“Logan no necesita decir nada, simplemente se lanza”, describe el director creativo sobre Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine presenta un nuevo tráiler.

Guardar

Marvel’s Wolverine, el próximo juego de Insomniac Games, enfrenta una paradoja narrativa de base: ¿cómo construir tensión dramática alrededor de un personaje que se regenera y posee un esqueleto de adamantio? En un podcast del canal Mr. Islah, el director creativo del proyecto explicó que la respuesta estuvo en el diseño de Sabretooth, el antagonista principal.

Según el director, Sabretooth funciona como espejo distorsionado de Logan: comparten habilidades similares, pero el villano opera sin las restricciones morales que definen al protagonista.

PUBLICIDAD

“Sabretooth se siente como si Wolverine simplemente se hubiera soltado de la correa y no se contuviera”, señaló el entrevistador. Para el equipo, ese contraste fue la clave para dotar de vulnerabilidad real a un héroe prácticamente indestructible.

El equipo revisó décadas de historietas para construir la dinámica entre Logan y el Equipo X

El proceso creativo arrancó con una inmersión profunda en el material de origen. “Repasamos esas historias para entender cómo lograr una dinámica que fuera original, parte de una nueva historia, pero que al mismo tiempo se sintiera auténtica”, afirmó el director en declaraciones recogidas por el podcast.

PUBLICIDAD

Insomniac Games revisó décadas de historietas para construir una dinámica original y auténtica entre Logan, Sabretooth y el Equipo X (Difusión)

La figura de Sabretooth sirvió además como puente hacia el pasado de Logan con el Equipo X: por qué lo abandonó, qué significa volver y qué dejó atrás. La actriz Kelly Hu aparece en el juego como Tyger Tiger, un detalle que el entrevistador describió como una grata sorpresa.

Entre todos los tramos del juego, la introducción fue la que más versiones distintas acumuló. El equipo incorporó y descartó elementos en repetidas ocasiones hasta dar con una combinación que transmitiera, en el menor tiempo posible, la esencia de los personajes y sus relaciones.

PUBLICIDAD

El director identificó un momento puntual como su favorito: Logan y Sabretooth dentro de un helicóptero, sin palabras de por medio. “Logan no necesita decir nada. Simplemente se lanza”, describió, antes de referirse a la imagen de un torpedo de adamantio contra un vehículo blindado y al primer despliegue de garras del juego. “Cuando terminamos esas escenas, todo el equipo dijo: ‘Eso es’”, recordó.

El juego comparte universo con Spider-Man

La pertenencia al mismo universo que la saga de Spider-Man de Insomniac le proporcionó al equipo un marco de referencia sobre el nivel de realismo y peso emocional que debía tener el mundo del juego. Sin embargo, varios elementos se dejaron de lado de forma intencional.

PUBLICIDAD

La introducción de Marvel's Wolverine fue la sección que más cambios tuvo hasta condensar la esencia de los personajes y sus relaciones (Insomniac Games/Marvel)

“Necesitábamos ser violentos sin disculpas”, afirmó el director, lo que implicó un tono más maduro y oscuro que el de las entregas anteriores del estudio. El entrevistador lo formuló de manera gráfica: “Si Spider-Man estuviera mirando, diría: ‘Wolverine, no. Para. Para ahora’”. La respuesta del director fue: “No aprobaría esos métodos”.

Las garras son el equivalente al balanceo en tela de araña

La decisión de desarrollar un sistema de pelea propio, sin reutilizar los fundamentos de la saga Spider-Man, fue una de las primeras que tomó el equipo. El combate cuerpo a cuerpo impone una distancia corta permanente con los enemigos, algo que el entrevistador experimentó como un desafío concreto: “Estaba luchando contra ninjas y había una katana clavada en mi espalda. Logan simplemente la arrancó. Un lunes casual”.

PUBLICIDAD

Para el director, las garras cumplen la misma función narrativa y de jugabilidad que el balanceo en tela de araña para Peter Parker: son el vehículo central de expresión del personaje. El sistema resultante premia la agresión constante, castiga la pasividad y obliga al jugador a tomar decisiones tácticas en tiempo real, como qué enemigo priorizar, cuándo romper un combo por presión externa o cómo aprovechar un rival aturdido según el nivel de rabia acumulado.

La mecánica de las garras al rojo vivo no fue mostrada en la demo

La rabia de Wolverine aumenta en escenas clave para alinear la respuesta emocional del jugador con la historia del protagonista (Insomniac Games/Marvel)

Entre los elementos que el equipo decidió no incluir en la sesión de prueba previa, el director mencionó uno en particular: en un momento relativamente temprano de la campaña, Logan introduce las garras en metal fundido dentro de una fundición. El calor extremo les otorga la capacidad de atravesar armaduras “como un cuchillo caliente en mantequilla”, según sus palabras.

PUBLICIDAD

La rabia de Wolverine se activa con lo que el jugador también siente

Uno de los momentos que el entrevistador destacó fue una secuencia en las alcantarillas de Brooklyn, donde Logan descubre cuerpos de mutantes muertos, cada uno con nombre propio. La barra de rabia del personaje aumentó de forma automática, sincronizando la respuesta emocional del jugador con la del protagonista. “Mi corazón estaba en el control”, describió.

Para el director, ese tipo de instancias resume la filosofía de diseño del título: “Lo que hace a los videojuegos especiales es cuando las mejores acciones de la historia son las acciones que el jugador toma”. La construcción gradual hacia el nivel tres de rabia y los golpes críticos fue diseñada específicamente para que el jugador sienta que está interpretando la historia, no solo siguiéndola.

PUBLICIDAD

El actor que presta voz y movimiento a Logan recibió un reconocimiento especial

Liam McIntyre, protagonista del juego Marvel's Wolverine, posa junto a una estatua del personaje en su traje clásico, con un fondo de ciudad destruida (@liam.j.mcintyre)

Al cierre de la conversación, el entrevistador subrayó la atención al detalle en la recreación sensorial del personaje: el cambio en el diseño de sonido cuando Logan activa sus sentidos animales, la animación al aterrizar, los gruñidos. “Después de jugarlo, sigo escuchando sus gruñidos en mi cabeza”, admitió.

Liam, el actor que interpreta a Logan mediante captura de movimiento y actuación de voz, recibió un reconocimiento explícito por parte del entrevistador. El juego se estrenará en PS5 el 15 de septiembre.

PUBLICIDAD