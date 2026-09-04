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Quiénes son los ocho nuevos convocados para MasterChef Celebrity en Telefe

El programa empezó a completar su nómina y dieron a conocer las figuras el mundo del deporte, las redes sociales y la actuación aceptaron el desafío de ser parte del reality conducido por Wanda Nara

La hija de Ricardo se animó al desafío de cocinar en las cocinas más famosas (Video: Cortá por Lozano-Telefe)
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MasterChef Celebrity, el programa que conduce Wanda Nara, comenzó a definir su elenco y Telefe confirmó en las últimas horas ocho nuevas incorporaciones al ciclo de cocina más popular de la televisión argentina. Se suman a los ya anunciados Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Luck Ra y L-Gante, y entre los recién confirmados hay una hija de un ícono del espectáculo, un humorista conocido por su humor ácido, una conductora que marcó el rating del baile y un actor al que en el propio programa confundieron de nombre.

A medida que se acerca la fecha para iniciar las grabaciones, los nombres se van revelando al aire de los programas de la señal y por medio de las redes sociales del propio programa. En este caso los ocho nuevos nombres son Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles y Morena Beltrán.

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Los anuncios se hicieron desde Cortá por Lozano (Telefe), donde Vero Lozano condujo un juego de pistas con su panel para ir revelando a cada participante. En el caso de Fort, la conductora la presentó con afecto: “Es mi amiga Martita Fort”, y agregó que fue “uno de los mejores divanes que hemos tenido acá, ella y su hermano”. El panel también remarcó su costado mediático al recordar que “estuvo en PH, dio que hablar” y señalar que en redes sociales la comenzaron a vincular con L-Gante, otro de los participantes confirmados.

Mosaico con imágenes promocionales y nombres de los participantes del programa MasterChef Celebrity sobre un fondo rojo y negro
Así anunciaron en redes sociales las nuevas incorporaciones al programa que conduce Wanda Nara (Instagram)

El anuncio de Robles también ocupó parte del juego al aire. Lozano fue enumerando pistas sobre su paso por México, sus estudios de actuación y televisión, y su recorrido como panelista y conductora, hasta que una integrante del panel arriesgó: “La mujer de Suar. Rocío. Rocío Robles”. Cabe recordar que Adrián Suar forma parte de la gerencia de canal Trece por lo que la pareja competirá en el rating.

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El turno de Presta estuvo marcado por el humor. Las pistas sobre su carrera —pelado, divertido, humorista, exfiambrero, con trabajo junto a Marcelo Tinelli y experiencia en stand up— fueron guiando al panel hasta que Juariu lo confirmó al aire: “El que se suma a MasterChef Celebrity es un personajón y es ¡Sebastián Presta!”. Luego, Lozano destacó una de las características que podría trasladar al reality: “No sé cuánto sabe cocinar, pero maneja muy bien el humor negro”.

La nueva tanda de confirmaciones reúne perfiles de recorridos muy distintos dentro del espectáculo y el deporte. Nair Calvo desarrolló su carrera como actriz, cantante y conductora, con pasos por tiras y musicales, y actualmente está protagonizando Annie junto a Lizy Tagliani. Fort ganó visibilidad en los medios y las redes como hija de Ricardo Fort, con apariciones televisivas que la ubicaron como una de las figuras jóvenes más seguidas del mundo del espectáculo. Pachu construyó una trayectoria extensa en el humor y la televisión, con participación en programas de gran audiencia y un vínculo sostenido con el entretenimiento popular.

Nazareno logró salir de la sombra del apellido familiar y se consolidó como actor en cine, teatro y televisión, mientras que Presta se afirmó como comediante y actor a partir de sketches, stand up y trabajos en programas humorísticos. En el caso de Migliore, su nombre remite al fútbol profesional, con una carrera como arquero en clubes de primera división. Robles combinó baile, panelismo, conducción y actuación, y Morena se instaló como una de las periodistas deportivas de mayor proyección en la televisión y las plataformas digitales.

La novia de Adrián Suar se sumó al desafío de las cocinas más famosas (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Todavía no hay información sobre la fecha de inicio del reality de cocina. Sin embargo, la expectativa ya puede notarse en redes sociales. El panel de jueces estará compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien ocupará el lugar de Donato di Santis. Este último optó por no volver a formar parte de las cocinas más conocidas.

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