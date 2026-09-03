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Luisana Lopilato coincidió con Lali Espósito y fulminó a Mariano Martínez: “Pasó tanto tiempo”

La actriz pasó por el ciclo de OLGA para presentar “Pepita, la pistolera” y sorprendió al ubicar a su excompañero de “Alma pirata” como la experiencia laboral menos grata de su lista

Luisana Lopilato ubicó a Mariano Martínez en el último lugar de un ranking de colegas durante su paso por OLGA para presentar “Pepita, la pistolera” (Video: Sería Increíble, OLGA)
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Luisana Lopilato ubicó a Mariano Martínez, su expareja entre 2004 y 2006, en el último lugar de un ranking de colegas con los que trabajó a lo largo de su carrera. La definición se dio durante su participación en “Sería increíble”, el ciclo que conduce Nati Jota en OLGA, adonde la actriz llegó para presentar su película “Pepita, la pistolera”. La postura de Lopilato se conoció apenas unos días después de que Lali Espósito, otra expareja del actor, descartara de manera contundente la posibilidad de volver a trabajar con él.

La dinámica del streaming consistía en ordenar del uno al diez a distintas figuras con las que la actriz compartió elenco a lo largo de su trayectoria, donde el número uno representaba la mejor experiencia y el diez, la peor. El primer nombre en aparecer fue el de Darío Lopilato, su hermano y compañero en “Casados con hijos”, a quien ubicó de manera inmediata en el primer puesto. La situación cambió cuando aparecieron en pantalla las imágenes de Martínez, con quien compartió elenco en “Alma pirata” (2006).

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Luisana Lopilato recordó que trabajó con Mariano Martínez en “Alma pirata” y lo calificó con un diez como la peor experiencia de su lista
Luisana Lopilato recordó que trabajó con Mariano Martínez en “Alma pirata” y lo calificó con un diez como la peor experiencia de su lista

“Mariano Martínez, trabajé con él en Alma pirata”, reconoció Lopilato con cierta incomodidad al ver la fotografía de su expareja. Toto Kirzner, uno de los panelistas del ciclo, le sugirió que lo ubicara en el séptimo lugar de la tabla, pero la actriz rechazó la propuesta y fue por más. “¡Pará! Son un montón, trabajé con mucha gente y era muy chica... ¡Diez!”, lanzó, entre risas del resto de la mesa. Ante la reacción del estudio, insistió con su argumento: “Trabajé con mucha gente”.

Antes de definir la posición de Martínez, Lopilato había intentado justificar cierta falta de memoria sobre esa etapa de su vida a partir de la maternidad. “Pasó tanto tiempo, chicos, que me hice madre y es muy loco porque mi vida empezó desde que tengo hijos. No tengo memoria... ¿Cómo es que mis hijos no estuvieron en mi vida todo el tiempo? Empiezo a recordar desde esa época, y me pasa mucho con los proyectos también”, explicó la actriz, radicada en Canadá desde su casamiento con el cantante Michael Bublé.

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A solas Fabian Mazzei
Luisana Lopilato y Mariano Martínez fueron pareja entre 2004 y 2006 y la relación terminó durante las grabaciones de “Alma pirata”

Lopilato y Martínez se conocieron en 2004, durante un viaje de prensa a Brasil, cuando ella tenía 17 años y él, 26. El noviazgo se extendió por casi dos años y terminó en 2006, en medio de las grabaciones de “Alma pirata”, la ficción de Cris Morena en la que ambos compartían elenco junto a Nicolás Vázquez. En su momento circularon versiones que atribuían la ruptura a celos de Martínez por las escenas románticas que Lopilato protagonizaba con Vázquez, aunque ninguna de las partes confirmó públicamente esa versión.

La postura de Lopilato llegó pocos días después de que Lali Espósito, en un stream con Martín Cirio, descartara de plano la posibilidad de volver a trabajar con Martínez, con quien también mantuvo una relación sentimental en el pasado. “Con Mariano no, con Mariano no. Sinceramente, qué paja. ¡Qué paja!”, había respondido la cantante entre risas, en contraste con la buena relación que aseguró conservar con otras exparejas.

Además de definir a Martínez como el peor recuerdo laboral de su lista, Lopilato completó el resto del ranking con otras figuras de su carrera. Ubicó a Guillermo Francella y Florencia Peña, sus compañeros en “Casados con hijos”, en los puestos dos y tres, respectivamente, y a Benjamín Rojas en el número siete. También incluyó a Camila Bordonaba, su excompañera en “Rebelde Way”, a quien colocó en el puesto cinco y describió como “familia”, pese al distanciamiento que mantuvieron durante varios años. Al cierre de la ronda, ubicó a Nicolás Vázquez en el octavo lugar de la tabla, sin dar mayores precisiones sobre esa elección.

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