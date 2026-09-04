Ataque cibernético golpea al instituto contra el cáncer en Guatemala: 194 pacientes, datos clínicos encriptados y un enlace en la deep web para negociar

Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología dejó sin acceso temporal al sistema de planificación de radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer. (INCAN)

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Un ataque informático contra el Instituto Nacional de Cancerología (Incán) dejó temporalmente sin acceso al sistema que permite planificar radioterapias y afectó a 194 pacientes con cáncer. Los responsables encriptaron información clínica, exigieron dinero para liberarla y dejaron un enlace en la deep web para iniciar una negociación.

Las autoridades del instituto descartaron negociar con los ciberdelincuentes y activaron un plan de contingencia para evitar que la interrupción del servicio comprometa los tratamientos prioritarios.

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“Como institución decidimos no proceder a la negociación y de inmediato se informó a nuestro socio proveedor de los equipos y del sistema en Estados Unidos”, afirmó Amílcar Bravatti, vicepresidente de la Liga Nacional Contra el Cáncer en Guatemala en una entrevista con Canal Antigua.

El ataque fue detectado la mañana del lunes 31 de agosto de 2026, antes de la revisión de las planificaciones previstas para esa jornada.

El ataque bloqueó la planificación, pero no los equipos de radioterapia

Personal del Departamento de Radioterapia detectó la falla al intentar programar los tratamientos. Encontraron un mensaje que informaba que los datos habían sido encriptados y que incluía instrucciones para comunicarse con los atacantes.

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El Instituto Nacional de Cancerología suspendió las sesiones de radioterapia, braquiterapia y radioterapia superficial, mientras las consultas médicas continúan según el cronograma habitual. (TGW)

El incidente afectó el sistema informático que contiene los planes de tratamiento, las dosis y las imágenes clínicas necesarias para definir dónde y con qué intensidad se administrará la radiación. Los aceleradores lineales, utilizados para aplicar la terapia, no fueron comprometidos.

No obstante, la institución suspendió las sesiones de radioterapia, braquiterapia y radioterapia superficial hasta comprobar que la planificación y los sistemas recuperados funcionen de forma segura. Las consultas médicas, en cambio, continúan según el cronograma habitual.

Entre cinco y 10 pacientes serán derivados a otros centros

Bravatti explicó que se ha priorizado a los pacientes según el estado clínico de cada uno, por lo que se ha hecho una evaluación de forma individual de cada caso. La prioridad corresponde a los pacientes para quienes una interrupción de cinco o siete días podría resultar inconveniente por su condición clínica.

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El Incán priorizó a los pacientes según su estado clínico y estima que entre cinco y 10 personas serán derivadas a centros externos de radioterapia. (MSPAS)

Por ahora se estima que entre cinco y 10 pacientes podrían requerir una derivación inmediata a centros externos de radioterapia. El resto será contactado y recibirá una nueva programación cuando el instituto restablezca la operación del sistema.

Además, explicó que Liga Nacional Contra el Cáncer asumirá los gastos adicionales de las personas según los convenios firmados con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Para quienes puedan esperar, los especialistas prevén aplicar esquemas de compensación de dosis una vez que se retomen las sesiones. Este mecanismo se utiliza cuando los tratamientos se interrumpen por enfermedades, emergencias o situaciones excepcionales.

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El Incán denunció el caso y busca recuperar los datos

El ransomware es un programa malicioso que bloquea o encripta archivos y exige un pago a cambio de una eventual restitución del acceso. En este caso, las autoridades señalaron que no siguieron las instrucciones de los atacantes ni aceptaron abrir una negociación.

Los ciberdelincuentes encriptaron información clínica del Incán, exigieron dinero y dejaron un enlace en la deep web para iniciar una negociación. (INCAN)

Bravatti dijo a Canal Antigua que desde que se enteraron del ataque cibernético se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, quienes ya enviaron una unidad de bioseguridad para tomar el caso de manera inmediata

Además, su socio comercial en Estados Unidos comenzó a trabajar en el caso para ver cuáles fueron las condiciones y las circunstancias con las que se vulneró el sistema y cómo lograron entrar, para evitar que vuelva a ocurrir.

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