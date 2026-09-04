¿El régimen se queda sin periodistas? Universidad de La Habana busca alumnos de otras carreras para Periodismo

La Universidad de La Habana abrió una convocatoria extraordinaria para trasladarse a Periodismo en el curso 2026-2027. (Cortesía: Facultad de Comunicación)

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La Universidad de La Habana abrió una convocatoria extraordinaria para estudiantes de otras carreras que quieran trasladarse a Periodismo en el curso 2026-2027. La iniciativa, difundida el 2 de septiembre por la Facultad de Comunicación, expone las dificultades para cubrir la demanda de profesionales en los medios alineados al régimen cubano, según el análisis del periodista independiente José Raúl Gallego.

El llamado está dirigido a alumnos universitarios “interesados en trasladarse a los estudios de Periodismo”. Los aspirantes deberán rendir un examen de aptitud los días 11 y 12 de septiembre.

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De acuerdo con el texto publicado en Facebook, la prueba evaluará “conocimientos de cultura general, información de actualidad, redacción y dominio del lenguaje”. La convocatoria no precisa cuántas plazas están disponibles ni cuántos estudiantes esperan incorporar a la carrera.

La prueba para ingresar a Periodismo evaluará cultura general, actualidad, redacción y dominio del lenguaje. (Cortesía: Facultad de Comunicación)

Régimen cubano enfrenta dificultades para retener periodistas

La decisión llega en un momento en que el sistema oficial de medios enfrenta problemas para captar y retener graduados de Periodismo, de acuerdo con Gallego, quien vinculó la medida con un deterioro sostenido de las matrículas y con la salida de profesionales hacia otros sectores.

Gallego sostuvo que la carrera ha perdido atractivo entre los jóvenes por varias razones, entre ellas la emigración, los bajos salarios, la censura y las discrepancias políticas con la línea editorial de los medios controlados por el régimen.

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“Cada vez la cantidad y la calidad de las matrículas para la carrera de Periodismo es inferior”, afirmó Gallego. También señaló que una parte de los egresados opta por no incorporarse a redacciones oficialistas o abandona esos puestos después de un tiempo.

“Los medios están vacíos, incluso los nacionales”, escribió. Gallego también sostuvo que el problema no se limita al ingreso de alumnos, sino que alcanza al ejercicio profesional una vez terminada la formación académica. Según su análisis, muchos graduados encuentran obstáculos para desarrollar una carrera periodística dentro de las estructura oficialista.

Entre los factores que mencionó figura la exigencia de una adhesión ideológica al sistema político cubano. El periodista consideró que esa condición ha pesado sobre los criterios estrictamente académicos o profesionales para acceder a la carrera.

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Jasé Raúl Gallego sostuvo que la carrera de Periodismo perdió atractivo por la emigración, los bajos salarios, la censura y las discrepancias políticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También citó la imposición del servicio militar obligatorio a mujeres seleccionadas para estudiar Periodismo. Gallego afirmó que la medida afectó a un grupo que solía tener presencia mayoritaria en las aulas y que la decisión respondió a la intención de reforzar el control político sobre los futuros comunicadores.

“El problema es sistémico porque cada vez es más difícil ser parte de un sistema que te obliga a mentir públicamente”, planteó.

El periodista recordó que la Universidad de La Habana impulsó un proceso parecido durante el curso 2009-2010, cuando él terminaba sus estudios. Según relató, aquella convocatoria tuvo el respaldo del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

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Gallego aseguró que, en esa oportunidad, la incorporación y graduación de los nuevos alumnos fue tratada como una “tarea política”. A su juicio, el regreso de este mecanismo más de 15 años después refleja que las dificultades de captación y permanencia no fueron resueltas.