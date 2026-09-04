El ‘transcriptor invisible’ de Chrome: cómo convertir cualquier video o pódcast en notas instantáneas

La función actúa como un transcriptor visual instantáneo sobre cualquier reproductor de video o audio abierto en el navegador. REUTERS/Dado Ruvic

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Google Chrome incorpora una función capaz de transformar cualquier video, pódcast o conferencia en un flujo de texto legible en tiempo real, sin depender de servicios externos ni de conexión a internet para procesar el audio. Se trata de los Subtítulos automáticos, conocidos también como Live Captions, una herramienta pensada para quienes necesitan tomar notas mientras consumen contenido audiovisual.

La particularidad de esta función radica en que el reconocimiento de voz ocurre de manera local, dentro del propio navegador. Eso implica que el audio nunca sale de la computadora del usuario hacia un servidor externo, lo que reduce el riesgo de exposición de información sensible y evita la demora que suele generar el envío de datos a la nube para su procesamiento.

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Reconocimiento de voz local sin conexión a servidores externos

Los Subtítulos automáticos de Chrome funcionan mediante modelos de aprendizaje automático integrados directamente en el navegador. A diferencia de otras soluciones de transcripción que dependen de un servicio remoto, este sistema procesa el sonido que emite la computadora sin transmitirlo a ningún servidor externo.

Los Subtítulos automáticos de Chrome funcionan mediante modelos de aprendizaje automático integrados directamente en el navegador. (Captura Google / Infobae)

Esa característica tiene dos consecuencias directas. La primera es la privacidad: ninguna palabra pronunciada durante una conferencia, un pódcast o una clase queda registrada fuera del equipo del usuario. La segunda es la velocidad: al no existir un intercambio de datos con servidores remotos, la transcripción aparece en pantalla sin la latencia apreciable que suele afectar a otras herramientas de subtitulado automático.

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Para quienes cubren temas de tecnología, esta combinación resulta particularmente útil. Los eventos del sector suelen incluir presentaciones en inglés cargadas de acrónimos, nombres de arquitecturas de software o hardware y terminología especializada.

La función actúa como un transcriptor visual instantáneo sobre cualquier reproductor de video o audio abierto en el navegador, ya sea YouTube, Vimeo, plataformas propias de conferencias, pódcast web o grabaciones locales.

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Subtítulos automáticos de Chrome es una herramienta pensada para quienes necesitan tomar notas mientras consumen contenido audiovisual. (Google)

En términos prácticos, esto significa que cualquier persona puede activar los subtítulos automáticos, reproducir contenido con audio en inglés u otro idioma configurado y obtener, en cuestión de segundos, un texto en pantalla sincronizado con lo que se está escuchando, sin necesidad de instalar programas adicionales ni de pagar por un servicio de transcripción externo.

Cómo activar los subtítulos automáticos en Chrome paso a paso

El proceso de activación se realiza desde la configuración general del navegador y no requiere permisos especiales ni extensiones adicionales. El primer paso consiste en abrir el menú de tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha de Chrome y seleccionar la opción Configuración.

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Dentro del menú lateral izquierdo de esa pantalla aparece la sección Accesibilidad, que concentra todas las herramientas relacionadas con la experiencia de navegación adaptada a distintas necesidades. Quien prefiera un atajo puede escribir directamente chrome://settings/accessibility en la barra de direcciones y presionar Enter para llegar al mismo lugar sin pasar por los menús.

El proceso de activación se realiza desde la configuración general del navegador y no requiere permisos especiales ni extensiones adicionales. Photo: Fabian Sommer/dpa

Una vez dentro de esa sección, hay que ubicar la opción Subtítulos automáticos y activar el interruptor correspondiente. La primera vez que se enciende esta función, Chrome descarga de manera automática un paquete liviano de archivos de voz y reconocimiento de idioma, necesario para que el procesamiento pueda realizarse de forma local en la computadora.

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Ese proceso de descarga inicial es el único momento en que la función requiere una conexión activa a internet. Una vez completada esa descarga, el reconocimiento de voz queda disponible sin depender nuevamente de la red.

Personalización de idioma y apariencia de los subtítulos

Debajo del interruptor principal, Chrome permite agregar idiomas adicionales para los subtítulos automáticos. Esta opción resulta relevante cuando la conferencia o el evento tecnológico que se está siguiendo utiliza un idioma distinto al configurado por defecto en el navegador.

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La ventana flotante de Live Captions cumple una función exclusivamente visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sección también incluye un acceso llamado Preferencias de subtítulos, donde se puede ajustar el tamaño del texto, el color de la letra y la opacidad del fondo de la ventana emergente. Estos ajustes permiten adaptar la visualización según el tipo de monitor utilizado o las condiciones de luz del entorno de trabajo.

Con la función activada y configurada, basta con abrir la página web o el video donde se transmite el contenido de interés. Apenas comienza el audio, aparece una ventana flotante y desplegable en la parte inferior de la pantalla, que muestra la transcripción en tiempo real de lo que se escucha, ya sea una charla técnica, un pódcast o una grabación local abierta en el navegador.

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Cómo extraer el texto transcrito para tomar notas sin escribir a mano

La ventana flotante de Live Captions cumple una función exclusivamente visual: no permite seleccionar ni copiar el texto directamente con el ratón. Esto significa que, si el objetivo es incorporar esa transcripción a un documento de notas, hace falta recurrir a una herramienta complementaria.

El sistema de Chrome procesa el sonido que emite la computadora sin transmitirlo a ningún servidor externo.

Una de las alternativas disponibles consiste en aprovechar el dictado por voz integrado en el sistema operativo, que puede capturar el audio que sale de los propios altavoces de la computadora mientras se reproduce el video o el pódcast. Para eso, conviene abrir primero la aplicación de notas donde se quiere volcar el contenido, como Google Docs, Keep, Word o Notion, y ubicarla al lado de la ventana del navegador.

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En equipos con Windows, la herramienta de dictado se activa con la combinación de teclas Windows más H. En equipos Mac, el mismo resultado se obtiene al presionar dos veces la tecla Fn, o mediante el atajo Cmd más Dictado. En ambos casos, una vez activada la función, el sistema comienza a escuchar el audio ambiente.

A partir de ese momento, basta con iniciar la reproducción del video o el archivo de audio: el sistema operativo detecta el sonido que emiten los altavoces y lo transcribe automáticamente dentro del documento abierto, sin que el usuario necesite escribir manualmente lo que escucha ni copiar texto desde la ventana flotante de subtítulos.