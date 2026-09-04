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Las enigmáticas imágenes que publicó Wanda Nara en sus historias y el guiño a Mauro Icardi

La conductora mostró una escena con velas, rosas y una camiseta en primer plano, una combinación que disparó todo tipo de lecturas

La furia en redes de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “En mi gestión no recuerdo fotos borracho”
Wanda Nara publicó historias de Instagram con una camiseta del Galatasaray y reavivó las especulaciones sobre Mauro Icardi
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Wanda Nara compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram que generaron especulaciones inmediatas entre sus seguidores por la presencia de una camiseta del Galatasaray, club en el que jugó, hasta la última temporada, su exmarido y padre de sus hijas, Mauro Icardi. La escena mostró una mesa cubierta de velas encendidas, rosas rojas, collares de perlas, cadenas doradas y distintos objetos dispuestos de manera particular, entre los que se destacaba la prenda deportiva del futbolista.

En las imágenes, que parecen generadas con inteligencia artificial, la conductora aparece de pie junto a la mesa, vestida con un blazer de cuero negro, mientras observa el conjunto de elementos dispuestos frente a ella. Entre los objetos que integraban la composición se distinguen velas de distintos tamaños, una figura de caballo, un carretel de hilo rojo, cristalería y la camiseta naranja y bordó del club turco, ubicada en el centro de la escena junto a una vela encendida colocada sobre ella.

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Las historias de Instagram aparecieron en medio de la tensión que Wanda Nara mantiene con figuras de su entorno familiar y sentimental
Las historias de Instagram aparecieron en medio de la tensión que Wanda Nara mantiene con figuras de su entorno familiar y sentimental

La publicación no incluyó ningún texto explicativo por parte de Wanda Nara sobre el motivo de la producción fotográfica, lo cual dejó abierta la interpretación del contenido entre los usuarios de redes sociales. “¿Wanda le hace una brujería a Mauro?”, preguntaron cuentas que difundieron las imágenes, en referencia al vínculo previo entre la conductora y el delantero, con quien mantiene una relación marcada por sucesivos conflictos mediáticos y judiciales desde su separación.

Las fotos de Wanda Nara mostraron una mesa con velas, rosas rojas, perlas, cadenas y la camiseta de Mauro Icardi en el centro de la escena
Las fotos de Wanda Nara mostraron una mesa con velas, rosas rojas, perlas, cadenas y la camiseta de Mauro Icardi en el centro de la escena

La combinación de elementos llevó a que circularan diversas hipótesis sobre el significado de la escena, entre ellas la posibilidad de que se tratara de un ritual, aunque también se mencionó la alternativa de que respondiera a una producción de contenido con otro fin. Ninguna de esas versiones pudo confirmarse a partir de las imágenes disponibles, dado que la propia protagonista no ofreció declaraciones al respecto.

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La publicación de Wanda Nara no incluyó explicaciones sobre la producción con la camiseta del Galatasaray y dejó abierta la interpretación en redes sociales
La publicación de Wanda Nara no incluyó explicaciones sobre la producción con la camiseta del Galatasaray y dejó abierta la interpretación en redes sociales

La aparición de estas historias se produjo en un contexto de tensión constante entre Wanda Nara y distintas figuras de su entorno familiar y sentimental. Días atrás, Nora Colosimo, madre de la conductora, debutó como angelita en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito por América TV, y allí se refirió a los vínculos que su hija mantuvo con Maxi López, Icardi y L-Gante.

Durante esa participación, Colosimo defendió a Icardi frente a los dichos de Maxi López en el ciclo PH, Podemos Hablar, donde el exfutbolista había señalado que “quería sacarla a Wanda” durante la internación de la conductora por un problema de salud. Colosimo respondió con firmeza: “La otra persona era su marido, que en ese momento quería lo mejor. No voy a permitir que hablen mal de quien no se debe hablar mal en su momento”.

Nora Colosimo defendió a Mauro Icardi en LAM tras los dichos de Maxi López sobre la internación de Wanda Nara (Video: LAM, América TV)

La madre de la conductora también expresó su incomodidad con que López relatara públicamente episodios de índole sexual ocurridos durante su etapa en Rusia, dado que la pareja tiene tres hijos adolescentes en común. “Teniendo tres hijos adolescentes, es fuerte”, sostuvo Colosimo en el ciclo de América. Ese comentario del exfutbolista había motivado, según se conoció, una reacción de enojo por parte de Wanda Nara en sus redes sociales.

En ese mismo debut televisivo, la nueva angelita tomó distancia de la relación que su hija mantuvo con L-Gante, a quien no describió con la misma cercanía que reservó para Icardi. En contraste, elogió al actual novio de la conductora, Martín Migueles, a quien calificó como “deportista, muy agradable” y “nada que ver” con las etapas anteriores de la vida sentimental de Wanda Nara.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Mauro Icardi emitieron declaraciones públicas sobre el contenido de las fotografías difundidas en las historias de Instagram, por lo que el motivo detrás de la producción con la camiseta del Galatasaray permanece sin confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas.

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