El exembajador argentino en el Reino Unido Carlos Sersale analizó los anuncios de Milei y el rol clave de Ushuaia

Carlos Sersale planteó que la cuestión Malvinas debe integrarse a una estrategia sobre el Atlántico Sur, Tierra del Fuego, la Antártida y la plataforma continental

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La cuestión Malvinas debe dejar de pensarse como un conflicto aislado y pasar a formar parte de una estrategia más amplia sobre el Atlántico Sur. Esa es una de las principales conclusiones que planteó Carlos Sersale, exembajador argentino en el Reino Unido y exdirector del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

Para el diplomático, la discusión debe incorporar la plataforma continental, Tierra del Fuego, la Antártida, los recursos energéticos y la infraestructura de la región. “Es la primera vez que un político argentino, un líder y presidente además, pone el tema Malvinas en el contexto del Atlántico Sur: plataforma continental, Tierra del Fuego y Antártida”, sostuvo.

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Sersale consideró que esa perspectiva permite pensar una política de largo plazo que no dependa exclusivamente de las negociaciones diplomáticas con Londres. En su visión, la Argentina necesita generar presencia y capacidades concretas en el territorio para ampliar su margen de acción.

Ushuaia como plataforma antártica

Uno de los puntos centrales de su propuesta es convertir a Ushuaia en una plataforma logística para la actividad antártica. La ciudad fueguina, sostuvo, puede transformarse en un punto estratégico no solamente para las operaciones argentinas, sino también para otros países que mantienen bases en el continente blanco.

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El exembajador sostuvo que los anuncios de Milei ubican por primera vez a Malvinas en el contexto del Atlántico Sur y la presencia antártica (Infobae en Vivo)

“Tratar de intentar tener Ushuaia como base de acceso a la Antártida”, planteó, al vincular ese objetivo con la necesidad de desarrollar infraestructura y fortalecer la presencia argentina en la región.

En ese marco, valoró el proyecto de Base Naval Integrada de Ushuaia, que contempla la participación de las tres Fuerzas Armadas. Según explicó, la dimensión integrada resulta necesaria para sostener las operaciones hacia la Antártida y garantizar el acceso a las bases argentinas durante todo el año.

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Ante la posibilidad de que Estados Unidos participe en el proyecto, Sersale marcó una condición respecto del control operativo. “Lo ideal sería que sea manejada por las Fuerzas Armadas Argentinas”, afirmó. Aclaró que puede existir cooperación y apoyo logístico extranjero, pero insistió en que la conducción debe permanecer en manos nacionales.

La apuesta, además, podría generar una nueva centralidad para Ushuaia. “Si vos tenés Ushuaia como punto de referencia para que todos los países que tienen bases empiecen a basarse desde la logística en Ushuaia, me parece que es un gol”, sostuvo.

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Para el exembajador, esa infraestructura también debe vincularse con el potencial energético de la Patagonia. “La cuenca de hidrocarburos no es Neuquén, termina en la Isla de los Estados”, afirmó, y sostuvo que cualquier estrategia de inversión energética debe contemplar a Tierra del Fuego y a la Patagonia como un conjunto.

La propuesta de largo plazo combina negociación, infraestructura, desarrollo regional, herramientas económicas y una política exterior que vaya más allá de una nota verbal (Foto AP/Esteban Félix)

Sea Lion y las herramientas económicas

Otro de los ejes de la entrevista fue el proyecto Sea Lion y la decisión argentina de endurecer las condiciones para las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas offshore vinculadas con las islas.

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Sersale relativizó la necesidad económica que tendrían los habitantes de Malvinas de desarrollar ese proyecto y sostuvo que la principal fuente de ingresos de las islas continúa siendo la actividad pesquera. A su entender, la relevancia de Sea Lion debe analizarse también desde el contexto geopolítico internacional y la competencia por recursos estratégicos.

En ese escenario, consideró que el Atlántico Sur puede adquirir una importancia creciente para las grandes potencias. Mencionó la disputa entre Estados Unidos y China por petróleo, minerales estratégicos y rutas marítimas, además del creciente interés sobre el Ártico y Groenlandia. “En algún momento el Atlántico Sur pasa a ser prioridad”, sostuvo.

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Frente a las sanciones contra empresas que operen en la zona, el exembajador planteó una estrategia que vaya más allá de castigar a las compañías involucradas. La intención, según explicó, debería ser utilizar el peso del mercado argentino para generar un dilema entre participar de Sea Lion o mantener y ampliar inversiones en la Argentina.

Carlos Sersale afirmó que cualquier cooperación extranjera en Ushuaia puede aportar logística, pero el control operativo debe quedar en manos argentinas (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Lo importante no es solamente el efecto inmediato, es que esto te permite a vos tener un paquete de negociación con todas las empresas interesadas en invertir en Argentina”, afirmó.

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Sersale también propuso incorporar la pesca a esa estrategia y priorizar, cuando sea posible, mecanismos de asociación comercial. “Si te podés asociar, mejor”, planteó, al considerar que la Argentina debería utilizar sus herramientas legales y económicas para intentar generar negocios conjuntos y aumentar su capacidad de negociación.

En ese punto, marcó una diferencia entre las declaraciones diplomáticas y la capacidad efectiva de la Argentina para actuar sobre empresas que tienen intereses dentro del país. “Sirve para las empresas que quieren operar específicamente en Argentina. Ahí tenés jurisdicción”, señaló.

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Según su análisis, esa situación puede convertirse en un factor de presión relevante para las grandes compañías energéticas que evalúan inversiones offshore en distintas cuencas argentinas. Si participar de un proyecto vinculado con las islas implica poner en riesgo otros negocios, las empresas podrían reconsiderar su posición. “Necesitás inteligencia más que derecho internacional”, resumió.

Una estrategia de largo plazo

Sersale insistió en que la recuperación de las islas no puede plantearse como un objetivo inmediato ni depender exclusivamente de una discusión diplomática. Su propuesta es avanzar de manera gradual, combinando negociación, desarrollo territorial, infraestructura, inversiones y presencia regional.

Carlos Sersale afirmó que cualquier cooperación extranjera en Ushuaia puede aportar logística, pero el control operativo debe quedar en manos argentinas (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Una estrategia tiene que tener sus tiempos, ver cómo las negras juegan y paso a paso ir tema por tema”, afirmó. En esa lógica, consideró que los instrumentos jurídicos existentes permiten avanzar en cuestiones de cooperación sin abandonar el reclamo de soberanía.

También planteó que el desarrollo de infraestructura puede convertirse en una herramienta de política exterior. Citó como ejemplo proyectos vinculados con la exportación de gas natural licuado y destacó la posibilidad de aprovechar las capacidades argentinas en materia energética y logística para modificar los incentivos de otros actores. “Hay que hacer la infraestructura y la logística. Eso ahora sí. Es desarrollo regional”, sostuvo.

La misma mirada aplicó a la relación con Chile y al vínculo entre Punta Arenas y las islas. Para Sersale, la respuesta argentina no debería limitarse a una protesta formal porque existe un entramado económico, territorial y energético mucho más amplio entre ambos países. “El paquete es más grande”, resumió.

En definitiva, el exembajador propuso que la cuestión Malvinas sea abordada como parte de una estrategia integral sobre el Atlántico Sur: reforzar Ushuaia y la presencia antártica, desarrollar infraestructura, aprovechar el potencial energético, utilizar las herramientas económicas disponibles y construir una política exterior de largo plazo. “No se resuelve con una nota verbal”, concluyó.

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