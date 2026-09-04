El hijo de Miguel Ángel Pierri recordó su intervención en el caso Ángeles Rawson: “Yo tenía claro que era un asesino”

Juan Ignacio Pierri recordó su aparición televisiva cuando Miguel Ángel Pierri defendía a Jorge Mangeri por el crimen de Ángeles Rawson

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Juan tenía unos seis años cuando apareció inesperadamente en una entrevista televisiva a su padre, Miguel Ángel Pierri, mientras el abogado defendía a Jorge Mangeri por el crimen de Ángeles Rawson. La escena quedó registrada y, más de una década después, el joven recordó en Infobae al Regreso qué había pasado aquella noche y cómo vivió de chico la exposición que rodeaba a su familia.

“Yo lo que recuerdo, como dije anteriormente, es que lo escuché en la tele y, bueno, yo no tomé conciencia de que Miguel esté defendiendo a un asesino”, contó. En su casa se hablaba del caso y él seguía las noticias por televisión, aunque todavía no tenía dimensión de todo lo que estaba ocurriendo.

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Según relató, su aparición frente a las cámaras fue completamente espontánea. “Yo miraba mucha tele en casa y miraba cómo en los programas se debatían. Entonces, bueno, dije: ‘Me voy a meter, ya fue’, y ahí quedó”. La entrevista buscaba mostrar cómo era la vida cotidiana de la familia de un abogado que estaba al frente de una de las causas más mediáticas de ese momento.

Su madre incluso le había pedido que intentara no hablar. “Me acuerdo que mi vieja me dijo que vaya, pero tratá de no hablar porque yo hablaba hasta por los codos”, recordó. Además, aquella noche no había niñera, por lo que terminó acompañando a sus padres y quedó frente a las cámaras.

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Juan Ignacio Pierri afirmó sobre Jorge Mangeri: “Yo tenía claro que era un asesino” al evocar el crimen de Ángeles Rawson (Infobae en Vivo)

Con el tiempo, Pierri entendió de otra manera aquella intervención. “La inocencia de un nene terminó diciendo la verdad”, sostuvo al recordar una escena que todavía hoy le mencionan.

Durante la charla, también volvió sobre el clima que se vivía alrededor del caso y sobre la exposición de otras personas vinculadas a la investigación. Federico Fahsbender recordó cómo, antes de que Mangeri quedara definitivamente en el centro de la causa, las sospechas también habían recaído sobre Sergio Opatowski, padrastro de Ángeles.

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Pierri coincidió en que Opatowski había sido uno de los principales apuntados por los medios. “Por el periodismo era uno de los más apuntados hasta que Mangeri empieza a ser nombrado”, afirmó. Según recordó, parte de esas sospechas estaba relacionada con su manera de hablar y con la imagen que transmitía frente a las cámaras.

Pero el foco de la conversación volvió rápidamente a su experiencia personal. Juan Ignacio creció viendo móviles de televisión frente a su casa y terminó naturalizando una situación que para cualquiera de sus amigos era extraordinaria. “Es una época la cual yo disfruté muchísimo, porque me acuerdo que venían los móviles a casa”, contó.

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El hijo de Miguel Ángel Pierri contó que su intervención en TV fue espontánea mientras en su casa se seguía el caso Ángeles Rawson

Hasta ese punto, la presencia de periodistas y cámaras formaba parte de su cotidianeidad. “Yo a veces iba con un amigo a casa y pasábamos detrás de las cámaras y para mí era algo normal. Él me decía: ‘¿Por qué está todo esto?’”, relató.

Aziz le preguntó cómo entendía, siendo tan chico, que su padre estuviera defendiendo a un hombre acusado de un crimen. Pierri fue directo: “Yo tenía claro que era un asesino”. Con el paso de los años, sin embargo, su mirada sobre la tarea de un abogado penalista cambió.

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“Hay muchas veces al abogado le toca defender a un tipo que no es ejemplo de nada”, explicó. En ese sentido, consideró que la responsabilidad del defensor pasa por garantizar que una persona tenga una defensa adecuada más allá del delito que se le atribuya. Fahsbender aportó otra mirada sobre ese punto: “El abogado defensor no es un cómplice, no es un sacapresos. Es el tipo que tiene que ofrecer la mejor defensa técnica posible”.

La conversación también llevó a hablar de Miguel Ángel Pierri, aunque desde un lugar mucho más personal. Juan Ignacio contó que la relación entre ambos atravesó distintos momentos y que hoy prefiere llamarlo por su nombre.

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“Tuvimos nuestras diferencias con Miguel. Él se ha equivocado mucho como padre, como novio de mamá. Entonces yo tomé partido y, bueno, por eso le digo Miguel ahora”, explicó.

La charla sobre el caso Ángeles Rawson también repasó que Sergio Opatowski fue uno de los principales apuntados por los medios antes de que Jorge Mangeri quedara en el centro de la causa (NA)

En cambio, señaló a Marcelo Biondi, actual esposo de su madre, como la persona que reconoce como figura paterna. “Yo no lo siento como padre, sino que yo siento como papá al doctor Marcelo Biondi, que hoy en día es esposo de mi mamá y fue el que a mí me crió”, afirmó.

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Ese vínculo también está relacionado con el camino que eligió para su futuro. Juan Ignacio estudia Derecho en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y trabaja junto a Biondi. Su intención es dedicarse al derecho penal. “Quiero dedicarme al tema, ser abogado penalista”, contó.

La experiencia de haber crecido cerca de causas policiales también influyó en su manera de entender ese mundo. Sin embargo, admitió que hay casos que le costaría defender por una cuestión personal. “Si no ofrecen mucha plata, yo a un violador no lo defendería, la verdad. Tengo una hermana más chica, entonces como que me pega un poco eso”, dijo.

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A los 19 años, aquella escena que protagonizó cuando era un niño quedó convertida en un recuerdo de otra etapa. Pero Pierri reconoce que haber crecido rodeado de abogados, periodistas y causas de alto impacto también dejó una marca en su forma de ver el mundo. “Me ayudó también a estar mucho más pillo, a ser más despierto a la hora de caminar en la calle, estar más atento”, concluyó.

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