar determinante, aunque por sí solo deberá ser contrastado con otros elementos: trayectoria del proyectil, cámaras, comunicaciones, ubicación de las personas involucradas y testimonios.

Hasta que esas pruebas sean concluyentes, la agente debe ser tratada como persona investigada, no como responsable penalmente establecida.

Waldina Mejía Valle Arzú tenía 23 años y formaba parte de la Fuerza Naval de Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)
Waldina Mejía Valle Arzú tenía 23 años y formaba parte de la Fuerza Naval de Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)

De un supuesto robo a una posible relación personal

El cambio resulta significativo porque las primeras informaciones sobre la muerte de Waldina apuntaban a un supuesto asalto para quitarle una motocicleta.

La Policía descartó posteriormente ese móvil.Después comenzó a reconstruir las aproximadamente seis horas transcurridas entre el momento en que la joven salió de la Base Naval y cuando apareció herida.

La identificación de la persona que la recogió permitió avanzar hacia una hipótesis completamente distinta: un posible conflicto dentro del entorno personal de la víctima.

Pero las autoridades todavía no han anunciado un móvil definitivo.

El caso contiene además una dificultad institucional. La persona bajo investigación forma parte de la Policía Nacional, mientras que la DPI —también perteneciente a la estructura policial— desarrolla las pesquisas.

Ante ese escenario, el director de la Policía solicitó al Ministerio Público que el expediente sea remitido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La decisión busca que una entidad investigativa vinculada al Ministerio Público pueda asumir o acompañar las diligencias y reducir dudas sobre posibles conflictos de interés.

Una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con Waldina figura como persona de interés. (FOTO: Tu Nota)
Una agente policial que habría mantenido una relación sentimental con Waldina figura como persona de interés. (FOTO: Tu Nota)

El expediente entra así en una fase especialmente sensible.

Los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante la discusión captada por las cámaras, quién disparó contra Waldina, qué arma fue utilizada y por qué la joven terminó herida cerca de Mateo.

La existencia de una relación sentimental tampoco demuestra por sí misma un móvil.

Será la evidencia técnica la que permita establecer si la agente tuvo participación en el hecho o si la investigación debe avanzar hacia otra persona.

Por ahora, el caso que comenzó siendo presentado como un robo ya se transformó en algo completamente diferente: una investigación dentro del círculo más cercano de Waldina Mejía.

Temas Relacionados

Marina Waldina MejíaDPIPolicía Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

El Cuerpo de Bomberos de Honduras contabiliza 763 incendios estructurales en lo que va de 2026, una cifra que ya supera los registros del año anterior y que mantiene en alerta a los equipos de emergencia ante el riesgo de una mayor presión sobre las fuentes de agua.

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

La plantación ocupa unas 10 manzanas en Pajuiles, Atlántida, y tenía cerca un laboratorio rústico presuntamente utilizado para procesar pasta base de cocaína.

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras

El testigo protegido afirmó que estuvo presente y vio a la joven desaparecida. También lanzó acusaciones sobre presuntas redes criminales que todavía requieren corroboración judicial.

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras

Honduras pide a Estados Unidos evitar un retorno abrupto y masivo de compatriotas

El embajador Roberto Flores Bermúdez advirtió que el país necesita una transición ordenada para recibir a los hondureños afectados. Washington rechazó la solicitud de un período adicional de gracia para el TPS.

Honduras pide a Estados Unidos evitar un retorno abrupto y masivo de compatriotas

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

La cancelación del TPS para miles de hondureños en Estados Unidos podría reducir el flujo de remesas hacia Honduras y obligar al país a enfrentar nuevos desafíos de empleo y reinserción productiva.

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

TECNO

Los bancos están enfrentando un riesgo digital más preocupante que los ciberataques

Los bancos están enfrentando un riesgo digital más preocupante que los ciberataques

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Geometría, simulación y conectividad eléctrica sin cortes: así es el nuevo metamaterial desarrollado por el MIT

Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

ENTRETENIMIENTO

“The Who nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, afirma Roger Daltrey tras la vuelta de Zak Starkey

“The Who nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, afirma Roger Daltrey tras la vuelta de Zak Starkey

La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny: ¿quiénes son los actores elegidos?

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

MUNDO

Horror en Inglaterra: 4 acusados irán a juicio por matar a una recién nacida y ocultar su cuerpo en una bolsa

Horror en Inglaterra: 4 acusados irán a juicio por matar a una recién nacida y ocultar su cuerpo en una bolsa

La directora de una ONG advirtió que Putin podría profundizar la represión tras las elecciones en Rusia

Tras tomar el control de la cresta de Ali al-Taher en Líbano, Israel lanzó un ataque que dejó dos muertos

Cinco países de la Unión Europea pactaron crear centros de retorno migratorio fuera del bloque a partir de 2027

Donald Trump advirtió nuevamente que Estados Unidos podría atacar el monte Pickaxe en Irán