Guatemala

Guatemala inicia la primera encuesta nacional sobre el uso del tiempo, que busca medir el valor del trabajo no remunerado y las labores de cuidado

El relevamiento del INE abarcará 11.200 hogares en los 22 departamentos y consultará a personas desde los 12 años sobre trabajo, estudio, descanso, traslados, tareas domésticas, cuidados y actividad física

Un hombre con chaleco azul y gorra usa una tableta frente a una mujer con ropa oscura en la entrada de una casa junto a varias plantas
Un encuestador registra los datos de una residente con una tableta digital durante un operativo censal en un domicilio. (INE Guatemala)
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Guatemala comenzó este viernes la primera encuesta nacional sobre tiempo que permitirá medir cómo la población de 12 años o más distribuye las 24 horas del día entre trabajo, estudio, descanso, traslados, tareas domésticas, cuidados y actividad física, con resultados previstos para el próximo año tras un proceso de validación que el INE estima entre cuatro y seis meses.

El estudio abarcará 11.200 viviendas en los 22 departamentos del país y se aplicará durante septiembre, octubre y noviembre. La muestra fue diseñada para producir indicadores nacionales, departamentales y diferenciados entre áreas urbanas y rurales.

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El Instituto Nacional de Estadística informó que la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, conocida como ENUT, es el primer instrumento especializado en Guatemala para medir este tema de manera específica. La entidad busca establecer cuánto tiempo dedica la población a actividades remuneradas y no remuneradas, a la atención de dependientes, a los estudios, a la convivencia familiar, al descanso y a la recreación física.

Durante el acto de lanzamiento, el gerente del INE Óscar Chávez realizó la primera entrevista en una de las viviendas seleccionadas. Según explicó, la encuesta también permitirá conocer cuánto tiempo pasan las personas durmiendo, trasladándose, trabajando o sentadas durante su jornada laboral.

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Seis personas con chalecos azules, gorras e identificaciones oficiales posan en fila frente a la entrada de una vivienda
Un equipo del Instituto Nacional de Estadística posa frente a una vivienda durante una jornada de trabajo de campo. (INE Guatemala)

La encuesta medirá por primera vez el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado

Chávez sostuvo que la realización de la ENUT cubre una deuda histórica en el país porque generará información que hasta ahora no se había recopilado de forma específica y amplia. El funcionario dijo que Guatemala se está “poniendo al día” con una medición que ya se realiza en otros países de la región.

Los datos permitirán cuantificar el valor económico y social de las tareas domésticas no remuneradas y de las labores de cuidado. También podrán desagregarse por sexo, edad y área geográfica para mostrar cómo se distribuyen las ocupaciones entre distintos sectores de la población.

Esa información, de acuerdo con el INE, servirá como insumo técnico para diseñar políticas públicas, programas sociales y decisiones orientadas al desarrollo socioeconómico. La institución remarcó que la encuesta apunta a describir las dinámicas internas de los hogares con una cobertura nacional.

El operativo de campo contará con alrededor de 150 personas. El primer grupo inició labores este viernes y un segundo equipo saldrá el 16 de septiembre para completar el despliegue.

Chávez explicó que todas las viviendas del país tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y que la elección se hace de manera aleatoria mediante un diseño probabilístico, estratificado y por conglomerados. El gerente indicó: “Vamos a estar en los 22 departamentos en áreas urbanas como rurales”.

Un hombre con chaleco azul habla rodeado de micrófonos y reporteros en una calle junto a personal institucional con gorras
Un representante del Instituto Nacional de Estadística brinda una rueda de prensa en la vía pública ante medios de comunicación. (INE Guatemala)

El INE preparó el operativo desde diciembre y prevé publicar resultados en 2025

La preparación de la encuesta comenzó en diciembre del año pasado con el procedimiento de cartografía. Ese trabajo incluyó dos meses de campo y después se realizaron dos pruebas piloto antes del levantamiento definitivo.

El INE señaló que se trata de una encuesta compleja por el tipo de preguntas que deberán responder los hogares. Por esa razón incorporó ajustes metodológicos para facilitar las entrevistas y reducir el tiempo de permanencia de los encuestadores en las viviendas.

Para las visitas domiciliarias, el personal deberá portar chaleco y gorra con el logotipo institucional, carné oficial con fotografía y código QR verificable, además de un dispositivo electrónico para registrar las respuestas. La institución también recordó que la información entregada por la ciudadanía tendrá uso exclusivo para fines estadísticos oficiales y estará protegida por la confidencialidad prevista en la legislación nacional.

En paralelo a la ENUT, el instituto mantiene en campo la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua, un operativo que se desarrolla durante los 12 meses del año para recopilar datos trimestrales sobre empleo e ingresos. Según explicó Chávez, entre ambos relevamientos el INE tiene actualmente alrededor de 300 personas desplegadas en trabajo de campo.

Debido al volumen de información que producirá la ENUT, la entidad deberá procesar y validar los datos antes de difundirlos. Chávez calculó que esa etapa suele tomar entre cuatro y seis meses, por lo que los primeros resultados podrían conocerse durante 2025.

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