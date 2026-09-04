Guatemala

Ataque cibernético golpea al instituto contra el cáncer en Guatemala: 194 pacientes, datos clínicos encriptados y un enlace en la deep web para negociar

El sistema que define dosis e imágenes para la radiación quedó fuera de alcance y alteró la agenda de tratamientos. La institución rechazó ceder ante los atacantes y activó un plan de contingencia

Los ciberdelincuentes encriptaron información clínica del Incán, exigieron dinero y dejaron un enlace en la deep web para iniciar una negociación.
Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología dejó sin acceso temporal al sistema de planificación de radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer. (INCAN)
Guardar

Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología (Incán) dejó temporalmente sin acceso al sistema que permite planificar radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer. Los responsables encriptaron información clínica, exigieron dinero para liberarla y dejaron un enlace en la deep web para iniciar una negociación.

Las autoridades del instituto descartaron negociar con los ciberdelincuentes y activaron un plan de contingencia para evitar que la interrupción del servicio comprometa los tratamientos prioritarios.

PUBLICIDAD

“Como institución decidimos no proceder a la negociación y de inmediato se informó a nuestro socio proveedor de los equipos y del sistema en Estados Unidos”, afirmó Amílcar Bravatti, vicepresidente de la Liga Nacional Contra el Cáncer en Guatemala en una entrevista con Canal Antigua.

El ataque fue detectado la mañana del lunes 31 de agosto de 2026, antes de la revisión de las planificaciones previstas para esa jornada.

El ataque bloqueó la planificación, pero no los equipos de radioterapia

Personal del Departamento de Radioterapia detectó la falla al intentar programar los tratamientos. Encontraron un mensaje que informaba que los datos habían sido encriptados y que incluía instrucciones para comunicarse con los atacantes.

PUBLICIDAD

Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología dejó sin acceso temporal al sistema de planificación de radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología suspendió las sesiones de radioterapia, braquiterapia y radioterapia superficial, mientras las consultas médicas continúan según el cronograma habitual. (TGW)

El incidente afectó el sistema informático que contiene los planes de tratamiento, las dosis y las imágenes clínicas necesarias para definir dónde y con qué intensidad se administrará la radiación. Los aceleradores lineales, utilizados para aplicar la terapia, no fueron comprometidos.

No obstante, la institución suspendió las sesiones de radioterapia, braquiterapia y radioterapia superficial hasta comprobar que la planificación y los sistemas recuperados funcionen de forma segura. Las consultas médicas, en cambio, continúan según el cronograma habitual.

Entre cinco y 10 pacientes serán derivados a otros centros

Bravatti explicó que se ha priorizado a los pacientes según el estado clínico de cada uno, por lo que se ha hecho una evaluación de forma individual de cada caso. La prioridad corresponde a los pacientes para quienes una interrupción de cinco o siete días podría resultar inconveniente por su condición clínica.

Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología dejó sin acceso temporal al sistema de planificación de radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer.
El Incán priorizó a los pacientes según su estado clínico y estima que entre cinco y 10 personas serán derivadas a centros externos de radioterapia. (MSPAS)

Por ahora se estima que entre cinco y 10 pacientes podrían requerir una derivación inmediata a centros externos de radioterapia. El resto será contactado y recibirá una nueva programación cuando el instituto restablezca la operación del sistema.

Además, explicó que Liga Nacional Contra el Cáncer asumirá los gastos adicionales de las personas según los convenios firmados con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Para quienes puedan esperar, los especialistas prevén aplicar esquemas de compensación de dosis una vez que se retomen las sesiones. Este mecanismo se utiliza cuando los tratamientos se interrumpen por enfermedades, emergencias o situaciones excepcionales.

El Incán denunció el caso y busca recuperar los datos

El ransomware es un programa malicioso que bloquea o encripta archivos y exige un pago a cambio de una eventual restitución del acceso. En este caso, las autoridades señalaron que no siguieron las instrucciones de los atacantes ni aceptaron abrir una negociación.

Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología dejó sin acceso temporal al sistema de planificación de radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer.
Los ciberdelincuentes encriptaron información clínica del Incán, exigieron dinero y dejaron un enlace en la deep web para iniciar una negociación. (INCAN)

Bravatti dijo a Canal Antigua que desde que se enteraron del ataque cibernético se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, quienes ya enviaron una unidad de bioseguridad para tomar el caso de manera inmediata

Además, su socio comercial en Estados Unidos comenzó a trabajar en el caso para ver cuáles fueron las condiciones y las circunstancias con las que se vulneró el sistema y cómo lograron entrar, para evitar que vuelva a ocurrir.

Temas Relacionados

GuatemalaRansomwareCiberataquesOncologíaINCANInstituto Nacional contra el CáncerAtaque cibernéticodeep webextorsión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

El Tribunal Supremo Electoral reportó 10,215,714 inscritos al 2 de septiembre de 2026 y proyectó 10,718,532 para los comicios de 2027, un alza neta de 1,357,464 frente a 2023

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

Agentes antinarcóticos de Guatemala erradicaron 63,756 matas de marihuana en Petén valoradas en USD 4.18 millones

El operativo se ejecutó en un área montañosa cercana a Las Cruces, durante patrullajes antinarcóticos en un terreno de difícil acceso y la destrucción total se realizó según los protocolos establecidos

Agentes antinarcóticos de Guatemala erradicaron 63,756 matas de marihuana en Petén valoradas en USD 4.18 millones

La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

El listado de postulantes quedó habilitado para la revisión técnica y legal a cargo de la secretaría del órgano colegiado, que luego evaluará perfiles antes de someter a votación tres nombres

La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

La Autoridad Migratoria Nacional aprueba una comisión especial sobre movilidad y migración laboral en Guatemala

La instancia, creada en una sesión extraordinaria presidida por la vicepresidenta Karin Herrera, busca reforzar la coordinación estatal en empleo y desplazamiento de trabajadores, con base en la Política Migratoria y el Código de Migración

La Autoridad Migratoria Nacional aprueba una comisión especial sobre movilidad y migración laboral en Guatemala

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

La revisión metodológica busca hacer más comparables los indicadores y acercarlos a la estructura económica vigente, con el fin de orientar decisiones públicas, programas sociales y el seguimiento del poder adquisitivo de los hogares

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

TECNO

El ‘transcriptor invisible’ de Chrome: cómo convertir cualquier video o pódcast en notas instantáneas

El ‘transcriptor invisible’ de Chrome: cómo convertir cualquier video o pódcast en notas instantáneas

Los iPhone 18 podrían costar entre 10% y 20% más debido a los elevados costes de memoria

OpenAI desafía a Anthropic con la IA “más inteligente del mundo” en plena carrera bursátil

Función antiestafas de Google Pixel llega a los Galaxy con la actualización One UI 9

El mar habla: científicos usan inteligencia artificial para descifrar el lenguaje de los cetáceos

ENTRETENIMIENTO

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

La caída de Antonella Barba tras American Idol: ahora enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental

Maisie Williams, sobre la pijamada organizada por Sandra Bullock por Practical Magic 2: “Nos metimos en su jacuzzi y nos comimos toda la comida”

Premios Juventud 2026 EN VIVO: Karol G se lleva el galardón a “Álbum del Año”

De una guitarra de Ben Stiller a Christian Bale escondiendo hamburguesas: las anécdotas más extremas de Steve Zahn

MUNDO

“Es algo del pasado”: la prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

“Es algo del pasado”: la prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

La presión económica de Estados Unidos sobre Irán alcanza su punto más severo desde el inicio de la guerra

Netanyahu aseguró que la caída del régimen iraní “está al alcance”

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda